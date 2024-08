Επιστροφή στον παλιό κακό εαυτό του κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ που μετά την απόσυρση του Τζο Μπάιντεν από την προεκλογική κούρσα νιώθει να απειλείται από την Κάμαλα Χάρις. Η νυν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις θα διεκδικήσει μέχρι τέλους την θέση στο Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου γεγονός που κάνει τον Τραμπ να ρίχνει στην μάχη κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο κατά την προσφιλή του τακτική, αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις.

Έτσι σε μια ομιλία του στο μεγαλύτερο ετήσιο συνέδριο μαύρων δημοσιογράφων των ΗΠΑ, στο Σικάγο αναρωτήθηκε με άκομψο και απρεπή τρόπο αν η Κάμαλα Χάρις είναι μαύρη ή Ινδή. «Είναι Ινδή ή είναι μαύρη;» ρώτησε ο Τραμπ για την αντίπαλό του, προκαλώντας χλευαστικά σχόλια από τους παριστάμενους. «Ήταν Ινδή μέχρι τώρα και ξαφνικά έκανε στροφή και έγινε μαύρη», πρόσθεσε.

Οι αναφορές του Τραμπ ενώπιον περίπου 1.000 δημοσιογράφων προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις με τους συνεργάτες του να τον αποσύρουν άρον άρον από την σκηνή πριν προβεί σε νέα ατοπήματα. Να σημειωθεί ότι ο πατέρας της Κάμαλα Χάρις είναι αφροαμερικανός και η μητέρα της έχει καταγωγή από την Ινδία.

Ο Τραμπ θέλησε με τον τρόπο αυτό να κατηγορήσει την Χάρις ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι προέρχεται από μειονότητες προκειμένου να αντλήσει ψηφοφόρους από αυτές τις δεξαμενές σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει την σκληροπυρηνική βάση των ψηφοφόρων του αδιαφορώντας για το μετριοπαθές κοινό που ενδεχομένως να κρίνει τις αμερικανικές εκλογές.

Ανώτατα στελέχη των Δημοκρατικών κατηγόρησαν τον Τραμπ για ρατσιστικές αναφορές ενώ η Κάμαλα Χάρις από το Τέξας σήκωσε το γάντι απαντώντας στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Έδωσε το ίδιο παλιό σόου, μιλώντας με διχόνοια και ασέβεια. Επιτρέψτε μου να πω ότι ο αμερικανικός λαός αξίζει κάτι καλύτερο. Ο αμερικανικός λαός αξίζει έναν ηγέτη που λέει την αλήθεια. Εναν ηγέτη που δεν απαντά με εχθρότητα και θυμό όταν έρχεται αντιμέτωπος με τα γεγονότα. Αξίζουμε έναν ηγέτη που καταλαβαίνει ότι οι διαφορές μας δεν μας χωρίζουν – αποτελούν ουσιαστική πηγή της δύναμής μας».

This afternoon, Donald Trump spoke to the National Association of Black Journalists.

It was the same old show.

Let me just say: The American people deserve better than Donald Trump’s divisiveness and disrespect.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 1, 2024