Φθινόπωρο στον ορίζοντα και ανοίγουμε τον (μεγάλο) χάρτη του ελληνικού θεάτρου για να σημειώσουμε τις πρώτες διαδρομές, λίγο πριν ανακοινωθούν επίσημα τα προγράμματα των μεγάλων σκηνών. Πρεμιέρα μέχρι τα Χριστούγεννα θα πραγματοποιήσουν αρκετές παραστάσεις που βασίζονται σε έργα του κλασικού ρεπερτορίου ενώ δεν απουσιάζουν θεατρικά με κινηματογραφικό αποτύπωμα, όπως είναι για παράδειγμα η «Φάλαινα» του Σ. Χάντερ υπό την σκηνοθετική καθοδήγηση του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη και το «Festen» του Τ. Βίντερμπεργκ σε σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου.

Στο μεταξύ οι περιοδείες συνεχίζονται ανά την Ελλάδα σε ανοιχτά θέατρα ενώ το Ηρώδειο καλωσορίζει στην επιβλητική σκηνή του τη φθινοπωρινή σεζόν με sold out αρχαία δράματα, όπως ο “Ηρακλής Μαινόμενος” του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά (1/9) ή η “Ορέστεια” του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου (4/9), αλλά και μουσικοθεατρικές συνεργασίες, όπως είναι το “Ζωρζ & Φρεντερίκ: Ποιητές του Ονείρου” σε σκηνοθεσία του Πολωνού Jarosław Kilian με πρωταγωνιστές τους Δημήτρη Λάλο και Μαριλίτα Λαμπροπούλου και την πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου στο πιάνο.

Καθώς η προπώληση για ορισμένες παραστάσεις έχει ήδη ξεκινήσει, θα βρείτε έναν πρώτο οδηγό για τις θεατρικές πρεμιέρες μέχρι και τον Δεκέμβριο εδώ:

Δημήτρης Καραντζάς εις διπλούν: “Λεωφορείο ο Πόθος” και “Έντα Γκάμπλερ”

Την Μπλανς Ντιμπουά του Τέννεσι Ουίλιαμς από το “Λεωφορείο ο Πόθος” και την “Έντα Γκάμπλερ” του Χένρικ Ίψεν φέρνει στο Θέατρο Προσκήνιο ο Δημήτρης Καραντζάς. Η ανάγκη της Μπλανς για ψευδαισθήσεις συνομιλεί έμμεσα με την ανάγκη της Έντα Γκάμπλερ για «ομορφιά». Και οι δύο συγκρούονται με την κοινωνία. Η Αλεξία Καλτσίκη υποδύεται την Μπλανς με τους Άρη Μπαλή (Στάνλεϊ Κοβάλσκι), Δήμητρα Βλαγκοπούλου (Στέλλα Κοβάλσκι), Βασίλη Μαγουλιώτη / Γιώργο Ζυγούρη (Μιτς), Γιάννη Κόραβο (Στιβ), Ιωάννα Ραμπαούνη (Ευνίκη) στο πλευρό της. Η Αγγελική Παπούλια υποδύεται την Έντα Γκάμπλερ και την πλαισιώνουν οι Χρήστος Λούλης (Δικαστής Μπρακ), Έκτορας Λιάτσος (Άιλερτ Λεβμποργκ), Φιντέλ Ταλαμπούκας (Τέσμαν), Ιωάννα Δεμερτζίδου (Κυρία Έλβστεντ) και Τζωρτζίνα Δαλιάνη (Δεσποινίς Τέσμαν). Στο Θέατρο Προσκήνιο από τον Νοέμβριο.

Τριαντάφυλλο στο στήθος

Το Πτι Παλαί υποδέχεται το θεατρικό κοινό τον Οκτώβριο του 2024 με το κλασικό έργο του Τέννεσι Ουίλιαμς, που φρεσκάρεται για να συμβαδίσει με τους προβληματισμούς του καιρού μας, σε μετάφραση, ελεύθερη διασκευή και σκηνοθεσία του Γιωργή Τσουρή. Πρωταγωνιστούν η Μαρία Καβογιάννη στο ρόλο της Σεραφίνας και ο Μάκης Παπαδημητρίου στον ρόλο του Αλβάρο. Ο ίδιος ο Τέννεσι Ουίλαμς έλεγε πως το “Τριαντάφυλλο στο στήθος” είναι η μοναδική κωμωδία που έχει γράψει. Η παράσταση του Τσουρή επιχειρεί να αναδείξει ακριβώς αυτή την κωμική πλευρά του έργου: Η Σεραφίνα τολμά να διεκδικήσει την απελευθέρωσή της από μια κοινωνία που πιέζει «από μέσα», και να αυτοπροσδιοριστεί ως ένα πλάσμα ακέραιο. Στο νέο Θέατρο Πτι Παλαί από 10 Οκτωβρίου.

