Την υπόσχεσή του για αλλαγή καλείται να υλοποιήσει ο νικητής των βρετανικών εκλογών Κιρ Στάρμερ μετά τον θρίαμβο του Εργατικού Κόμματος και την συντριβή των Συντηρητικών, που θυμίζει μέρες του 1997 και τη νίκη του Τόνι Μπλερ.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, οι Εργατικοί έχουν ήδη κερδίσει 410 έδρες, ξεπερνώντας το επικαιροποιημένο exit poll (405 έδρες), με τους Συντηρητικούς να περισώνουν περίπου 120 έδρες. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το ρεκόρ του Μπλερ (418).

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ κινδύνευσε να χάσει την έδρα του ενώ δεν κατάφεραν να διασωθούν υπουργοί και διακεκριμένα στελέχη του κόμματός του, ούτε η πρώην Πρωθυπουργός Λιζ Τρας.

Το Εργατικό Κόμμα λαμβάνει το 34% των ψήφων (2% παραπάνω από τις εκλογές του 2019) ενώ το Συντηρητικό Κόμμα πέφτει στο 24%, στο χειρότερο αποτέλεσμα της ιστορίας του σημειώνοντας απώλειες 20%.

Ο βρετανικός λαός τιμώρησε τους Συντηρητικούς που έμειναν επί 14 χρόνια στην εξουσία με πέντε διαδοχικούς πρωθυπουργούς, ενώ ανανέωσε την εμπιστοσύνη του στους Εργατικούς που είχαν υποστεί μεγάλη ήττα στις προηγούμενες εκλογές υπό τον Τζέρεμι Κόρμπιν (ο οποίος εξελέγη τώρα ανεξάρτητος βουλευτής).

Ο αποκαλούμενος και «πρίγκιπας του Brexit» Νάιτζελ Φαράτζ κατάφερε να διεμβολίσει τους Συντηρητικούς με το ακροδεξιό κόμμα Reform UK, που κέρδισε εκατομμύρια ψήφους (14%) και τη δεύτερη θέση σε πολλές από τις μονοεδρικές περιφέρειες όμως το εκλογικό σύστημα περιορίζει τις έδρες του σε λιγότερες από δέκα.

