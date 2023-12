Δεν έχει τέλος ο θρήνος στη Γάζα με τον κατάλογο των θυμάτων να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Αυτή τη φορά μια οικογένεια θρηνεί το μόλις ενός μηνός μέλος της. Ο Ιντρίς ήταν τυλιγμένος σε ένα λευκό σάβανο και μια γαλάζια κουβέρτα με βούλες, με τη γιαγιά του να τον κρατά σφιχτά στο στήθος και να κλαίει χωρίς σταματημό, ενώ ήταν γονατισμένη δίπλα σε σορούς που κείτονταν στο δάπεδο νοσοκομείου της Γάζας.

Ο Ιντρίς αλ-Ντμπάρι, που γεννήθηκε πριν από ένα μήνα ενώ γύρω του μαινόταν ο πόλεμος, ζούσε σε σκηνή στη Ράφα, στη νότια Γάζα, με την οικογένειά του που είχε εγκαταλείψει το σπίτι της όταν ο ίδιος και η μητέρα του, η Γουαφάα, σκοτώθηκαν σήμερα σε νυχτερινή ισραηλινή αεροπορική επίθεση.

Born and killed in #Gaza war: grandmother weeps for one-month-old Idres

REUTERS/Mohammed Salem https://t.co/P5x52Uy5iL pic.twitter.com/eF2ynaszzL

