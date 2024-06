Στη θέση του Αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέχτηκε ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του ΠαΣοΚ Γιάννης Μανιάτης. Στις εκλογές συμμετείχαν έντεκα υποψήφιοι για εννέα θέσεις και ο κ. Μανιάτης εκλέχτηκε 6ος με 80 ψήφους.

