Έχοντας δει πλάνα από την περσινή συναυλία του Bloody Hawk στο Στάδιο Πανιωνίου Νέας Σμύρνης, είχα υψηλές προσδοκίες για το φετινό του live. Τον Ιούνιο του 2023 είχε καταφέρει να συγκεντρώσει περίπου 15.000 θεατές, στη μεγαλύτερη μέχρι τότε συναυλία του και σε μία από τις μεγαλύτερες για τα ελληνικά ραπ δεδομένα. Μετά την επιτυχία των φετινών του άλμπουμ, «The Deal» (ένα ομαδικό EP με τον Wang και τον Dani Gambino) και «Φθηνά Tricks 2», ήταν αναμενόμενο ότι η επόμενη συναυλία θα κατέρριπτε το προηγούμενο ρεκόρ. Οι υποψίες μου επιβεβαιώθηκαν όταν ανακοινώθηκε πως λόγω αυξημένης ζήτησης εισιτηρίων, το live θα μεταφερόταν από το Στάδιο Νέας Σμύρνης στο γήπεδο της Ριζούπολης. Η ανακοίνωση δεν προκάλεσε έκπληξη, διότι ο 28χρονος καλλιτέχνης είναι από αυτούς που το κοινό έχει αγκαλιάσει θερμά. Και πράγματι στις συναυλίες μπορεί κανείς να δει την πιο εξωστρεφή και εκρηκτική πλευρά του Bloody. Η σκηνή είναι το φυσικό του στοιχείο, με το κοινό να αποτελεί σημαντικό συστατικό του show, ανταποδίδοντας την ενέργειά του και δημιουργώντας μια συνέργεια αξιοθαύμαστη.

Πιάνοντας θέση από νωρίς στη συναυλία του Bloody Hawk

Η περιοδεία του «Φθηνά tricks 2», έκανε πρεμιέρα στην Αθήνα στις 29 Ιουνίου. Ήμουν εκεί κατά τις 17:30 και ήδη είχαν δημιουργηθεί ουρές έξω από το γήπεδο της Ριζούπολης – ουρές που συνήθως θα πετύχαινε κανείς έξω από φεστιβάλ και συναυλίες ξένων καλλιτεχνών. Ξεκινούσαν από τις θύρες του γηπέδου και κατέληγαν στη στάση του ΗΣΑΠ! Μεταξύ των παρευρισκομένων, αγόρια και κορίτσια που μόλις αποχωρίστηκαν το άγχος των Πανελληνίων, φοιτητές, τριαντάρηδες, σαραντάρηδες αλλά και παιδιά Γυμνασίου, για τα οποία αυτή θα ήταν η πρώτη συναυλιακή τους εμπειρία. Αυτοί οι τελευταίοι με συγκινούν πάντα λίγο παραπάνω, αφού το πρώτο live χαράζεται ανεξίτηλα στη μνήμη του καθένα, σαν τελετουργικό περάσματος. Οι πόρτες άνοιξαν κατά τις 18:00 και ο κόσμος δεn σταμάτησε να συρρέει για σχεδόν 4 ώρες. Πάνω από 20.000 άνθρωποι ήταν εκεί για να τον υποδεχτούν!

Η έναρξη-δυναμίτης και η τροφική δηλητηρίαση

Ο κόσμος είχε καταφτάσει με πανό τα οποία έφεραν στίχους του ράπερ ή δήλωναν την αγάπη και τη συμπαράστασή τους. «Νικόλα, είμαστε περήφανοι για σένα». Μερικοί προσπαθούσαν να μαντέψουν με ποιο τραγούδι θα ανοίξει το live. Κατά τις 21:30 τα φώτα της σκηνής άναψαν με τον Bloody Hawk να εμφανίζεται στη σκηνή με ένα mash up τριών κομματιών του: «Daewoo 3», «Βαλαωρίτου» και «Μαχαλάς». Δε θα μπορούσε να επιλέξει πιο ταιριαστή και ξεσηκωτική έναρξη, η οποία προϊδέαζε για το τι θα ακολουθήσει. Όλο το «ζουμί» της συναυλίας βρισκόταν σε εκείνα τα πρώτα λεπτά, σε εκείνα τα τρία τραγούδια. Έβλεπες από τη μία τον κόσμο να έχει σηκωθεί και να φωνάζει κάθε στίχο με μερικούς να έχουν ανάψει καπνογόνα. Από την άλλη έβλεπες τον Bloody στη σκηνή, δίνοντας κατευθείαν το 100% της ενέργειά του από το πρώτο δευτερόλεπτο, χωρίς να τη τσιγκουνευτεί. Το στοίχημα ήταν να διατηρήσουν την ενέργεια αυτή αμείωτη μέχρι τέλους. Φωνητικά αψεγάδιαστος, κατάφερε να αποδώσει ακριβώς το vibe των κομματιών σαν να τον ακούς από Spotify.

Μετά από μια έναρξη γεμάτη ζωντάνια και ένταση, μας ενημέρωσε ότι το προηγούμενο βράδυ μετά την πρόβα τζενεράλε, έπαθε τροφική δηλητηρίαση και χρειάστηκε να περάσει όλη την επόμενη ημέρα στο νοσοκομείο. Αν δεν το έλεγε ο ίδιος δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να το μαντέψει. «Παρόλαυτα είμαι εδώ τώρα γιατί αυτή τη συναυλία δε θα την έχανα με τίποτα» είπε ο ίδιος πριν ευχαριστήσει τους γιατρούς και τους νοσοκόμους για τις υπηρεσίες τους.