Ο αόρατος επισκέπτης

Ένας επιτυχημένος νεαρός επιχειρηματίας βρίσκεται κατηγορούμενος για το φόνο της ερωμένης του. Μία δαιμόνια δικηγόρος καλείται να φωτίσει τις σκοτεινές πτυχές του μυστηρίου. Έχει όμως μόνο δύο ώρες στη διάθεσή της, μαζί του, για να ανακαλύψει τι πραγματικά έχει συμβεί. Την ιστορία μυστηρίου του Οριόλ Πάουλο σκηνοθετεί η Σοφία Σπυράτου. Πρωταγωνιστεί η Κάτια Δανδουλάκη και την πλαισιώνουν οι Χρήστος Πλαΐνης, Θανάσης Πατριαρχέας, Μελίνα Λεφαντζή, Ντίνος Σπυρόπουλος, Χλόη Μάντζαρη. Στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη από το φθινόπωρο.

Η Ετυμηγορία

Ο Φρανκ Γκάλβιν, ένας ξεπεσμένος αλκοολικός δικηγόρος, αναλαμβάνει να δικαιώσει τη νεαρή πελάτισσά του, Ντέμπορα Κέιτ, που πέφτει σε κώμα από ιατρικό λάθος στο νοσοκομείο της καθολικής εκκλησίας «Αγία Αικατερίνη» στη Βοστώνη. Θυμίζουμε ότι ομώνυμη ταινία του 1982 σε σκηνοθεσία του Σίντνεϊ Λουμέτ με πρωταγωνιστή τον Πολ Νιούμαν, έχει αποσπάσει πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ. Το δικαστικό θρίλερ του Μπάρι Ριντ παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή της Μάργκαρετ Μέι Χομπς και σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια με πρωταγωνιστή τον Γρηγόρη Βαλτινό. Συμπρωταγωνιστούν οι Ζέτα Δούκα, Γιώργος Σουξές, Νίκος Αρβανίτης, Βασίλης Χαλακατεβάκης κ.ά. Στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» από 19 Οκτωβρίου.

«Ο άνθρωπος ελέφαντας» έτσι τον είπαν

Η αληθινή ιστορία του Τζον Μέρικ, του Ανθρώπου Ελέφαντα, που ανέβηκε στο Μπρόντγουεϊ το 1979 και καθιερώθηκε από την πολυβραβευμένη κινηματογραφική ταινία του Ντέιβιντ Λιντς (1980) μας πηγαίνει πίσω στην Αγγλία του 1884, όπου ένας παραμορφωμένος νέος, επιδεικνύεται σε πανηγύρια, ως ο «άνθρωπος ελέφαντας». Η στάση της κοινωνίας των ανθρώπων απέναντι στο διαφορετικό εξετάζεται εκ νέου στην ελληνική θεατρική σκηνή (προηγούμενες εκδοχές αυτές των Δ. Ποταμίτη το 1980 και Κοραή Δαμάτη το 2019) σε κείμενο της Τζούλιας Διαμαντοπούλου και σκηνοθεσία του Δημήτρη Αγιοπετρίτη-Μπογδάνου. Πρωταγωνιστούν οι Άρης Λεμπεσόπουλος, Βίκυ Παπαδοπούλου, Γιώργος Στάμος, Μιχάλης Συριόπουλος. Στο Θέατρο Άνεσις από 23 Οκτωβρίου.

