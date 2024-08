Έτοιμοι για νέους τηλεοπτικούς μαραθώνιους και καλή τηλεόραση; Νέες σειρές στις πλατφόρμες streaming Netflix, στο Disney+, HBO, Apple TV και Hulu, με σταρ του βεληνεκούς της Νικόλ Κίντμαν, της Κέιτ Μπλάνσετ και του Κόλιν Φάρελ, έρχονται στις οθόνες μας με χαρακτήρες πότε γνώριμους από το σινεμά, όπως είναι ο Πιγκουίνος του Φάρελ από το σύμπαν της DC Comics (The Penguin) και του Ανθρώπου Νυχτερίδα, πότε εμπνευσμένους από την αδυσώπητοι πραγματικότητα (οι δολοφονημένοι από τα παιδιά τους γονείς στο «Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story» του Ράιαν Μέρφι) και πότε πρωτότυπους (όπως οι ισπανόφωνοι μποξέρ του «La Máquina»).

Δείτε τις ξένες σειρές που έχουμε ξεχωρίσει εδώ:

NETFLIX

The Perfect Couple

Ημερομηνία προβολής: 5 Σεπτεμβρίου

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Λιβ Σράιμπερ είναι το «τέλειο ζευγάρι» στη νέα σειρά του Netflix. H σειρά βασίζεται στο best seller ομότιτλο μυθιστόρημα της Ελιν Χίλντενμπραντ. Ένας φόνος και άπειροι ύποπτοι, αυτή είναι η καταλληλότερη περιγραφή. Η Αμέλια Σακς πρόκειται να μπει σε μια από τις πιο πλούσιες οικογένειες στο Ναντάκετ ως νύφη. Η μέλλουσα πεθερά της, η διάσημη μυθιστοριογράφος Γκριρ Γκάρισον Γουινμπέρι, που δεν την εγκρίνει, δεν δίνει σημασία στα έξοδα κατά τη διοργάνωση του πολλά υποσχόμενου πρώτου γάμου της σεζόν, μέχρι που εμφανίζεται ένα πτώμα στην παραλία. Ξαφνικά, όλοι είναι ύποπτοι.

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Ημερομηνία προβολής: 19 Σεπτεμβρίου

Πρόκειται για τη δεύτερη ιστορία της σειράς ανθολογίας των Ράιαν Μέρφι – Ίαν Μπρέναν με αληθινά εγκλήματα, η οποία ξεκίνησε το 2022 με το «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story» (στην Ελλάδα με τίτλο «Dahmer – Τέρας: Η ιστορία του Τζέφρι Ντάμερ»). Η σειρά αφηγείται την αληθινή ιστορία των αδελφών Λάιλ και Έρικ Μενέντεζ, οι οποίοι δολοφόνησαν τους γονείς τους Χοσέ και Κίτι, στο σπίτι τους, στο Μπέβερλι Χιλς, στις 20 Αυγούστου 1989.

Ενώ η εισαγγελία υποστήριξε ότι στόχος ήταν να κληρονομήσουν τη μεγάλη οικογενειακή περιουσία, τα αδέρφια ισχυρίστηκαν -και παραμένουν ανένδοτα μέχρι σήμερα, καθώς εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής- ότι οι πράξεις τους ήταν απόρροια του φόβου τους για μια ολόκληρη ζωή σωματικής, συναισθηματικής και σεξουαλικής κακοποίησης από τους γονείς τους. Στη σειρά πρωταγωνιστούν ο Χαβιέ Μπαρδέμ, που υποδύεται τον πατέρα, η Κλόι Σεβινί στον ρόλο της μητέρας, ο Κούπερ Κοχ που ενσαρκώνει τον Έρικ και ο Νίκολας Αλεξάντερ Τσάβεζ που είναι ο Λάιλ.

