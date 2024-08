Στοίχημα ότι η φθινοπωρινή σεζόν του 2024 είναι μία από τις πλουσιότερες σε κινηματογραφικές επιλογές, καθώς συνωστίζονται ταινίες που επαναφέρουν Αμερικανοβρετανούς γερόλυκους του Χόλιγουντ στο προσκήνιο – τυπικό παράδειγμα ο Φράνσις Φορντ Κόπολα με το φιλόδοξο Megalopolis, οι Τιμ Μπάρτον και Μάικλ Κίτον με τον «Σκαθαροζούμη» τους, ο Ρίντλεϊ Σκοτ με τον Μονομάχο ΙΙ, ακόμα και ο Ρόμπερτ Ζεμέκις που πειράζει για άλλη μία φορά τα τεχνολογικά όρια και τα οπτικά εφέ με πειραματόζωο τον Τομ Χανκς, στο «Here».

Οι κινηματογραφικοί μας ήρωες έρχονται και μας ξαναβρίσκουν, λοιπόν, παρά τα χρόνια που τους βαραίνουν την ίδια ώρα που ακριβά μπλοκμπάστερ – τα «Wicked» και «Μουφάσα: Ο βασιλιάς των λιονταριών» αποτελούν τέτοια παραδείγματα – επανασυστήνουν διαχρονικούς μύθους. Τα προερχόμενα από Φεστιβάλ Καννών, Βενετίας και Βερολίνου φιλμ θα σπάσουν τη μονοτονία των βαρύγδουπων τίτλων – προσέξτε από ποια ημερομηνία και έπειτα, μπορείτε να τα δείτε σε ένα σινεμά κοντά σας.

Σκαθαροζούμης Σκαθαροζούμης

Πρεμιέρα: 5 Σεπτεμβρίου

Το πολυαναμενόμενο σίκουελ του Τιμ Μπάρτον έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ανοίγοντας με χάρη και κέφι την αυλαία της φετινής κινηματογραφικής Μόστρας. Η ταινία σηματοδοτεί την πολυαναμενόμενη επιστροφή ενός από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες του κινηματογραφικού κόσμου του Τιμ Μπάρτον, με τον Μάικλ Κίτον ξανά στον ομώνυμο ρόλο. Ο Σκαθαροζούμης, λοιπόν, δεν το βάζει κάτω: Φτύνει, βρίζει, κάνει ότι πιο σιχαμένο μπορείς να φανταστείς, σοκ σε έναν κόσμο όπου βασιλεύει η «πολιτική ορθότητα»!

Lee

Πρεμιέρα: 19 Σεπτεμβρίου

Η ταινία αποτυπώνει την πορεία της Λι Μίλερ (Κέιτ Γουίνσλετ) από μοντέλο του φωτογράφου Μαν Ρέι σε μια απ’ τις σημαντικότερες ανταποκρίτριες και φωτογράφους του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα πρότζεκτ πάθους για την βραβευμένη με Όσκαρ Κέιτ Γουίνσλετ, η οποία συμμετέχει και στην παραγωγή. Με ένα λαμπερό καστ, μεταξύ των οποίων οι Τζος Ο’ Κόνορ (“Challengers”, “The Crown”, “La Chimaira”), Άντρια Ράιζμπορο (“Oblivion”, “Mandy”), Άντι Σάμπεργκ (“Brooklyn Nine-Nine”, “Palm Springs”), Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ (“The Northman”, “Succession”) και Μαριόν Κοτιγιάρ (“Inception”). Σκηνοθετεί η Έλεν Κούρας.

Η παράσταση του Σινγκ Σινγκ

Πρεμιέρα: 26 Σεπτεμβρίου

Εκτίοντας την ποινή του στο υψίστης ασφαλείας σωφρονιστικό ίδρυμα του Σινγκ Σινγκ για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε, ο Ντιβάιν Τζ. βρίσκει νόημα στη ζωή του μέσα από τη θεατρική ομάδα της φυλακής, όπου συμμετέχει μαζί με άλλους συγκρατούμενούς του. Ελπιδοφόρα ιστορία ανθεκτικότητας και ανθρωπιάς, με πρωταγωνιστή τον υποψήφιο για Όσκαρ Κόλμαν Ντομίνγκο (Rustin, Euphoria, Selma) και τη συμμετοχή ατόμων που έχουν υπάρξει κρατούμενοι. Η ταινία θα κυκλοφορήσει από την A24 και θεωρείται ήδη φαβορί στη φετινή κούρσα των βραβείων.

