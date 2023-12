Δραματικές ώρες ζουν οι κάτοικοι της Γάζας καθώς ο πόλεμος οδηγεί στην εξάπλωση της πείνας, τροφοδοτώντας τους φόβους για μια μαζική έξοδο προς την Αίγυπτο.

Οι περισσότεροι από τον συνολικό πληθυσμό των 2,3 εκατομμυρίων της Γάζας εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους και όπως λένε πως είναι αδύνατο να βρουν καταφύγιο ή τρόφιμα στον πυκνοκατοικημένο θύλακα, όπου πάνω από 18.000 άνθρωποι έχουν ήδη σκοτωθεί και οι μάχες μαίνονται.

Οι κάτοικοι της Γάζας καταγγέλλουν πως όσοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους πεθαίνουν από την πείνα και το κρύο, όπως και τους βομβαρδισμούς. Και αυτές οι συνθήκες τους ωθούν σε απεγνωσμένες εφόδους σε φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια.

Ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ, