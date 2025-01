Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ποδοπάτημα, τα ξημερώματα της Τετάρτης, στο Μάχα Κουμπ Μελά, στη βόρεια Ινδία, δήλωσαν αστυνομικές πηγές και μάρτυρες στο Reuters, καθώς δεκάδες εκατομμύρια συγκεντρώθηκαν για να βουτήξουν στα ιερά νερά του ποταμού την πιο ευοίωνη ημέρα ενός ινδουιστικό φεστιβάλ έξι εβδομάδων.

Τα πτώματα εξακολουθούσαν να μεταφέρονται στο τοπικό νεκροτομείο του νοσοκομείου του Ιατρικού Κολλεγίου Μότι Λαλ Νεχρού, πάνω από 12 ώρες μετά την τραγωδία, στο μεγαλύτερο προσκύνημα όλων των εποχών, που διοργανώνεται κάθε 12 χρόνια στο Πραγιαγκράτζ, αν και οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα τον αριθμό των θυμάτων.

Σχεδόν 40 πτώματα μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο, ανέφεραν στο Reuters τρεις αστυνομικές πηγές. Αυτόπτης μάρτυρας μέτρησε 39 πτώματα μέσα στο νεκροτομείο. Μία από τις τρεις αστυνομικές πηγές και ένας τέταρτος αξιωματικός είπαν ότι και οι 39 ήταν θύματα από πανικό και ποδοπάτημα.

«Έρχονται περισσότερα πτώματα. Έχουμε σχεδόν 40 πτώματα εδώ, τα μεταφέρουμε και τα παραδίδουμε στις οικογένειες τους ένα προς ένα», δήλωσε μία από τις πηγές. Υπήρχαν 15 ασθενοφόρα έξω από το νεκροτομείο και περίπου μισή ντουζίνα άνθρωποι αναζητούσαν μέσα τους αγαπημένους τους, ενώ τουλάχιστον 60 είναι οι τραυματίες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν πλήθη ξεχύθηκαν προς τη συμβολή τριών ποταμών, όπου η βύθιση θεωρείται ιδιαιτέρως ιερή. Δεκάδες εκατομμύρια πιστοί συρρέουν από όλη την Ινδία και το εξωτερικό για να βουτήξουν στο σημείο όπου ενώνονται οι ιεροί ποταμοί Γάγγης και Γιαμούνα.

Σύμφωνα με πιστούς που μίλησαν στο AFP, το δυστύχημα σημειώθηκε τη νύχτα, την ώρα που πλήθος ανθρώπων πήγαινε προς τις όχθες των ποταμών για το πρώτο μπάνιο της Τετάρτης, που θεωρείτο το πιο σημαντικό γεγονός του φετινού προσκυνήματος.

Πιστοί και διασώστες αμέσως επενέβησαν για να απομακρύνουν τα θύματα, ενώ ρούχα, παπούτσια και άλλα αντικείμενα παραμένουν εγκαταλελειμμένα στο σημείο της τραγωδίας.

Κάποιοι μάρτυρες μίλησαν για μια τεράστια ώθηση που έκανε τους πιστούς να πέσουν ο ένας πάνω στον άλλον, ενώ άλλοι είπαν ότι το κλείσιμο των διαδρομών προς το νερό ακινητοποίησε το πυκνό πλήθος και προκάλεσε κατάρρευση του κόσμου λόγω ασφυξίας.

«Υπήρχε ταραχή, όλοι άρχισαν να σπρώχνουν, να τραβούν, να σκαρφαλώνουν ο ένας πάνω στον άλλο. Η μητέρα μου κατέρρευσε… μετά η κουνιάδα μου. Οι άνθρωποι έτρεξαν κι έπεσαν πάνω τους», είπε 40χρονη συγγενής δύο θυμάτων, καθώς περίμενε σε ένα ασθενοφόρο με τα πτώματα τους.

