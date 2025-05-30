Υπεγράφη η δεύτερη σύμβαση για το πρόγραμμα Ανακαίνισης Σχολικών Κτηρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», από τους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ως εντολοδόχο των τεσσάρων δωρητριών Τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς) και την «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ».
O λόφος για ένα έργο συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από τη δωρεά της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, που αφορά παρεμβάσεις σε 426 σχολικές μονάδες, σε 245 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.
Συγκεκριμένα:
- Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης: 28
- Αττικής: 102
- Βορείου Αιγαίου: 10
- Δυτικής Ελλάδος: 31
- Δυτικής Μακεδονίας: 12
- Ηπείρου: 17
- Θεσσαλίας: 24
- Ιονίων Νήσων: 11
- Κεντρικής Μακεδονίας: 78
- Κρήτης: 33
- Νοτίου Αιγαίου: 17
- Πελοποννήσου: 34
- Στερεάς Ελλάδος: 29
Οι παρεμβάσεις, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
- Ανακαίνιση χώρων υγιεινής & δημιουργία προσβάσιμων W.C. για ΑμεΑ.
- Επισκευές ραμπών ΑμεΑ.
- Εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί.
- Βελτιώσεις στον αύλειο χώρο, με γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, καθώς και παιδικές χαρές σε νηπιαγωγεία
Ο σχεδιασμός του προγράμματος εξασφάλισε την ένταξη τουλάχιστον μίας σχολικής μονάδας ανά Δήμο, δίνοντας προτεραιότητα σε:
- Ειδικά σχολεία.
- Μονάδες σε ακριτικές, νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές.
- Σχολεία σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.
Οι εργασίες προβλέπεται να αρχίσουν στις 15 Ιουνίου, με στόχο, το μεγαλύτερο μέρος αυτών να έχει ολοκληρωθεί έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, ώστε τα σχολεία να είναι λειτουργικά.
Η πλήρης λίστα των σχολικών μονάδων που θα ανακαινιστούν:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΠΛΗΘΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 28
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
- 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ » ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ «
- 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
- 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
- ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΟΥΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
- 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ
- ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΣΜΟΥ
- ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΠΩΝ
- ΕΕΕΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΥΦΑΝΤΩΝ
- ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
- ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΞΑΝΘΗΣ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
- 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
- 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
- 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
- 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
- ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
- ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
- ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
- 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ 102
- 10ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
- 115ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
- 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
- 162ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
- 165ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
- 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
- 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ
- 47ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
- 49ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
- 51ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
- 81ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
- 85ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
- 99ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
- 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
- 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
- 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
- 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ
- 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ
- 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
- 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ
- 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
- 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΗΣ
- 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
- 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
- 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
- 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
- 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
- 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ(ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 6ο)
- 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
- 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ
- 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
- 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
- 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
- 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ»
- 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
- ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
- 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
- 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
- 2o ΛΥΚΕΙΟ & 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 20ο Δημοτικό ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
- 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
- 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
- 2ο-7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΙΜΟΥ
- 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
- 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
- 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
- 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
- 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
- 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
- ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
- 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
- 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
- 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
- ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
- 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
- ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ»
- 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
- 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
- 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
- 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
- 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
- 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
- 1ο-2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
- 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
- 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ
- 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
- ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΥΛΗΣ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
- 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
- 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
- 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
- 6ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
- 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΛΙΟΥ
- Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛ. ΑΝΑΠ. ΑΙΓΑΛΕΩ
- 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-11ο ΔΗΜ. ΣΧ.-51ο ΝΗΠ.
- 16o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
- 20ό ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
- 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
- 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
- 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ «Ζωρζ Σαρή»
- ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
- 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
- 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
- 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
- 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ(19o ΝΗΠ. – 16 ΔΗΜ. ΣΧ.)
