Στη Δαμασκό βρέθηκε την Κυριακή ο Χακάν Φιντάν όπου και συναντήθηκε με τον νέο ηγέτη της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σάρα. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής τους οι δύο άνδρες έκαναν τις καθιερωμένες δηλώσεις.

Σε αυτές, επισημάνθηκε η στενή σχέση της Τουρκίας με την Συρία, ενώ στάλθηκαν και μηνύματα προς τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το PKK. Αρχικά, ο Αχμέντ αλ-Σάρα επεσήμανε: «Η φιλική χώρα Τουρκία έχει σταθεί στο πλευρό του συριακού λαού από την αρχή της επανάστασης. Η Συρία δεν θα το ξεχάσει αυτό και θα δημιουργηθούν στρατηγικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών».

Στη συνέχεια είπε: «Συζητήσαμε το μέλλον της Συρίας με τον υπουργό Εξωτερικών Φιντάν. Συζητήσαμε λεπτομερώς με τον υπουργό τις δυσκολίες και τα ζητήματα σχετικά με το μέλλον της Συρίας. Συζητήσαμε πώς θα είναι η Συρία στο μέλλον. Συζητήσαμε για το αν η κυβέρνηση θα είναι ισχυρή στο μέλλον. Συζητήσαμε ιδιαίτερα τη σημασία του Υπουργείου Άμυνας και το γεγονός ότι τα όπλα πρέπει να παραμείνουν υπό τον έλεγχο του κράτους. Καμία ομάδα εκτός από το κράτος δεν πρέπει να έχει όπλα».

Έπειτα ο ηγέτης της νέας διοίκησης, δήλωσε: «Αυτό που είναι σημαντικό είναι οι μεγάλες χώρες να συμφωνήσουν σε γενικές αρχές στη Συρία. Η πρώτη από αυτές τις αρχές είναι η ανεξαρτησία, η εδαφική ακεραιότητα και η σταθερότητα της ασφάλειας της Συρίας. Στη συνέχεια, είναι η επίλυση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων για την ανασυγκρότηση της Συρίας».

Ο Αχμέντ αλ-Σάρα δεν έμεινε όμως εκεί και έστειλε το δικό του μήνυμα στη Δύση: «Οι οικονομικές κυρώσεις επιβλήθηκαν στη Συρία επειδή το καθεστώς σκότωνε τον ίδιο του το λαό. Σήμερα, ο δήμιος έχει διαφύγει και ο συριακός λαός που πληρώνει το τίμημα στη χώρα έχει γίνει θύμα. Ως εκ τούτου, οι κυρώσεις δεν θα πρέπει να καλύπτουν τον θυματοποιημένο λαό».

Μάλιστα, ο νέος ηγέτης της Συρίας αναφέρθηκε και σε λεπτομέρειες για τη δημιουργία ενός Υπουργείου Άμυνας τονίζοντας: «Ως εκ τούτου, οι περισσότερες ομάδες συμφώνησαν σε αυτό το θέμα πριν αρχίσουν οι συγκρούσεις. Αργότερα, ήρθαμε σε επαφή με άλλες ομάδες και όλες δήλωσαν ότι ήταν έτοιμες να συμμετάσχουν. Το κρατικό μυαλό θα είναι διαφορετικό από το επαναστατικό μυαλό, θα μπορούσαν να υπάρχουν διαφορετικές ομάδες κατά τη διάρκεια της επανάστασης, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί στο κράτος. Τις επόμενες ημέρες θα ανακηρυχθεί το Υπουργείο Άμυνας και θα συγκροτηθεί μια επιτροπή από ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους για τη δημιουργία του μελλοντικού στρατού της Συρίας. Στη συνέχεια, οι ομάδες θα διαλυθούν μόνες τους».

Εκφράζοντας ότι τους καλωσορίζουν όλα τα τμήματα του συριακού λαού, ο Αχμέντ αλ-Σάρα δήλωσε ότι θα εργαστούν για την ισότητα όλων των τμημάτων του λαού, ώστε να μην προκληθούν εντάσεις μεταξύ του συριακού λαού ή να μην χρησιμοποιηθεί ως υλικό από εξωτερικές δυνάμεις.

Εκφράζοντας ότι έχουν δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με όλα τα τμήματα του συριακού λαού, ο Αχμέντ αλ-Σάρα επεσήμανε: «Η Συρία είναι η πατρίδα όλων μας και μπορούμε να ζήσουμε όλοι μαζί. Όλα τα τμήματα του συριακού λαού μας έχουν αγκαλιάσει. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις αιρέσεις και τις μειονότητες».

