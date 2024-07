Τεράστια εκλογική νίκη των Εργατικών επιβεβαιώνει το exit poll που βγήκε αμέσως μετά το κλείσιμο των καλπών στις βρετανικές εκλογές. Αυτό που έδειχναν οι δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι θα αποτυπωθεί και στις κάλπες με τους Εργατικούς να παθαίνουν τεράστια εκλογική ήττα.

Από τις 650 έδρες οι Εργατικοί του Κιρ Στάρμερ αναμένεται να έχουν 410 βουλευτές αυτό μεταφράζεται σε αύξηση της δυναμικής τους κατά 209 βουλευτές σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές και ταυτόχρονα στη μεγαλύτερη αύξηση ποσοστού κόμματος από το 1994.

Την ίδια ώρα οι Συντηρητικοί φαίνεται ότι θα περιοριστούν στους 131 βουλευτές. Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες αναμένεται να έρθουν τρίτοι με 61 βουλευτές. Στα αξιοσημείωτα και το γεγονός ότι το ακροδεξιό κόμμα του Φάρατζ (Reform UK) θα φαίνεται ότι θα έχει 13 βουλευτές, ένα νούμερο μικρότερο σε σχέση με τους 17 που το έδειχναν οι δημοσκοπήσεις.

Το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας θα δει τον αριθμό των βουλευτών του να πέφτει στους 10. Το Πράσινο Κόμμα της Αγγλίας και της Ουαλίας προβλέπεται να διπλασιάσει τον αριθμό των βουλευτών του σε δύο και το Plaid Cymru να πάρει τέσσερις βουλευτές. Άλλοι προβλέπεται να λάβουν 19 έδρες.

Οι κάλπες έκλεισα στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας.

Labour will win a landslide victory in this general election, defeating the Conservative Party that has been in power since 2010, the broadcasters’ exit poll suggests. https://t.co/xItZsH7tea

Exit poll suggests Labour have won a landslide victory with an overall majority of around 170 seats. The Conservatives are likely to record their lowest ever number of seats and share of the vote in a general election since 1832https://t.co/ZWRKcmYUCX pic.twitter.com/J4Sl2g8FbK

— ITV News (@itvnews) July 4, 2024