- 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΑΜΑ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ
- ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 10
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ
- 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
- 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΑ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΙΑ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ ΣΑΜΟΥ – ΕΥΘΥΜΙΑΔΑ
- ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 31
- 1o KAI 2o ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ
- 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
- 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
- ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
- ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
- 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
- 11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
- 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
- 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
- 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
- 40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 38ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
- 47ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
- 56ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (18ο – 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)
- 61o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΠΠΑ ΑΧΑΪΑΣ
- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΡΙΟΛΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
- ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ)
- 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
- 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ «ΠΑΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ»
- 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
- ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
- ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
- ΕΠΑΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12
- 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
- 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
- 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
- 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
- 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
- 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
- 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
- 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
- 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
- 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
- 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ 17
- ΕΕΕΕΚ ΑΡΤΑΣ
- 1ο – 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
- 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΑΣ
- 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ – ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΙΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
- 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
- 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
- ΓΕΛ ΠΕΔΙΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ΣΟΥΛΙΟΥ
- ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 24
- 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
- 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
- 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
- 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ
- 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
- 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ
- 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ
- 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
- 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
- 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
- 12ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
- 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
- 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
- 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΣ
- 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
- 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
- 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
- 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
- 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
- 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
- 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 11
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
- 1ο ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΙΖΑΣ
- 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
- 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ – ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
- 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΣΤΡΑΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ
- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 78
- 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ – 12 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
- 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
- 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
- 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΓΑΛΑΚΕΙΑ
- 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
- 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
- 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΕΛΛΑΣ
- ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ
- ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΒΕΡΟΙΑ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
- 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΕΙΟ
- 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ «ΞΕΝΙΤΙΔΕΙΟ»
- 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
- 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
- 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
- 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
- ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ – ΠΑΛΛΑΤΙΔΕΙΟ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ
- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
- 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
- 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕ.Λ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 40ο ΔΗΜ. ΣΧ. – ΙΩΑΝΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧ.
- 50ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- 5ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
- 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
- 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
- 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
- 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-«ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ»
- 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΡΧΕΛΑΟΣ
- 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
- 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
- 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ-ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ-«ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ»
- 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
- 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
- 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
- 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ»
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
- 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
- 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ
- 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
- 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ
- 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
- 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ, ΣΙΘΩΝΙΑΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ,ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ – ΕΓΝΑΤΙΑΣ
- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Λ.Τ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ, Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ 33
- 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
- 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΑΡΙΑΝΩΝ, ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
- 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ, ΚΡΗΤΗΣ
- ΕΕΕΕΚ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
- 2ο ΔΗΜΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
- 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
- 49ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
- ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
- 1o EΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΣΣΙΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
- 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
- 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ – ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
- 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
- 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ – ΣΗΤΕΙΑ
- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΘΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
- 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΥΔΑΣ
- 2ο ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ
- 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΚΙΣΣΑΜΟΥ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΥΔΑΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΥΣΩΝ, ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΛΕΜΕ
- 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
- 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ – 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 17
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
- 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
- 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΩ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ – ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩ
- ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΡΩΝΗΣ, ΡΟΔΟΥ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΝΟΥ
- 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΟΥ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ-ΒΟΘΩΝΑ ΘΗΡΑΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΊΑΣ
- ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ
- ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΝΑΞΟΥ
- ΕΠΑ.Λ. ΑΝΔΡΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΪΡΗΣ
- ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ, ΘΗΡΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 34
- 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ
- 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
- 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ*
- 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
- 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
- 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΟΥ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΙΧΤΙΩΝ
- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΡΑΣ-ΒΡΥΣΗ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ*
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΚΙΟΥ
- ENIAIO ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
- 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
- 1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
- 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΜΙΣΤΡΙΩΤΕΙΟ
- 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 1
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΥΡΟΥ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΑΣ»
- 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
- 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ- ΜΕΣΣΗΝΗΣ
- 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 29
- 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
- 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΗΘΟΥ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ
- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
- 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
- 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
- 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
- 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
- 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
- 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ
- 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
- ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ 426