Την κυβέρνηση του σχημάτισε ο Κιρ Στάρμερ, μία μέρα μετά την άνετη επικράτηση του στις βουλευτικές εκλογές της Μεγάλης Βρετανίας, οι οποίες έφεραν το εργατικό κόμμα και πάλι στην κυβέρνηση μετά από 14 ολόκληρα χρόνια.

Τα φώτα πέφτουν κυρίως στη Ρέιτσελ Ριβς που θα αποτελέσει τη νέα υπουργό Οικονομικών της χώρας και θα γίνει η πρώτη γυναίκα στο πόστο αυτό στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρόκειται για μία πολιτικό που διακρίνεται για την ισχυρή της προσωπικότητα και την πυγμή της.

Με ανάρτησή της στα social media, η ίδια τονίζει πως έχει «ιστορική ευθύνη» το να είσαι η πρώτη γυναίκα υπουργός Οικονομικών, αλλά και πως η οικονομική ανάπτυξη ήταν η αποστολή του κόμματος των Εργατικών. «Τώρα είναι μία εθνική αποστολή» προσθέτει.

It is the honour of my life to have been appointed Chancellor of the Exchequer.

Economic growth was the Labour Party’s mission. It is now a national mission.

Let’s get to work. pic.twitter.com/PchJFePDJa

— Rachel Reeves (@RachelReevesMP) July 5, 2024