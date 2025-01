Περισσότεροι από 10 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια τετραώροφου κτιρίου, που κατέρρευσε απόψε στο Δελχί, αλλά εκφράζονται φόβοι ότι άλλοι 12-15 παραμένουν εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα, σύμφωνα με την ινδική αστυνομία.

Η πρώτη ενημέρωση από την αστυνομία έκανε λόγο για εγκλωβισμένους εργάτες στα ερείπια υπό ανέγερση κτιρίου στην περιοχή Μπουράρι.

Ωστόσο, αργότερα έγινε γνωστό πως μεταξύ των διασωθέντων είναι παιδιά. «Πυροσβέστες διέσωσαν δύο κορίτσια, ηλικίας 6 και 14 ετών, τα οποία διακομίστηκαν σε νοσοκομείο», ανακοίνωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Δελχί, Ατούλ Γκαργκ.

🚨🚨🚨🚨🚨

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️

INDIA

COLLAPSE

INDO-AUSTRALIA

PLATE SUBDUCTION

Burari, India

👉News of a major accident is coming out in the capital Delhi on Monday. There is panic due to the collapse of a 4-storey building in Burari area of ​​Delhi.

👉There is a possibility of many… pic.twitter.com/CcaygTiBcX

— ZetaTalk Followers: Watch X, Planet X, aka Nibiru (@ZT_Followers) January 27, 2025