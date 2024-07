«Αν θέλετε αλλαγή, πρέπει να ψηφίσετε για αυτήν» προέτρεψε τους Βρετανούς ο Κιρ Στάρμερ και οι ψηφοφόροι έκαναν ακριβώς αυτό, δίνοντας μια θριαμβευτική νίκη στο Εργατικό Κόμμα και στον ίδιο τη δυνατότητα να επουλώσει τις πληγές της βρετανικής κοινωνίας μετά από 14 χρόνια διακυβέρνησης από τους Συντηρητικούς.

To everyone who has campaigned for Labour in this election, to everyone who voted for us and put their trust in our changed Labour Party – thank you. https://t.co/q6yDNPnAbo

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 4, 2024