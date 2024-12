Συνολικά οκτώ είναι ως τώρα οι επιβάτες, μεταξύ των οποίων ένα δίχρονο κορίτσι, που έχασαν τη ζωή του όταν λεωφορείο έπεσε από γέφυρα εν μέσω δυνατής βροχόπτωσης στην Μπατίντα της επαρχίας Πoυντζάμπ της Ινδίας. Η γέφυρα δεν διέθετε προστατευτικές μπάρες και η πορεία του λεωφορείου δεν διακόπηκε.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το λεωφορείο, που μετέφερε περισσότερους από 45 ανθρώπους, κατευθυνόταν προς την Μπατίντα από το Ταλουάντι Σάμπο. Κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να βοηθήσουν εθελοντικά στον απεγκλωβισμό και στη διάσωση των επιβαινόντων παράλληλα με τα σωστικά συνεργασία.

Οι τραυματίες, πάνω από είκοσι, μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο.

Η αστυνομία διέταξε έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν το δυστύχημα.

«Διερευνάται εάν η δυνατή βροχή έπαιξε ρόλο στην απώλεια του ελέγχου από τον οδηγό του του λεωφορείου», ανέφερε εκπρόσωπος των Αρχών. Σύμφωνα με τους διασωθέντες, το λεωφορείο είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και στην προσπάθειά του ο οδηγός του λεωφορείου να αποφύγει ένα άλλο όχημα έχασε τον έλεγχο.

Σε κλίμα οδύνης για την απώλεια τόσων ανθρώπων ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες ανακοινώνοντας αποζημιώσεις από το Εθνικό Ταμείο Αρωγής του Πρωθυπουργού.