Brokeback Mountain

Θεατρική μεταφορά του διηγήματος της Άνι Προυλξ που κατέστησε εμβληματικό love story στον κινηματογράφο ο Ανγκ Λι με τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του «Το μυστικό του Brokeback Mountain” (2005). Ο Κωνσταντίνος Ρήγος θα σκηνοθετήσει τους Μιχαήλ Ταμπακάκη και Δημήτρη Καπουράνη, συμπρωταγωνιστές στη σειρά του Mega «Το Ναυάγιο». Θυμόμαστε πάντα τον (πρόωρα χαμένο) Χιθ Λέτζερ και τον Τζέικ Τζίλενχαλ στους ρόλους των δύο καουμπόηδων που ερωτεύονται στο Γουαϊόμινγκ του 1963 και ανυπομονούμε για την μεταφορά στην ελληνική σκηνή. Το έργο ανέβηκε με επιτυχία το 2023 στο West End του Λονδίνου ως θεατρικό μιούζικαλ. Στο Θέατρο Κνωσσός.

Η Δεξιά, η Αριστερά και ο Κυρ-Παντελής

Ο Σταμάτης Φασουλής σκηνοθετεί την κωμωδία των Αλέκου Σακελλάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου “Η Δεξιά, η Αριστερά και ο Κυρ-Παντελής” για τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα. Με τον Σταμάτη Φασούλη θα συμπρωταγωνιστήσουν οι Ελένη Καστάνη, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Γιώργος Δεπάστας, Απόστολος Καμιτσάκης, Γιώργος Βουρδαμής, κ.ά. Στο Μικρό Παλλάς από τα μέσα Οκτωβρίου.

Το σχολείο των γυναικών

Με την κωμωδία του Μολιέρου που παρουσιάστηκε το 1662 αλλά παραμένει επίκαιρη προσεγγίζοντας τον έρωτα ως πεδίο χειραφέτησης των γυναικών και απελευθέρωσης, καταπιάνεται ως σκηνοθέτης ο Γιάννης Μπέζος. Περισσότερες λεπτομέρειες για την παραγωγή τις επόμενες ημέρες, μέσα στον Σεπτέμβριο, όταν ανακοινωθεί και το πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου για την σεζόν 2024-2025. Στο Εθνικό Θέατρο από το ερχόμενο φθινόπωρο.

Δον Κάρλος

Τι βαραίνει την καρδιά του Δον Κάρλος και αποφεύγει τον πατέρα του Βασιλιά Φίλιππο Β’ της Ισπανίας; Ποιο είναι αυτό το μυστικό που τα άγρυπνα μάτια της Αυλής δυσκολεύονται να αποκαλύψουν; Ο Δον Κάρλος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 1787 και έχει ως αφετηρία ένα γαλλικό ρομαντικό μυθιστόρημα του 17ου αιώνα. Ο Σίλερ χρησιμοποιώντας ως φόντο την Ισπανία του 16ου αιώνα, αμφισβητεί την απολυταρχία της δικής του εποχής, υπερασπιζόμενος την ελευθερία της σκέψης και τις ιδέες του Διαφωτισμού. Σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Γιάννη Χουβαρδά με τους Ιορδάνη Αϊβαζόγλου, Λουκία Βασιλείου, Ζωή Ευθυμίου, Θεοφανώ Τζαλαβρά, κ.ά. Στο Θέατρο Ε.Μ.Σ (Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών) του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος από 8 Νοεμβρίου.

Φρανκενστάιν

Ο νεαρός επιστήμονας της Μαίρη Σέλεϊ που δίνει ζωή σε άψυχα όντα επανασυστήνεται σε μια διασκευή του έργου, που σχετίζεται με τις σύγχρονες αναζητήσεις και την τεχνητή νοημοσύνη. Την αποκάλυψη για τη δραματουργική επεξεργασία του κλασικού έργου έκανε ο πρωταγωνιστής Γιάννης Στάνκογλου που συνεργάζεται ξανά με την ψυχή του Θεάτρου Πορεία, τον Δημήτρη Τάρλοου, πέντε χρόνια μετά τον “Γιούγκερμαν”. Στο Θέατρο Πορεία από το φθινόπωρο.