Nobody Wants This

Ημερομηνία προβολής: 26 Σεπτεμβρίου

Η Κρίστεν Μπέλ και ο Άνταμ Μπρόντι πρωταγωνιστούν στην πιο πολυαναμενόμενη rom-com της νέας σεζόν, μια ημι-αυτοβιογραφική σειρά δέκα επεισοδίων της Έριν Φόστερ. Η υπόθεση: Μια αγνωστικίστρια podcast host και ένας αντισυμβατικός ραβίνος που βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης μπαίνουν σε ένα πάρτι. Όταν βγαίνουν το απίθανο ζευγάρι, η Τζοάν και ο Νόα, μπορούν να καταλάβουν ότι κάτι υπάρχει μεταξύ τους. Αλλά και δυνητικά ανάμεσά τους, με τις διαφορετικές τους απόψεις για τη ζωή, όλα τα σύγχρονα εμπόδια στον έρωτα και τις οικογένειές τους που άλλοτε έχουν καλές προθέσεις και άλλοτε σαμποτάρουν, συμπεριλαμβανομένης της αδελφής της, Μόργκαν και του αδελφού του, Σάσα.

Squid Game Σεζόν 2

Ημερομηνία προβολής: 26 Δεκεμβρίου

Στα τέλη του 2021 o δημιουργός της σειράς «Squid Game», Xoυάνγκ Ντονγκ Χιουκ, επιβεβαίωσε πως η σειρά θα επιστρέψει λέγοντας ότι «υπήρξε τόση πίεση, τόση ζήτηση και τόση αγάπη για μια δεύτερη σεζόν». Πέρασαν τρία χρόνια και η σειρά φαινόμενο επιστρέφει με δεύτερη (αλλά και τρίτη σεζόν το 2025). Σε γράμμα του ο σκηνοθέτης αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ο Σέονγκ Γκι-χουν που ορκίστηκε να πάρει εκδίκηση στο τέλος της σεζόν 1 επιστρέφει και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Θα καταφέρει να πάρει εκδίκηση; Ο Εκπρόσωπος δεν φαίνεται να είναι εύκολος αντίπαλος, ούτε αυτήν τη φορά. Η άγρια σύγκρουση ανάμεσα στους δύο κόσμους θα συνεχίσει και στην τελευταία σεζόν, τη σεζόν 3, που θα κυκλοφορήσει την επόμενη χρονιά. Χαίρομαι που βλέπω ότι ο σπόρος που φυτέψαμε με τη δημιουργία της σειράς ‘Το Παιχνίδι του Καλαμαριού’ αποδίδει καρπούς έως το τέλος της ιστορίας».

DISNEY+

Agatha All Along

Ημερομηνία προβολής: 18 Σεπτεμβρίου

Η Κάθριν Χαν επιστρέφει ως Agatha Harkness με τη δημιουργό της σειράς, Τζακ Σέιφερ, να υπογράφει το σενάριο. Η διαβόητη Agatha Harkness βρίσκεται καθηλωμένη και αποδυναμωμένη, αφού ένας ύποπτος γκοθ έφηβος τη βοηθά να απελευθερωθεί από ένα διαστρεβλωμένο ξόρκι. Το ενδιαφέρον της κεντρίζεται όταν εκείνος την παρακαλεί να τον πάρει μαζί του στον θρυλικό Δρόμο των Μαγισσών, μια σειρά μαγικών δοκιμασιών που, αν επιβιώσει, ανταμείβει μια μάγισσα με αυτό που της λείπει. Μαζί, η Agatha και αυτός ο μυστηριώδης έφηβος συσπειρώνουν μια απελπισμένη συμμορία και ξεκινούν να κατεβαίνουν, να κατεβαίνουν τον Δρόμο.

Paramount+

Landman

Ημερομηνία προβολής: 17 Νοεμβρίου

Η σειρά 10 επεισοδίων, που δημιουργήθηκε από τον Taylor Sheridan καταδύεται στον κόσμο του πετρελαίου του Δυτικού Τέξας. To «Landman» βασίζεται στο podcast «Boomtown» και υπόσχεται να ρίξει φως στις ανθρώπινες ιστορίες πίσω από την πετρελαϊκή έκρηξη, αναδεικνύοντας τον αντίκτυπό της στο κλίμα, την οικονομία και την παγκόσμια πολιτική. Στη μεγάλη επιχείρηση του μαύρου χρυσού πρωταγωνιστούν οι Μπίλι Μπομπ Θόρντον, Ντέμι Μουρ, Τζον Χαμ, Άλι Λάρτερ και Άντι Γκαρσία.

