Το «The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)» είναι το δωδέκατο στούντιο άλμπουμ του, κυκλοφόρησε την Παρασκευή 12 Ιουλίου, μέσω των Shady Records , Aftermath Entertainment και Interscope Records. (σ.σ. σηματοδοτεί την πρώτη ολοκληρωμένη κυκλοφορία του μετά το «Music to Be Murdered By» του 2020). Την παραγωγή ανέλαβε κυρίως ο ίδιος ο Eminem, μαζί με τους Dem Jointz , Fredwreck , Cubeatz , Cole Bennett και τους συχνούς συνεργάτες Dr. Dre και Luis Resto, μεταξύ άλλων.

Ο Slim Shady, δεν είναι παρά το alter ego του ράπερ, στο οποίο ο Αμερικανός μουσικός βάζει το τελευταίο καρφί στο φέρετρό του. Ο Eminem εδώ και εβδομάδες «τα είχε βάλει» με τον Slim Shady, τον οποίο αποκαθήλωνε σιγά σιγά. Στο μουσικό βίντεο « Tobey », διέλυσε «κυριολεκτικά» το περίφημο alter ego του με ένα αλυσοπρίονο. Τον Μάιο, δημοσίευσε μια ψεύτικη νεκρολογία σε Free Press του Ντιτρόιτ θρηνώντας τη λεγόμενη «βασανισμένη ύπαρξη» του χαρακτήρα: «Η περίπλοκη και βασανισμένη ύπαρξή του έχει φτάσει στο τέλος της (…) Προϊόν του Ντιτρόιτ που ξεκίνησε την καριέρα του στην ακμάζουσα underground ραπ σκηνή από τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο Shady έγινε γνωστός για πρώτη φορά το 1999 με το ντεμπούτο του, το παιχνιδιάρικα διαταραγμένου σινγκλ του «My Name Is», το οποίο — μαζί με το μοναδικά εντυπωσιακό βίντεό του — εξέθεσε τον νεαρό καλλιτέχνη και τους στίχους του σε ένα ευρύτερο κοινό», σημείωνε μεταξύ άλλων ο επιτυχημένος καλλιτέχνης.

Το «The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)», χωρίς να είναι κακό άλμπουμ, δεν είναι αυτό που θα σε αφήσει άφωνο ούτε παράλληλα ανοίγει νέους δρόμους στην rap και στην hip hop σκηνή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι ασήμαντη εργασία. Λίγες ώρες πριν φτάσει το έργο, ο Eminem αποκάλυψε ότι το «TDOSS» είναι στην πραγματικότητα ένα «εννοιολογικό άλμπουμ» και προέτρεψε τους θαυμαστές να ακούσουν τα τραγούδια με την σειρά που είναι στο άλμπουμ, χωρίς να τα «πηδούν». «Αν ακούτε τραγούδια εκτός σειράς μπορεί να μην έχουν νόημα», έγραψε.

Το «TDOSS» δεν μοιάζει καθόλου με ένα τέλος, αλλά ούτε και σαν συνέχεια. Μεικτό, συχνά μπερδεμένο άλμπουμ, διαθέτει μερικά από τα καλύτερα ραπ κομμάτια του Eminem την τελευταία δεκαετία αλλά η πένα του φαίνεται ότι έχει αμβλυνθεί. Το βασικό σινγκλ «Houdini» δίνει αναμφισβήτητα τον τόνο. Είναι ευχάριστο να ακούς τον Eminem σε λειτουργία full Slim Shady. Αλλά αυτό σύντομα εξαφανίζεται, καθώς δεν κάνει τίποτα καινούργιο. Οι αναφορές του φαίνονται πολύ προφανείς και σχεδόν ξεπερασμένες.

Η τελευταία δεκαετία του Eminem, είχε σαφώς αστοχίες – για παράδειγμα το «Music To Be Murdered By» του 2020 – και ενώ υπάρχει μια σπίθα εδώ, ο δίσκος στο σύνολό του δεν βάζει (ποτέ) φωτιά.

Βαθμολογία: 6,5/10