Joker: Τρέλα για δύο

Πρεμιέρα: 3 Οκτωβρίου

Ο Τζόκερ (Χοακίν Φίνιξ) δεν είναι πια μόνος: περπατά στους σκοτεινούς διαδρόμους του Arkham Asylum και συναντά τη Χάρλεϊ Κουίν (Lady Gaga). Οι δύο πρωταγωνιστές τρέχουν στους δρόμους του Μανχάταν και ονειρεύονται να χορέψουν μπροστά στο φεγγαρόφωτο υπό τους ήχους του «What The World Needs Now Is Love». Το πολυσυζητημένο φιλμ του 2019 που χάρισε στον Φίνιξ το πρώτο Όσκαρ της καριέρας του, τώρα έχει Μέρος Β΄ με τον Τοντ Φίλιπς ξανά στη σκηνοθεσία και τον Σκοτ Σίλβερ να συνυπογραφεί το σενάριο. Tο πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν οι Ζάζι Μπιτζ, Μπρένταν Γκλίσον, Κάθριν Κίνερ, Τζέικομπ Λόφλαντ και Χάρι Λότι.

Anora

Πρεμιέρα: 24 Οκτωβρίου

Η Ανι δουλεύει ως στρίπερ σε ένα μεγάλο κλαμπ στη Νέα Υόρκη. Ανώνυμη έξω από αυτό, εργάζεται σκληρά, για να διατηρήσει ισχυρό το όνομα της. Ενα βράδυ το αφεντικό θα ζητήσει μια κοπέλα για να ικανοποιήσει τις επιθυμίες ενός πλούσιου νεαρού γόνου από τη Ρωσία. Και η Ανι θα είναι η τυχερή…Η ταινία που κέρδισε τις εντυπώσεις και τον Φεστιβάλ Καννών 2024, έχει την υπογραφή του αιχμηρού Αμερικανού δημιουργού Σον Μπέικερ («Tangerine», «The Florida Project»).

Venom: Η τελευταία πράξη

Πρεμιέρα: 24 Οκτωβρίου

Τελευταία ταινία της τριλογίας «Venom», με τον «Έντι και τον συμβιωτή του Venom να βρίσκονται σε φυγή. Κυνηγημένοι και από τους δύο κόσμους τους και με τους εχθρούς να πλησιάζουν επικίνδυνα, το δίδυμο αναγκάζεται να πάρει μια μοιραία απόφαση που θα ρίξει την αυλαία στον τελευταίο χορό του Venom και του Έντι». Δίπλα στον πρωταγωνιστή Τομ Χάρντι, οι Τσιούετελ Έτζιοφορ, Τζούνο Τεμπλ, Ρις Ίφανς, Πέγκι Λου, Αλάνα Ούμπακ και Στίβεν Γκράχαμ. Η σκηνοθεσία είναι της Κέλι Μαρσέλ, που έγραψε το σενάριο και έκανε την παραγωγή των δύο πρώτων ταινιών.

Megalopolis

Πρεμιέρα: 31 Οκτωβρίου

Ένας σπουδαίος, ιδιοφυής αρχιτέκτονας ονόματι Σίζαρ/ Καίσαρας Καταλίνα (Άνταμ Ντράιβερ) έχει την φιλοδοξία της δημιουργίας μιας «νέας» πόλης που θα πάρει την θέση της μουχλιασμένης παλιάς. Αυτή είναι η Megalopolis που εμφανώς αντικατοπτρίζει τη Νέα Υόρκη… Φιλοσοφικό υπερθέαμα, η τελευταία δημιουργία του 85χρονου Φράνσις Φορντ Κόπολα, δίχασε τους θεατές στο φετινό Φεστιβάλ Καννών όπου έκανε παγκόσμια πρώτη.