Ορέστεια του Στρίντμπεργκ

Η Λένα Κιτσοπούλου παίρνει τρία έργα του Αυγούστου Στρίντμπεργκ – «Ο Χορός του Θανάτου», «Οι Δανειστές», «Η Πιο Δυνατή» – για να παρουσιάσει τη δική της «Ορέστεια». Στο σημείωμα της παράστασης, μεταξύ άλλων, η ίδια γράφει: «Μία ατελείωτη νύχτα μόνο με Στρίντμπεργκ, από το βράδυ μέχρι το ξημέρωμα και με ένα μόνο εισιτήριο, στο Θέατρο Άνεσις, πάνω στη Λεωφόρο Κηφισιάς, με δεκάδες επιλογές γύρω γύρω για αποσυμπίεση από την πολύωρη παράσταση η οποία θα σκάψει την ψυχή του Στρίντμπεργκ όσο καμία μέχρι σήμερα για να αναρωτηθεί αν τελικά ο έρωτας είναι αγάπη και αν η αγάπη έχει σχέση με την σχέση ως συμβίωση ή ως συγκατοίκηση ή ως γάμος.» Παίζουν: Ευδοκία Ρουμελιώτη, Χρήστος Σαπουντζής, Χρήστος Μαλάκης, Μαρία Μοσχούρη. Στο Θέατρο Άνεσις από 23 Οκτωβρίου.

Φάλαινα

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης γλιστράει στο δέρμα του αυτοκαταστροφικού Τσάρλι, καθηγητή αγγλικών, που πάσχει από παχυσαρκία και στο παρά πέντε της ζωής του, παλεύει να συμφιλιωθεί με την αποξενωμένη κόρη του και με τα λάθη του. Το ομώνυμο θεατρικό έργο του Σάμιουελ Χάντερ, διασκευάστηκε για τη μεγάλη οθόνη σε σκηνοθεσία του Ντάρεν Αρονόφσκι κερδίζοντας καλλιτεχνική αναγνώριση με Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου και Καλύτερου Μακιγιάζ και Κομμώσεων για τον εκπληκτικά μεταμορφωμένο Μπρένταν Φρέιζερ. Τα εφέ της παράστασης υπογράφουν οι Αδελφοί Αλαχούζοι, τα μαλλιά και το μακιγιάζ η Εύα Τόμπρου (Le Boudoir). Οι Ευσταθία Tσαπαρέλη, Γιώργο Μπένο, Ασημένια Βουλιώτη και Τζωρτζίνα Παλαιοθόδωρου πλαισιώνουν τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη. Η θεατρική απόδοση είναι του Αντώνη Γαλέου. Στο Θέατρο Νέος Ακάδημος από 16 Οκτωβρίου.

Δυο γυναίκες χορεύουν

Η ηλεκτρισμένη σχέση μιας μοναχικής γυναίκας με τη νεαρή κοπέλα που την φροντίζει θα δημιουργήσει αποκαλύψεις και ανατροπές στις ζωές και των δυο. Η Κατιάνα Μπαλανίκα και η Ιωάννα Ασημακόπουλου συμπρωταγωνιστούν στη βραβευμένη δραματική κομεντί του Καταλανού συγγραφέα Ζουζέπ Μαρία Μπενέτ Ζουρνέτ, σε μετάφραση Els de Paros και σκηνοθεσία Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη. Στο Θέατρο Διάνα από 1η Νοεμβρίου.

Το Ακρωτήρι

Μια νευρολόγος έρχεται αντιμέτωπη με την πρόωρη απώλεια της συνείδησής της στα 52 της χρόνια. Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος σκηνοθετεί το επιτυχημένο έργο The Other Place του Σαρ Γουάιτ από την off Broadway σκηνή γύρω από τη μάχη μιας νέας γυναίκας με την άνοια, το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τους Μαρία Ναυπλιώτου (στον πρώτο ρόλο), Δημήτρη Αλεξανδρή, Στεφανία Ζώρα, Αυγουστίνο Κούμουλο. Στο Θέατρο Ιλίσια από 6 Δεκεμβρίου.