Apple TV+

Slow Horses, Σεζόν 4

Ημερομηνία προβολής: 4 Σεπτεμβρίου

Ο Γκάρι Όλντμαν επιστρέφει ως Lamb, ηγέτης του Slough House, του τμήματος καθαρτηρίου της MI5, εκεί όπου στέλνονται όσοι είναι » αποτυχημένοι» ή έχουν «εκνευρίσει κάποιον άθελά τους». Επιφορτισμένοι με τετριμμένες διοικητικές εργασίες, οι πράκτορες του Lamb βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωποι με καταστάσεις ζωής και θανάτου. Στο καστ της βραβευμένης με BAFTA σειράς κατασκοπείας επιστρέφουν οι Κριστίν Σκοτ Τόμας, Τζακ Λόουντεν, Σάσκια Ριβς, Ρόζαλιντ Ελιζαρ, Κρίστοφερ Τσανγκ, Εϊμέ Φιον Έντουαρντ, Κάντιφ Κίρουαν και Τζόναθαν Πράις. Ανάμεσα στα νέα πρόσωπα που εντάσσονται στην τέταρτη σεζόν είναι και ο Χιούγκο Γουίβινγκ. Το Slow Horses βασίζεται στη σειρά μυθιστορημάτων του συγγραφέα Μικ Χέρον. Η 3η σεζόν της σειράς απέσπασε πρόσφατα εννέα υποψηφιότητες για Emmy.

Disclaimer

Ημερομηνία προβολής: 11 Οκτωβρίου

Ακριβώς επειδή μια σειρά έχει διάσημους ηθοποιούς που συμμετέχουν σε αυτήν, δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα είναι καλή. Ωστόσο το καστ της του Disclaimer είναι εκπληκτικό: Κέιτ Μπλάνσετ, Σάσα Μπάρον Κοέν, Κέβιν Κλάιν, Λέσλι Μάνβιλ και Κόντι Σμιτ Μακ-Φι. Πίσω από την κάμερα; O βραβευμένος με Όσκαρ Αλφόνσο Κουαρόν («Gravity», «Roma»). Βασίζεται στο μυθιστόρημα της Ρενέ Νάιτ του 2015 και ακολουθεί μια δημοσιογράφο που έχτισε την καριέρα της στην αποκάλυψη των παραβάσεων των άλλων για να ανακαλύψει ξαφνικά ότι είναι η πρωταγωνίστρια σε ένα βιβλίο που απειλεί να αποκαλύψει ένα μακροχρόνιο μυστικό της.

Before

Ημερομηνία προβολής: 25 Οκτωβρίου

Σειρά που ασχολείται με τα μυστήρια των υπερφυσικών φαινομένων, αποτελούμενη από 10 επεισόδια, με τη σφραγίδα του Μπίλι Κρίσταλ στην παραγωγή και στον πρωταγωνιστικό ρόλο.Θα κάνει πρεμιέρα με δύο πρώτα επεισόδια την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου, ακολουθούμενη από νέα επεισόδια κάθε Παρασκευή έως τις 20 Δεκεμβρίου. Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από την ιστορία ενός παιδοψυχιάτρου ο οποίος, αφού χάνει τη γυναίκα του, συναντά ένα προβληματικό αγόρι, που φαίνεται να έχει μια παράξενη σχέση με το παρελθόν του. Η μυστηριώδης σχέση τους βαθαίνει απρόβλεπτα.