Emilia Perez

Πρεμιέρα: 1 Νοεμβρίου στις αίθουσες, 13 Νοεμβρίου στο Netflix

Η ταινία του Ζακ Οντιάρ με πρωταγωνίστριες τη Ζόι Σαλντάνα και την Σελίνα Γκόμεζ, ξεσήκωσε τις Κάννες, αποσπώντας βραβεία για τις δύο πρωταγωνίστριες και τις συμπρωταγωνίστριές τους Κάρλα Σοφία Γκασκόν και Αντριάνα Παζ. Σύμφωνα με το Netflix, που βλέπει την ταινία ως «οσκαρικό χαρτί», η ταινία «ακολουθεί το ταξίδι τεσσάρων αξιόλογων γυναικών στο Μεξικό, που η καθεμία επιδιώκει τη δική της ευτυχία. Η τρομακτική αρχηγός του καρτέλ Εμίλια επιστρατεύει τη Ρίτα, μια δικηγόρο που έχει κολλήσει σε μια αδιέξοδη δουλειά, για να τη βοηθήσει να προσποιηθεί τον θάνατό της, ώστε η Εμίλια να ζήσει τελικά αυθεντικά ως ο πραγματικός της εαυτός και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου.»

Parthenope

Πρεμιέρα: 7 Νοεμβρίου

Στην πολύβουη Νάπολη, γινόμαστε μάρτυρες της ιστορίας της Παρθενόπης. Μια δύναμη της φύσης, της οποίας η ιστορία ξεκινά από τα μεταπολεμικά χρόνια και φτάνει στο σήμερα. Μια ιστορία για την αδιάκοπη αναζήτηση της ελευθερίας και της αχόρταγης αγάπης για την πόλη. Από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Πάολο Σορεντίνο (“Η Τέλεια Ομορφιά”, “Το Χέρι του Θεού”) με τους Γκάρι Όλντμαν, Στεφανία Σαντρέλι και την Τσελέστε Ντάλα Πόρτα στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Γυρισμένη στη Νάπολη και το Κάπρι και σε συμπαραγωγή Ιταλίας και Γαλλίας, η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ των Καννών.

The Room Next Door

Πρεμιέρα: 14 Νοεμβρίου

Η Ίνγκριντ, διάσημη συγγραφέας προσπαθεί να αναζωπυρώσει τη φιλική σχέση της με την Μάρτα, πολεμική ανταποκρίτρια. Οι δύο γυναίκες αντιλαμβάνονται διαφορετικά τη φιλία και τη σεξουαλικότητα…Ο Πέδρο Αδμοδόβαρ πραγματοποιεί το μεγάλου μήκους αγγλόφωνο ντεμπούτο του με τις Τζούλιαν Μουρ και Τίλντα Σουίντον (δεύτερη συνεργασία της με τον Ισπανό δημιουργό μετά τη μικρού μήκους ταινία The Human Voice), πιστός στην προβληματική της εξερεύνησης της γυναικείας ψυχοσύνθεσης.

Here

Πρεμιέρα: 14 Νοεμβρίου

Πάντα ανήσυχος στις τεχνολογικές του αναζητήσεις και πρωτοπόρος, ο Ρόμπερτ Ζεμέκις επανέρχεται με τον Τομ Χανκς κοντά του και μπροστά από την κάμερα. Μαζί τους και η Ρόμπιν Ράιτ, καθώς το βασισμένο στο ομώνυμο κόμικ του Ρίτσαρντ ΜακΓκουάιρ, φιλμ, διαδραματίζεται στο πέρασμα ενός αιώνα και σε μία μόνο τοποθεσία. Η κάμερα τοποθετημένη μέσα σε ένα σπίτι, παραμένει σταθερή στη θέση της ενώ οι θεατές παρακολουθούν την ιστορία του κεντρικού ζευγαριού. Τα πρόσωπα των Ράιτ και Χανκς υπέστησαν διάφορες ηλικιακές αλλαγές μέσω τεχνικής επεξεργασίας υπό την επίβλεψη του έμπειρου δημιουργού του «Φόρεστ Γκαμπ».