Festen

Το “Festen” (1998) του Τόμας Βίντερμπεργκ, η ιστορία μιας οικογενειακής γιορτής, παρουσία όλης της οικογένειας καθώς και πλήθους φίλων, για τα 60α γενέθλια του πατέρα, υπήρξε η πρώτη, ρηξικέλευθη ταινία του δανέζικου κινηματογραφικού κινήματος «Δόγμα 95». Στη θεατρική διασκευή των Μπο Χάνσεν και Μόγκενς Ρούκοφ που παρουσιάζεται στην ελληνική σκηνή, η δραματουργική επεξεργασία – σκηνοθεσία είναι του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου. Σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια της παράστασης, οι θεατές θα χρειαστεί να μετακινηθούν εντός των χώρων του θεάτρου. Πρωταγωνιστούν: Ναταλία Τσαλίκη, Γιώργος Ζιόβας, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Αναστάσης Λαουλάκος, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Ιωάννα Τζίκα, Γιάννης Καπελέρης, Μιχάλης Αφολαγιάν και Μαριάννα Πουρέγκα. Στο Θέατρο Άλμα από 30 Οκτωβρίου.

Caveman

Ο πιο δημοφιλής άνθρωπος των σπηλαίων επιστρέφει με τη νέα θεατρική σεζόν. Η Θέμις Μαρσέλλου σκηνοθετεί τον Γιάννη Δρακόπουλο στην μακροβιότερη σόλο κωμωδία του Μπρόντγουεϊ («Defending the Caveman») που γράφτηκε από τον Αμερικανό ηθοποιό και κωμικό Ρομπ Μπέκετ, σχετικά με τις παρεξηγήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στο ρόλο του Caveman, ο Γιάννης Δρακόπουλος. Στο Θέατρο Αργώ από 6 Δεκεμβρίου.

Αγαπητέ μ@λάκα

Η συγγραφέας Βιρζινί Ντεπάντ έπεσε θύμα βιασμού στα 17 της και έγραψε για αυτό στο βιβλίο της «Η θεωρία του Κινγκ Κονγκ». Διεθνώς γνωστή για την τριλογία «Βερνόν Σουμποτέξ» (Εκδόσεις Στερέωμα), συστήνεται φέτος στο θεατρικό κοινό με το τελευταίο της μπεστ σέλερ “Αγαπητέ μ@λάκα” (Cher Connard / Dear Asshole). Ένα μετα-φεμινιστικό πανκ μυθιστόρημα που γράφεται μόλις το 2022 με αφορμή την έκρηξη του «metoo» και το οποίο, με όχημα το πικρό χιούμορ και όλη τη γοητευτική οργή που χαρακτηρίζουν τη γραφή της Ντεπάντ, αποτελεί έναν ύμνο στη φιλία. Με τους Ορέστη Τζιόβα, Εύα Κοτανίδη, Μυρτώ Γκόνη. Μετάφραση: Γιώργος Καράμπελας Δραματουργία – Θεατρική διασκευή: Σωτήρης Καραμεσίνης – Εύα Κοτανίδη Σκηνοθεσία: Σωτήρης Καραμεσίνης. Στο Θέατρο Μικρό Γκλόρια από 6 Νοεμβρίου.

Ήλιος με δόντια

Γεννημένος στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, σε μια παράγκα μέσα στο Φρούριο της Χίου, ο Κωνσταντής παλεύει με τις μνήμες, τις πληγές και τα πάθη μιας ολόκληρης κοινωνίας που τον κατέκρινε για τη διαφορετικότητά του και τον περιθωριοποίησε. Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Γιάννη Μακριδάκη, η παράσταση αξιοποιεί τον φρενήρη ρυθμό των σκέψεων του Κωνσταντή, για να μεταφέρει στη σκηνή, μέσω δύο ερμηνευτών, τη λησμονημένη ζωή ενός ανθρώπου που γεννήθηκε και έζησε στο περιθώριο της ιστορίας. Με τους Παναγιώτη Εξαρχέα, Γιάννη Λεάκο. Σκηνοθετεί ο Θανάσης Ζερίτης. Στο Θέατρο Μπέλλος από 2 Νοεμβρίου.

Ωραία μου κυρία

Βασισμένο στο θεατρικό έργο «Πυγμαλίων» του Τζορτζ Μπέρναρ Σο, το «Ωραία μου κυρία», πολυβραβευμένο μιούζικαλ των Άλαν Τζέι Λέρνερ και Φρέντερικ Λόουε, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία-απόδοση κειμένου και στίχων της Θέμιδας Μαρσέλλου. Στο καστ οι Demy, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Τάκης Παπαματθαίου, Θοδωρής Κατσαφάδος, Ίαν Στρατής, Μίρκα Παπακωνσταντίνου. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος και ζωντανή ορχήστρα. Στο Θέατρο Παλλάς από 31 Οκτωβρίου.