HBO

The Penguin

Ημερομηνία προβολής: 19 Σεπτεμβρίου

Το HBO ποντάρει σε έναν από τους πιο διάσημους κακούς του σύμπαντος του Μπάτμαν για να κλέψει λίγη από τη μαγεία του Agatha All Along της Ντίσνεϊ και της Marvel. Ο Κόλιν Φάρελ επαναλαμβάνει το ρόλο του ως Οζ Κομπ/Πιγκουίνος από το «The Batman» του 2022, επιδεικύοντας διαφορετικά επίπεδα του χαρακτήρα με τον Μπάτμαν να μην καταλαμβάνει συνέχεια την οθόνη. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει: ο Πιγκουίνος δεν αναμένεται να είναι μέρος του νέου διευρυμένου σύμπαντος της DC με σκηνοθέτη τον Τζέιμς Γκαν. Το «The Penguin» πιάνει το νήμα της υπόθεσης μετά τα όσα συνέβησαν στην ταινία του 2022, ενώ στην Γκόθαμ Σίτι τα εγκληματικά στοιχεία της πόλης ανταγωνίζονται για να καλύψουν το κενό που άφησε ο θάνατος του Φαλκόνε.

Dune: Prophecy

Ημερομηνία προβολής: 19 Σεπτεμβρίου

Μετά την μεγάλη επιτυχία των ταινιών Dune του Ντενί Βιλνέβ, η Warner Bros. και το HBO παρουσιάζουν μια φιλόδοξη spin-off σειρά, η οποία αντλεί έμπνευση από το μυθιστόρημα «Sisterhood of Dune» των Μπράιαν Χέρμπερτ και Κέβιν Τζ. Άντερσον, διαδραματίζεται χιλιάδες χρόνια πριν από τις ταινίες και επικεντρώνεται στην προέλευση των Μπένε Γκέσεριτ, των μαγισσών των οποίων οι μηχανορραφίες έμελλε να οδηγήσουν στην άνοδο του Πολ Ατρείδη. Με πρωταγωνιστές τους Έμιλ Γουάτσον, Τράβις Φίμελ, Ολίβια Γουίλιαμς, Μαρκ Στρονγκ και Τζόντι Μέι, το «Dune: Prophecy» δεν είχε και την πιο ομαλή παραγωγή – είχε τέσσερις διαφορετικούς showrunners, και επιπλέον πολλά επαναληπτικά γυρίσματα. Αν και αυτό είναι ανησυχητικό, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει – το HBO μια χαρά κατάφερε να λειτουργήσει το Game of Thrones που είχε αρκετά παρόμοια προβλήματα πριν από την πρώτη του σεζόν, και, όπως γνωρίζουμε, αυτά δεν εμπόδισαν την μεγάλη του επιτυχία.

Hulu

La Máquina

Ημερομηνία προβολής: 9 Οκτωβρίου

Χρειάστηκε να περάσει πάνω από μια δεκαετία, αλλά η πολυαναμενόμενη επανένωση των φίλων και συνεργατών Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ και Ντιέγκο Λούνα, που πρωτογνωρίσαμε στο «Y tu mamá también» («Θέλω και τη μαμά σου») το 2001 και ξαναείδαμε παρέα επί της οθόνης το 2008 στο «Ρούντο και Κούρσι», επιτέλους πραγματοποιείται. Όχι ως ταινία, αλλά ως σειρά έξι επεισοδίων για το Hulu. Το «La Máquina» είναι η πρώτη ισπανόφωνη πρωτότυπη σειρά του Hulu πάνω στην ιστορία δύο επιστήθιων φίλων που επιχειρούν να ανέβουν μερικά ακόμα σκαλοπάτια στον δρόμο της δόξας με έναν αγώνα πυγμαχίας υψηλού προφίλ, αλλά βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σκοτεινή δύναμη. Σε σενάριο και παραγωγή του Μάρκο Ραμίρεζ και σκηνοθεσία του Γκάμπριελ Ριπστάιν, η σειρά είναι γεμάτη με πολύχρωμους χαρακτήρες, πλούσια σκηνογραφία και τη ζωντάνια της μεξικανικής κουλτούρας της πυγμαχίας.