Μονομάχος II

Πρεμιέρα: 14 Νοεμβρίου

Είκοσι ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία – σταθμό του Ρίντλεϊ Σκοτ που αναβίωσε λαμπρά το είδος του «πέπλουμ» – «χλαμύδας», κατά το ελληνικότερον, με ακραία νατουραλιστικό ύφος στις σκηνές βίας και ψηφιακά εφέ που αποτέλεσαν σημείο αναφοράς και δημιουργικής αντιγραφής για μεταγενέστερες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές υπερπαραγωγές. Ελπίζουμε ο 87χρονος πλέον Σκοτ, να μας συναρπάσει και πάλι. Στο σίκουελ, ο Λούσιος, τον οποίο υποδύεται ο Πολ Μεσκάλ, χρόνια αφότου έγινε μάρτυρας του θανάτου του Μάξιμου από τα χέρια του θείου του Κόμοδου, αναγκάζεται να εισέλθει στο Κολοσσαίο, καθώς η πατρίδα του βρίσκεται στο έλεος τυραννικών αυτοκρατόρων της Ρώμης. Στο μεγαλοπρεπές καστ και οι Πέδρο Πασκάλ, Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Heretic

Πρεμιέρα: 14 Νοεμβρίου

Ήρθε η ώρα να δούμε τον Χιου Γκραντ αλλιώς. Ανατριχιαστικός δολοφόνος που τρομοκρατεί δύο νεαρές γυναίκες, ο φλεγματικός ήρωας των βρετανικών ρομαντικών κομεντί μεταμορφώνεται σε εφιάλτη σε τούτο το θρίλερ που υπογράφουν οι δημιουργοί της σειράς «Ένα ήσυχο μέρος», Σκοτ Μπεκ και Μπράιαν Γουντς. Δύο νεαρές Μορμόνοι ιεραποστόλοι που επιχειρούν να προσηλυτίσουν έναν άντρα, χτυπώντας την πόρτα του, μαθαίνουν τελικά ότι αυτή η τυχαία συνάντηση είναι επικίνδυνη.

Small things like these

Πρεμιέρα: Χωρίς ακόμη καθορισμένη ημερομηνία εξόδου στις αίθουσες

Βραβευμένο στο Φεστιβάλ Βερολίνου για την ερμηνεία της Έμιλ Γουάτσον, ιστορικό δράμα της Εντα Γουόλς, που με βάση το ομότιτλο βιβλίο της Κλερ Κίγκαν ασχολείται με τα άσυλα της Μαγδαληνής για τις έκπτωτες νεαρές γυναίκες στην Ιρλανδία. Η ταινία επιστρέφει στο παρελθόν και στο έτος 1985 ενώ ο Κίλιαν Μέρφι υποδύεται έναν πατέρα, έμπορο άνθρακα, που ανακαλύπτει ένα συνταρακτικό μυστικό.

Wicked

Πρεμιέρα: 5 Δεκεμβρίου

Πρίκουελ που δίνει νέα οπτική στον παραμυθένιο κόσμο του Οζ μέσα από το οποίο θα παρακολουθήσουμε το ταξίδι της Ελφάμπα, μιας νεαρής μάγισσας με ασυνήθιστα πράσινη επιδερμίδα, και της Γκλίντα, της δημοφιλούς ξανθιάς αντίπαλής της. Οι δρόμοι τους διασταυρώνονται στο Πανεπιστήμιο του Σιζ, θέτοντας τα θεμέλια για μια φιλία που πηγαίνει κόντρα σε όλες τις πιθανότητες. Μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με τον μυστηριώδη Μάγο του Οζ, η σχέση τους εξελίσσεται, αποκαλύπτοντας διαμετρικά αντίθετες φιλοδοξίες και αξίες που τελικά θα τις ορίσουν ως την Καλή Μάγισσα του Νότου και την Κακιά Μάγισσα της Δύσης. Πίσω από την κάμερα είναι ο έμπειρος Jon M. Chu, γνωστός για τις θεαματικές παραγωγές του, όπως το Crazy Rich Asians. Οι Σίνθια Ερίβο και Αριάνα Γκράντε τραγουδούν και μαγεύουν.

Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Ο πόλεμος των Ροχίριμ

Πρεμιέρα: 12 Δεκεμβρίου

Το φραντσάιζ του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» επιστρέφει στο σινεμά ως animation. Τούτο το πρίκουελ διαδραματίζεται στο μακρινό παρελθόν της Μέσης Γης δύο αιώνες πριν τα ταξίδια των Φρόντο (Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών) και Μπίλμπο Μπάγκινς (Χόμπιτ). Η σκηνοθεσία είναι του Κέντζι Καμιγάμα ενώ τις φωνές τους δανείζουν ο Μπράιαν Κοξ που υποδύεται τον βασιλιά Ρόχαν και η Μιράντα Όττο που υποδύεται ξανά την Έογουιν.

