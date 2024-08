Στις ΗΠΑ βρίσκονται πλέον αρκετοί από τους κρατούμενους που ανταλλάχθηκαν με τη Ρωσία.

Το αεροσκάφος που τους μετέφερε προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον και τους πρώην κρατούμενους υποδέχθηκαν προσωπικά ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις.

Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva and Paul Whelan were greeted by President Joe Biden and Vice President Kamala Harris.

BREAKING: Three Americans have arrived in the US following a prisoner swap with Russia.

Στο πλαίσιο της ιστορικής συμφωνίας ανταλλαγής με τις ΗΠΑ και άλλα δυτικά κράτη επέστρεψαν στο σπίτι τους οι δημοσιογράφοι της WSJ Έβαν Γκέρσκοβιτς και του RFE/RL Αλσού Κουρμάσεβα, καθώς και ο πρώην πεζοναύτης Πολ Γουίλαν.

Η συμφωνία κλείστηκε έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν πάνω από έναν χρόνο ανάμεσα στις ΗΠΑ, τη Γερμανία και άλλες τρεις χώρες από τη μια και τη Ρωσία από την άλλη.

The deal we made to bring home wrongfully detained Americans would not have been possible without our allies.

They stepped up and stood by us.

So for anyone who questions whether allies matter, today is a powerful example of why it’s vital to have friends in this world. pic.twitter.com/KSikbcgnUA

— President Biden (@POTUS) August 2, 2024