Γυάλινος κόσμος

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Ιταλός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Antonio Latella σκηνοθετεί τον «Γυάλινο Κόσμο” με ελληνικό καστ. Το κορυφαίο έργο του Τενεσί Ουίλιαμς κι ένα από τα πιο σπουδαία του παγκόσμιου ρεπερτορίου, που γράφτηκε το 1944 και αποτέλεσε την πρώτη του μεγάλη θεατρική επιτυχία, αποτελεί την πρώτη σκηνοθεσία του Latella στην Ελλάδα. Η παράσταση προέκυψε μέσα από την συνάντηση του σκηνοθέτη με την ηθοποιό Μαρία Καλλιμάνη, η οποία υποδύεται στη σκηνή της Φρυνίχου, την Αμάντα. Συμπρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Βαγγέλης Αμπατζής, Λήδα Κουτσοδασκάλου, Νίκος Μήλιας. Η μετάφραση είναι του Δήμου Κουβίδη. Στο Θέατρο Τέχνης από 23 Οκτωβρίου.

Στο διπλανό δωμάτιο ή το έργο του δονητή

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη δραματική κωμωδία «Στο διπλανό δωμάτιο ή το έργο του δονητή». Με υποψηφιότητες στα βραβεία Tony και στην τελική λίστα των φιναλίστ για το Βραβείο Pulitzer το 2010, το έργο της Σάρα Ρουλ παίρνει ιστορικά γεγονότα και τα πλέκει, με χιούμορ, ευφυΐα και τρυφερότητα, σε μια τολμηρή ιστορία. Στα τέλη του 1880, στην Βικτωριανή Νέα Υόρκη, ένας καταξιωμένος γιατρός και οικογενειάρχης, ανακαλύπτει τη θεραπεία της «υστερίας» των γυναικών (και ενίοτε των ανδρών) ασθενών του και μια πρωτοπόρα συσκευή, τον ηλεκτρικό δονητή. Με τους Άκη Σακελλαρίου, Νάντια Κοντογεώργη, Δημήτρη Σαμόλη, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Δημήτρη Δεγαΐτη, Ελευθερία Μπενοβία και Δανάη Ομορεγκιέ – Νεάνθη. Η μετάφραση και η σκηνοθεσία είναι του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Στο Θέατρο Βρετάνια από τον Οκτώβριο.

Matilda

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ «Matilda», εμπνευσμένο από το ομότιτλο βιβλίο του Ρόαλντ Νταλ, σε κείμενο του Ντένις Κέλι και στίχους – μουσική του Τομ Μίντσιν, ανεβαίνει εκ νέου στην ελληνική σκηνή και στο θέατρο Παλλάς (μετά την παράσταση στο θέατρο Ακροπόλ το 2018). Η σκηνοθεσία, οι στίχοι και το κείμενο είναι της Θέμιδας Μαρσέλλου. Πρωταγωνιστούν οι Θανάσης Τσαλταμπάσης, Χάρης Ρώμας, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Πηνελόπη Αναστασοπούλου και οι μικρές πρωτοεμφανιζόμενες Νάρια Αθανασοπούλου και Μυρτώ Φαραζή, εναλλάξ στο ρόλο της Μatilda. Τους πρωταγωνιστές πλαισιώνει ένας 40μελής θίασος με ηθοποιούς, τραγουδιστές, χορευτές, παιδιά και ζωντανή ορχήστρα. Στο Θέατρο Παλλάς από 4 Νοεμβρίου.

Μεμοράντουμ

Ένα αλληγορικό κοινωνικοπολιτικό κείμενο του Βάτσλαβ Χάβελ που γράφτηκε ως σχόλιο κατά του σοβιετικού καθεστώτος της Τσεχοσλοβακίας και στην Ελλάδα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του ’70, ως σχόλιο κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών. Από τη θεατρική ομάδα The Young Quill σε σκηνοθεσία της Αικατερίνης Παπαγεωργίου με τους Αλέξανδρο Βάρθη, Θανάση Βλαβιανό, Τάσο Λέκκα, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Φάνη Μιλλεούνη, Ελίζα Σκολίδη, Ορέστη Χαλκιά. Στο Θέατρο Μπέλλος από 14 Νοεμβρίου.