Συνοδευόμενος από την σύζυγό του, ο Κιρ Στάρμερ πέρασε το κατώφλι των Ανακτόρων όπου συνάντησε τον βασιλιά Κάρολο και πήρε την επίσημη έγκριση για την ανάληψη της πρωθυπουργίας μετά την πανηγυρική νίκη των Εργατικών στις εκλογές της 4ης Ιουλίου.

«Μόλις επέστρεψα από το Μπάκιγχαμ, αποδέχτηκα απο τον Βασιλιά την πρόσκληση για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης αυτού του μεγάλου έθνους. Ευχαριστώ τον κύριο Σούνακ, το κατόρθωμά του ως του πρώτου ασιατικής καταγωγής πρωθυπουργού της Βρετανίας δεν πρέπει να υποτιμάται και το τιμούμε. Αναγνωρίζω τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή του. Η χώρα ψήφισε αποφασιστικά για την αλλαγή, την ανανέωση, την επιστροφή της πολιτικής στο δημόσιο συμφέρον. Όταν το χάσμα μεταξύ πολιτικής και πολιτών μεγαλώνει, χάνεται η πίστη, το πνεύμα και το όραμα για ένα καλύτερο μέλλον» είπε ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας και συνέχισε:

«Πρέπει να κινηθούμε μαζί, οι πληγές να ιαθούν με πράξεις και όχι με λόγια. Θα πρέπει ο κάθε πολίτης του κράτους έχει δικαίωμα να του συμπεριφέρονται με τιμή και σεβασμό. Όσοι μας ψήφισαν και όσοι δεν μα ψήφισαν, σας λέμε πως θα υπηρετήσουμε το καλό. Η πολιτική μπορεί να είναι μια δύναμη για το καλό. Θα το δείξουμε αυτό. Αλλάξαμε το Εργατικό Κόμμα, το επιστρέψαμε στην ηγεσία και έτσι θα κυβερνήσουμε. Πρώτα η χώρα και μετά το κόμμα. Η χώρα μας βιάζεται να ανακαλύψει τια απαρχές της. Μια από τις δυνάμεις του έθνους είναι να μην φοβάται να πάει αντίθετα στο ρεύμα, να είναι πρωτοπόρο. Πρέπει πάντα να αναγνωρίζουμε πότε πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση. Η χώρα μας χρειάζεται μια μεγάλη επανεκκίνηση. Ωστόσο, η αλλαγή δεν γίνεται σε μια νύχτα. Θα χρειαστεί χρόνος. Αλλά μην έχετε αμφιβολία πως η δουλειά για την αλλαγή θα ξεκινήσει αμέσως. Θα στήσουμε τη χώρα στα πόδια της για το μέλλον και όλοι θα έχετε δικαίωμα να σας φέρονται με σεβασμό. Θα φροντίσουμε να έχετε φθηνή ενέργεια, θα δημιουργήσουμε ξανά υποδομές, θα δώσουμε ελπίδα στους εργαζόμενους και τις οικογένειες για να ξαναχτίσουν τις ζωές τους».

Work to bring change to the country will begin «immediately» says Prime Minister Sir Keir Starmer.

