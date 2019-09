Δολοφονία Κύπριας στην Αυστραλία : Αυτός είναι ο ύποπτος που αναζητούν οι Αρχές (Βίντεο)

Έναν 34χρονο άνδρα ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της 26χρονης Ελληνοκύπριας, Ιόλης Χατζηλύρα, στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, αναζητά η Αστυνομία.

Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο της Κύπρου, μετά από εξετάσεις καμερών κλειστού κυκλώματος στην γύρω περιοχή όπου βρέθηκε νεκρή η Ελληνοκύπρια, ο συγκεκριμένος άνδρας διακρίνεται σε διάφορα βίντεο να κινείται ύποπτα στην περιοχή κουβαλώντας μια τσάντα, η οποία πιθανόν να ανήκει στην άτυχη 26χρονη.

Update 3: Appeal for assistance / release of CCTV – Death investigation, Kalinga. Do you know the whereabouts of Bradley Edwards, 34? Police believe he can assist with their investigations. If sighted DO NOT APPROACH & call Triple Zero (000) immediately. https://t.co/Y6zdzm3PIk pic.twitter.com/02gIuO3SbE

— Queensland Police (@QldPolice) September 8, 2019