Υπάρχω

Πρεμιέρα: 19 Δεκεμβρίου

Μία ταινία-αφιέρωμα σε έναν μεγάλο τραγουδιστή, που η φωνή του «μίλησε» στις καρδιές όλων των Ελλήνων, ανά τον κόσμο, τον Στέλιο Καζαντζίδη-για όσους τον αγάπησαν, και όσους θέλουν να τον γνωρίσουν. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος και το σενάριο η Κατερίνα Μπέη. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ενσαρκώνουν οι Χρήστος Μάστορας, Κλέλια Ρένεση, Ασημένια Βουλιώτη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δημήτρης Καπουράνης, Άννα Συμεωνίδου. Το κεντρικό καστ συμπληρώνουν οι Γιώργος Καραμίχος, Νίκος Ψαρράς, Γιώργος Γιαννόπουλος, Γιάννης Εγγλέζος, Γιώργος Γάλλος, ΜαρίαΦιλίππου, Aλέξανδρος Μπουρδούμης, Διαμαντής Καραναστάσης κ.α. Η παραγωγή είναι της Tanweer Productions.

Μουφάσα: Ο Βασιλιάς των Λιονταριών

Πρεμιέρα: 19 Δεκεμβρίου

Η αγάπη και η συγκίνηση συνοδεύουν αυτή τη σειρά που επηρέασε μερικές γενιές παιδιών. To πρίκουελ της εμβληματικής ταινίας της Ντίσνεϊ «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» υπογράφει ο Μπάρι Τζέκινς του βραβευμένου με Όσκαρ καλύτερης ταινίας «Moonlight» και τα τραγούδια της ταινίας ο βραβευμένος συνθέτης Λιν – Μάνουελ Μιράντα. Η ταινία έχει πρωτότυπο σενάριο και υλοποιήθηκε ως συνέχεια στο μοτίβο της φωτορεαλιστικής ταινίας του Τζον Φαβρό «The Lion King» (2019), που βασίστηκε στην κλασική ταινία κινουμένων σχεδίων του 1994 με τον ίδιο τίτλο.

Baby Girl

Πρεμιέρα: 26 Δεκεμβρίου

Ερωτικό θρίλερ στο οποίο η Νικόλ Κίντμαν υποδύεται μία επιτυχημένη διευθύνουσα σύμβουλο που ξεκινά μια σαδομαζοχιστική ερωτική σχέση με τον 20χρονο ασκούμενό της τον οποίο υποδύεται ο Χάρις Ντίκινσον. Στο ρόλο του απατημένου συζύγου. ο οποίος είναι θεατρικός σκηνοθέτης, ο Αντόνιο Μπαντέρας. Η Κίντμαν δήλωσε πρόσφατα ότι με αυτή την ταινία «ένοιωσε πιο εκτεθειμένη από ποτέ». Το φιλμ σκηνοθέτησε η Χαλίνα Ρέιν.

Better Man

Πρεμιέρα: 26 Δεκεμβρίου

Η ταινία αποτυπώνει την άνοδο, την πτώση και την αναγέννηση του Ρόμπι Γουίλιαμς, ενός εκ των εμπορικότερων καλλιτεχνών της βρετανικής μουσικής σκηνής. Εμπνευσμένος από προσωπικά βιώματα του αγαπημένου δημιουργού, ο σκηνοθέτης και συν-σεναριογράφος της ταινίας Μάικλ Γκρέισι (“The Greatest Showman”), υπόσχεται μια κινηματογραφική εμπειρία που δεν μοιάζει με άλλη. Την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Μάικλ Γκρέισι καιτα ψηφιακά εφέ η κορυφαία εταιρεία του χώρου Weta (“Avatar”, “Άρχοντας των Δαχτυλιδιών”). Παίζουν οι Ρόμπι Γουίλιαμς, Τζόνο Ντέιβις, Κέιτ Μάλβανι, Στιβ Πέμπερτον.