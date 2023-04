Τα γυρίσματα για την νέα, δεύτερη σε σειρά, ταινία του Joker, με τον τίτλο «Folie à Deux» συνεχίστηκαν και αυτό το σαββατοκύριακο, τραβώντας και πάλι τα βλέματα. Κι αυτό γιατί τα διάσημα σκαλιά στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, που συνδέουν τις λεωφόρους Shakespeare και Anderson στη West 167th Street έγιναν φιλόξενο σκηνικό για άλλη μια αγαπημένη φανταστική αντι-ηρωίδα του σύμπαντος της DC.

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Todd Phillips, η Lady Gaga, φορώντας ένα μαύρο πουά φόρεμα και ένα γούνινο παλτό, γύρισε μια σκηνή στη σκάλας όπου το 2019 ο Joaquin Phoenix έδωσε μία από τις καλύτερες ερμηνείες του, η οποία του χάρισε και το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου το 2020.

Joaquin Phoenix and Lady Gaga photographed together on set of Joker: Folie à Deux in NY. pic.twitter.com/yAwG6pXK8i

