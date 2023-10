Ο χρόνος για τη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ μετράει αντίστροφα, ενώ η Γάζα βρίσκεται ήδη στο χείλος της ανθρωπιστικής καταστροφής. Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν το βορρά και κατακλύζουν το νότο, όπου διαβιούν υπό δραματικές συνθήκες καθώς τα αποθέματα τροφίμων, νερού και καυσίμων εξαντλούνται με την Αίγυπτο να μην ανοίγει το συνοριακό πέρασμα της Ράφα.

Παράλληλα σε μια αινιγματική δήλωση προχώρησε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού λέγοντας ότι αυτό που θα ακολουθήσει μπορεί να μην είναι χερσαία επιχείρηση αλλά κάτι διαφορετικό. «Προετοιμαζόμαστε για τα επόμενα στάδια του πολέμου. Δεν έχουμε πει ποια θα είναι αυτά. Όλοι μιλούν για τη χερσαία επίθεση. Μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό» δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ρίτσαρντ Χεχτ σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε σήμερα «τον κόσμο να σταθεί ενωμένος στο πλευρό του Ισραήλ για να νικήσει τη Χαμάς» μετά τη φονική επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

«Με τον ίδιο τρόπο που ο κόσμος ενώθηκε για να νικήσει τους Ναζί, ο κόσμος πρέπει να σταθεί ενωμένος δίπλα στο Ισραήλ για να νικήσει τη Χαμάς», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου στο Τελ Αβίβ δίπλα στον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

«Η βαρβαρότητα που είδαμε, που διαπράχθηκε από τους δολοφόνους της Χαμάς φεύγοντας από τη Γάζα, είναι το χειρότερο έγκλημα που διαπράχθηκε κατά των Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα», τόνισε ο Νετανιάχου.

Από την πλευρά του ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι «η ιστορία της Γερμανίας και η ευθύνη μας που προκύπτει από το Ολοκαύτωμα καθιστούν καθήκον μας να διασφαλίσουμε την ύπαρξη του Ισραήλ».

Ο Σολτς τόνισε επίσης ότι «η εξύμνηση και ο πανηγυρισμός της βίας είναι κάτι απάνθρωπο και απεχθές».

«Σε αντίθεση με τη Χαμάς, η οποία θέλει να χρησιμοποιήσει τους πολίτες της Γάζας ως ανθρώπινες ασπίδες, η ανησυχία μας εκτείνεται και σε αυτούς», πρόσθεσε, λέγοντας «θέλουμε να προστατεύσουμε τους αμάχους και να αποφύγουμε τις απώλειες αμάχων», δήλωσε ο Σολτς.

Ο Τζο Μπάιντεν αναχωρεί σήμερα, αρχικά για το Τελ Αβίβ και στη συνέχεια για το Αμάν της Ιορδανίας, σε ένα ταξίδι που θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την επιρροή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή: ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να εκφράσει ταυτόχρονα τη στήριξή του στο Ισραήλ, να διαπραγματευτεί έναν μηχανισμό παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και να προλάβει μια ευρύτερη κλιμάκωση της κρίσης.

Αφού καθησυχάσει τον ισραηλινό λαό για την αλληλεγγύη που θα συνεχίσουν να επιδεικνύουν οι ΗΠΑ απέναντι στο Ισραήλ, όπως είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, ο Μπάιντεν θα ταξιδέψει στην Ιορδανία για να συναντηθεί με τρεις Άραβες ηγέτες, τον βασιλιά Αμπντάλα Β΄, τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς με τον οποίο ήδη συναντήθηκε ο ίδιος.

«Θα επαναλάβει την πεποίθησή μας ότι η Χαμάς δεν εκπροσωπεί τη μεγάλη πλειονότητα του παλαιστινιακού λαού, που είναι επίσης θύμα», είπε ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Μετά την επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου, ο Μπάιντεν υπογράμμισε ότι το Ισραήλ έχει «καθήκον» να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, από την επίθεση της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης σκοτώθηκαν 1.400 άνθρωποι στο Ισραήλ. Καθώς ο ισραηλινός στρατός, που ήδη βομβαρδίζει αδιάκοπα τη Λωρίδα της Γάζας, ετοιμάζεται για μια χερσαία επιχείρηση, ο Μπάιντεν ξέρει ότι ο κίνδυνος μιας ανθρωπιστικής καταστροφής αυξάνεται ώρα με την ώρα.

On Wednesday, I’ll travel to Israel to stand in solidarity in the face of Hamas’s brutal terrorist attack.

I’ll then travel to Jordan to address dire humanitarian needs, meet with leaders, and make clear that Hamas does not stand for Palestinians’ right to self-determination.

— President Biden (@POTUS) October 17, 2023