Η Taylor Swift έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σχεδόν όπου κι αν πάει – σε τεράστιες σκηνές και γεμάτα στάδια παγκοσμίως κατά την περιοδεία – υπερπαραγωγή Eras Tour, στα φετινά βραβεία Grammy, ακόμη και στο Superbowl. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες ωστόσο, παραδόξως πρωταγωνιστεί και στον αμερικανικό πολιτικό διάλογο.

«Δεν θα είναι η εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου, δεν θα είναι η εκλογική νοθεία, η σεξουαλική επίθεση ή ο χορός με τον Τζέφρι Έπσταϊν, […]. Αυτό που τελικά θα ρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ένας στρατός από οργισμένους Swifties (σ.σ. φαν της Τέιλορ Σουίφτ)», είπε ο Τζίμι Κίμελ την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή του, σατιρίζοντας το πρόσφατο ρεπουμπλικανικό μένος ενάντια στην Τέιλορ. Ωστόσο, στην κατά τα άλλα υπερβολική αυτή ατάκα, κρύβεται μία δόση αλήθειας – κάτι που γνωρίζει τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Τζο Μπάιντεν.

Μέχρι ποιο σημείο όμως μπορεί μία ποπ σταρ να επηρεάσει την πορεία της αμερικανικής δημοκρατίας;

Μέχρι τώρα η Τέιλορ Σουίφτ δεν έχει -ακόμη- ανακοινώσει δημόσια ποιον υποστηρίζει στις επερχόμενες εκλογές, αλλά δεν είναι δύσκολο για κάποιον να μαντέψει – ο πολιτικός της προσανατολισμός είναι γνωστός.

Πρώτη φορά εκφράστηκε το 2018, όταν η 28χρονη τότε Τέιλορ υποστήριξε τους Δημοκρατικούς στην πολιτεία της (το παραδοσιακά «κόκκινο» Τενεσί) με μία ανάρτηση στο Instagram.

Στη συνέχεια, το 2020, υποστήριξε ανοιχτά τον Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις, ενώ δήλωνε μέσω του Twitter στον Τραμπ πως «θα σε διώξουμε από το Λευκό Οίκο».

I spoke to @vmagazine about why I’ll be voting for Joe Biden for president. So apt that it’s come out on the night of the VP debate. Gonna be watching and supporting @KamalaHarris by yelling at the tv a lot. And I also have custom cookies 🍪💪😘

📷 @inezandvinoodh pic.twitter.com/DByvIgKocr

— Taylor Swift (@taylorswift13) October 7, 2020