Χωρίς φθηνά τρικς

Η συναυλία συνεχίστηκε με τον Bloody να δηλώνει τακτικά την ευγνωμοσύνη του στους θαυμαστές του, τονίζοντας πως αυτή είναι η μεγαλύτερη συναυλία της μέχρι τώρα καλλιτεχνικής του πορείας. Ο τρόπος που αλληλεπιδρούσε με το κοινό είχε ειλικρίνεια και σεμνότητα, χωρίς να στερείται ζωντάνιας και δυναμικότητας. Από κάθε άποψη, εκείνο το βράδυ θεωρώ ότι είδαμε την πιο μεστή πλευρά του καλλιτέχνη, πράγμα εντυπωσιακό αν σκεφτεί κανείς ότι από τα πρώτα του βήματα τον χαρακτήριζε ανεπιτήδευτη ωριμότητα σε σχέση με συνομήλικους ραπερς. Κι όμως, τώρα, λίγο πριν τα 30, δείχνει πλέον μια διαφορετική πλευρά, χωρίς να αλλάζει τον πυρήνα του brandname και της αισθητικής του – same but different. Το είδαμε στα άλμπουμ «Φθηνά Tricks» και «Φθηνά Tricks 2», όπου εισήγαγε νέα μουσικά στοιχεία, συνομιλώντας με το drill και την τραπ, διατηρώντας ωστόσο το χρυσό συστατικό στο οποίο έχει βασίσει την καριέρα του: έμφαση στον στίχο. Το είδαμε και πάνω στη σκηνή, με τον τρόπο που παρουσίασε τη δουλειά του, χωρίς σταριλίκια και…φθηνά tricks (συγγνώμη). Το είδαμε στον τρόπο που επικοινωνούσε με το κοινό του καθ’ όλη τη διάρκεια του live, με αμείωτη αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στο πρόγραμμά του. Τον έβλεπες να περνά από πιο δυναμικά σε πιο low tempo κομμάτια με ευκολία, προσαρμόζοντας αντιστοίχως τη σκηνική του παρουσία και τη φωνή του.

Συνειδητοποιούσαμε ταυτόχρονα με εκείνον, ότι αυτή ήταν μια μεγάλη στιγμή για την καριέρα του. Η εκτίμηση που έδειχνε στο κοινό του, μας έκανε να μοιραστούμε την περηφάνια του. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που δυσκολεύομαι να αποτυπώσω λεκτικά όταν μιλάω για αυτή τη συναυλία, γιατί είναι κάτι που δεν περιγράφεται: έβλεπες στο πρόσωπό του πηγαία χαρά ενώ δυσκολευόταν να συγκρατήσει το χαμόγελό του κάθε φορά που κοιτούσε προς το κοινό. Ίσως κατανοούσε ότι σε αυτό το live γεννιόταν κάτι καινούργιο – είναι μια νίκη προσωπική και επαγγελματική, ένας νέος καλλιτεχνικός πήχης.

Το 20λεπτο είναι πλέον κλασικό

Το βράδυ συνεχίστηκε με αρκετούς καλλιτέχνες και φίλους του Bloody να παρελαύνουν στη σκηνή, ενισχύοντας το παρεϊστικο κλίμα. Wang, Dani Gambino, Toquel, Trouf, Ethismos. Μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν η ίδια η setlist, που περιείχε τραγούδια που δε συνηθίζει να λέει στα live του, όπως το ανατριχιαστικό «Βαλς», από τις πρώτες κυκλοφορίες του όταν ακόμη ανέβαζε samples από τα κομμάτια του στο κανάλι του στο Youtube. Οι φαν του καταλαβαίνουν πόσο σπάνια είναι η συγκεκριμένη επιλογή. Εξίσου συγκινησιακά φορτισμένα highlights της βραδιάς ήταν όταν τραγούδησε το «20λεπτο» και το «Ανάγκη να σε δω», κομμάτια που αποδεικνύουν το αριστοτεχνικό του storytelling (το δυνατότερο βέλος στην φαρέτρα του), το οποίο πραγματικά απογειώνεται στη ζωντανή εκδοχή του, μέσα από τους αυτοσχεδιασμούς του καλλιτέχνη. Το κοινό δεν έδειξε σε κανένα σημείο να κουράζεται, δε σταμάτησε να τραγουδά με ψυχή και παλμό τους στίχους, ενώ μερικοί στην αρένα έκαναν moshpit προς το τέλος της βραδιάς.

Το show κράτησε λίγο παραπάνω από δύο ώρες, κατά τις οποίες ο Bloody Hawk κατάφερε να μας ταξιδέψει μέσα από τη μουσική του και να μας κάνει να νιώσουμε κομμάτι της πορείας του. Το πάθος και ο ενθουσιασμός δεν έπεσε στο ελάχιστο, με τον κόσμο να ζει την κάθε στιγμή. Όταν τελικά τα φώτα έσβησαν και η βραδιά έφτασε στο τέλος της, ήμασταν όλοι γεμάτοι από την εμπειρία. Με αυτό το live του ο Bloody Hawk αποδεικνύει εκ νέου ότι δεν είναι απλά ένας ράπερ· είναι ένας ανερυθρίαστα ρομαντικός καλλιτέχνης που αναγνωρίζει τα δυνατά σημεία του. Ένας σύγχρονος ποιητής που ξέρει να επικοινωνεί με το κοινό του και να δημιουργεί μαγικές στιγμές. Αντιστοίχως, το κοινό του του επιστρέφει, σε πραγματικό χρόνο, το ίδιο vibe: κοινό και καλλιτέχνης δίνουν και παίρνουν ενέργεια, δημιουργώντας το αποτέλεσμα σε αγαστή συνεργασία. Όσο για του χρόνου; Κάτι μου λέει ότι θα ξεπεράσει για άλλη μια φορά τα δικά του δεδομένα.