Χρήση υπερηχητικών πυραύλων έκανε, για δεύτερη συνεχή ημέρα, η Ρωσία. Οι δυνάμεις του Πούτιν έπληξαν την Ουκρανία με πυραύλους κρουζ από πλοία της στη Μαύρη Θάλασσα και την Κασπία Θάλασσα, ενώ εκτόξευσαν υπερηχητικούς πυραύλους από τον εναέριο χώρο της Κριμαίας.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Αμυνας, Ιγκόρ Κονασένκοφ, δήλωσε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε πλήγματα κατά της στρατιωτικής υποδομής της Ουκρανίας το βράδυ του Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής.

«Η Ρωσία», επεσήμανε, «εκτόξευσε πυραύλους κρουζ ‘Kalibr’ από την Κασπία Θάλασσα και υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal από τον εναέριο χώρο της Κριμαίας, για να καταστρέψει μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων που χρησιμοποιείται από τον ουκρανικό στρατό».

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι, με σχεδιασμό που τους επιτρέπει να εκτελούν περίπλοκους ελιγμούς καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης και να φθάνουν ταχύτητες ως ακόμη και 10 Mach, είναι αδύνατο σήμερα να καταρριφθούν από οποιοδήποτε σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας, τουλάχιστον σύμφωνα με τη Μόσχα.

Η χρήση τους στον πόλεμο στην Ουκρανία έγινε για πρώτη φορά το Σάββατο, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Την πυραυλική επίθεση δείχνουν εναέρια πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα ο ρωσικός στρατός. Στα πλάνα φαίνονται μεγάλα, μακρόστενα κτίρια, σε μία χιονισμένη περιοχή, πριν ένα από αυτά εξαφανιστεί από μία τεράστια έκρηξη. Άνθρωποι διακρίνονται να τρέχουν για να σωθούν καθώς βγαίνουν καπνοί.

▫️Destruction of a weapons depot of the Armed Forces of Ukraine by high-precision missile weapons strike. We can see the exact hit of an underground hangar with weapons and ammunition. pic.twitter.com/sKTF46Tdb0

— Минобороны России (@mod_russia) March 19, 2022