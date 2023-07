Αλλοι τον προτιμούν κρύο, άλλοι ζεστό, άλλοι τον απολαμβάνουν με πολύ γάλα, κάποιοι ακόμη και μέσα σε κοκτέιλ. Ο λόγος για τον καφέ εσπρέσο ο οποίος, όπως δείχνει μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Agricultural and Food Chemistry», προσφέρει περισσότερα από ένα καλό ξύπνημα το πρωί και εγρήγορση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για την ακρίβεια, πειράματα in vitro που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της μελέτης έδειξαν ότι συστατικά του εσπρέσο αποτρέπουν τη δημιουργία συσσωματώσεων της πρωτεΐνης ταυ – μια διαδικασία η οποία θεωρείται ότι εμπλέκεται στην εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ.

Ο ρόλος της πρωτεΐνης ταυ

Παρότι οι ακριβείς μηχανισμοί που κρύβονται πίσω από την εκδήλωση της Αλτσχάιμερ δεν είναι σαφείς, εκτιμάται ότι η πρωτεΐνη ταυ παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της νόσου. Στα υγιή άτομα η πρωτεΐνη ταυ βοηθά στη σταθεροποίηση δομών στον εγκέφαλο, ωστόσο σε ορισμένες νευροεκφυλιστικές νόσους όπως η Αλτσχάιμερ, οι πρωτεΐνες αυτές «κολλούν» μεταξύ τους δημιουργώντας ινίδια. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η πρόληψη της δημιουργίας ινιδίων της πρωτεΐνης ταυ στον εγκέφαλο μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα της νόσου.

Το «μυρωδάτο» πείραμα

Η Μαριαπίνα Ντ’Ονόφριο, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Βερόνα και οι συνεργάτες της θέλησαν να δουν αν συστατικά του καφέ εσπρέσο μπορούν να αποτρέψουν τις συσσωματώσεις της πρωτεΐνης ταυ σε πειράματα στο

εργαστήριο. Οι ερευνητές αγόρασαν κόκκους καφέ από συμβατικά καταστήματα και έφτιαξαν εσπρέσο. Στη συνέχεια ανέλυσαν τη χημική σύσταση του καφέ με χρήση φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού. Από τα συστατικά επέλεξαν την καφεΐνη και την τριγωνελλίνη που είναι αλκαλοειδή, το φλαβονοειδές γενιστεΐνη καθώς και τη θεοβρομίνη η οποία περιέχεται και στη σοκολάτα, προκειμένου να επικεντρώσουν σε αυτές τα πειράματά τους. Αυτά τα μόρια μαζί με ολόκληρο το εκχύλισμα του εσπρέσο «επωάστηκαν» μαζί με μια μορφή της πρωτεΐνης ταυ επί 40 ώρες.

Θεαματικά αποτελέσματα

Οπως φάνηκε, όσο η συγκέντρωση του εκχυλίσματος του εσπρέσο, της καφεΐνης ή της γενιστεΐνης αυξανόταν, τόσο τα ινίδια της πρωτεΐνης κόνταιναν και δεν δημιουργούσαν συσσωματώσεις – μάλιστα τα καλύτερα αποτελέσματα εμφανίστηκαν όταν η ταυ «κολυμπούσε» μέσα σε ολόκληρο το εκχύλισμα του καφέ.

Τα πιο κοντά ινίδια φάνηκε ότι δεν ήταν τοξικά στα κύτταρα ενώ παράλληλα δεν λειτουργούσαν ως «σπόροι» περαιτέρω συσσωμάτωσης. Σε άλλα πειράματα οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η καφεΐνη και το εκχύλισμα του καφέ μπορούσαν να δεσμεύσουν τα ινίδια της ταυ.

Ανοίγει ο δρόμος για νέα βιονεργά μόρια

Παρότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες, η ερευνητική ομάδα αναφέρει ότι τα προκαταρκτικά in vitro ευρήματά της ανοίγουν τον δρόμο της ανακάλυψης ή του σχεδιασμού άλλων αποτελεσματικών βιοενεργών μορίων ενάντια στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, συμπεριλαμβανομένης της νόσου Αλτσχάιμερ.