Ενα μοντέλο που δείχνει πώς το αντίσωμα Cv2.1169 προσδένεται στην πρωτεΐνη-ακίδα του SARS-CoV-2 την οποία ο ιός χρησιμοποιεί για να εισέλθει στα κύτταρα. ©2022 Planchais et al. Originally published in Journal of Experimental Medicine. https://doi.org/10.1084/jem.20220638

Δύο εξουδετερωτικά αντισώματα με μεγάλο εύρος δράσης δίνουν υπόσχεση μακροπρόθεσμης ανοσίας ενάντια στην COVID-19 στα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «Journal of Experimental Medicine» (JEM). Tα αντισώματα που εντόπισαν ερευνητές του Ινστιτούτου Παστέρ, του Πανεπιστημίου Paris Cité και του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ιατρικής Ερευνας της Γαλλίας (INSERM) φάνηκε να είναι αποτελεσματικά ενάντια σε όλες τις παραλλαγές ανησυχίας του SARS-CoV-2 που μελετήθηκαν και εκτιμάται ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μεμονωμένα είτε σε ένα «κοκτέιλ» προκειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο μόλυνσης. Αποτελεσματικά και ενάντια στις υποπαραλλαγές της Ομικρον Πώς η κλιματική κρίση αλλάζει και την πυροπροστασία Οι ερευνητές εξέτασαν 102 μονοκλωνικά αντισώματα ενάντια στην πρωτεΐνη-ακίδα του SARS-CoV-2 τα οποία κλωνοποιήθηκαν από Β κύτταρα 10 αναρρωσάντων από COVID-19. Ανακάλυψαν ότι τα αντισώματα Cv2.1169 και Cv2.3194 ήταν τα μόνα που εξουδετέρωναν όλες τις παραλλαγές του SARS-CoV-2 που εξετάστηκαν, συμπεριλαμβανομένων των υποπαραλλαγών ΒΑ.1 και ΒΑ.2 της Ομικρον. Τα δύο αντισώματα ήταν επίσης άκρως δραστικά ενάντια στα στελέχη Αλφα, Βήτα, Γάμμα και Δέλτα. Μάλιστα μια τροποποιημένη εκδοχή του αντισώματος Cv2.1169 ήταν αποτελεσματική και σε ό,τι αφορούσε τη θεραπεία της λοίμωξης με τον SARS-CoV-2 ποντικιών και χάμστερ. Κύριοι υποψήφιοι για προφυλακτική αγωγή «Τα εξουδετερωτικά αντισώματα που περιγράφουμε ήταν πιο αποτελεσματικά in vitro από πολλά μονοκλωνικά αντισώματα που έχουν εγκριθεί από τον FDA για τη θεραπεία ή την πρόληψη της λοίμωξης με τον SARS–CoV-2. Ετσι είμαστε βέβαιοι ότι αποτελούν κύριους υποψήφιους για την προφύλαξη ασθενών με εξασθενημένο ανοσοποιητικό» ανέφερε ο Ουγκο Μουκέ, επικεφαλής του Εργαστηρίου Χυμικής Ανοσολογίας στο Ινστιτούτο Παστέρ που ηγήθηκε της μελέτης. Σύντομα έναρξη κλινικής δοκιμής σε ανθρώπους Ο δρ Μουκέ εξήγησε ότι το βασικό πλεονέκτημα των δύο αντισωμάτων είναι ότι έχουν τροποποιηθεί ώστε να επιμηκυνθεί ο χρόνος της ημίσειας ζωής τους με αποτέλεσμα να έχουν μακροπρόθεσμη επίδραση. «Ωστόσο οι ασθενείς θα χρειάζονται συχνές εγχύσεις τους, πιθανώς κάθε λίγους μήνες, ώστε να διατηρήσουν προστατευτικούς τίτλους αντισωμάτων» είπε ο ερευνητής. Το πρώτο μόριο που αναπτύχθηκε με βάση τη νέα έρευνα – SPK001 – μελετάται από την εταιρεία βιοτεχνολογίας SpikImm και αναμένεται σύντομα η έναρξη κλινικής δοκιμής του σε ανθρώπους. Ο καίριος ρόλος των ανοσοσφαιρινών Α Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα δύο εξουδετερωτικά αντισώματα, το Cv2.1169, είναι ένας τύπος αντισώματος γνωστός ως ανοσοσφαιρίνη Α (IgA) η οποία παράγεται από τα Β κύτταρα στους βλεννογόνους – όπως για παράδειγμα του αναπνευστικού συστήματος – και μπορεί να έχει καταλυτικό ρόλο στην πρώιμη απόκριση στα παθογόνα του αναπνευστικού συστήματος σαν τον SARS-CoV-2. «Μια από τις πτυχές της έρευνάς μας φωτίζει τον ρόλο των αντισωμάτων IgA σε ό,τι αφορά την ευρεία εξουδετέρωση των παραλλαγών του SARS–CoV-2. Οταν μελετάμε την ανοσολογική απόκριση ενάντια στα παθογόνα που πλήττουν τους βλεννογόνους, θεωρούμε ότι η απόκριση που αφορά τα αντισώματα ΙgA πρέπει να διερευνάται συστηματικά, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας για απομόνωση μονοκλωνικών αντισωμάτων με μεγάλο εύρος εξουδετέρωσης» κατέληξε ο δρ Μουκέ. Τέλος εποχής για την ενισχυμένη εποπτεία Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share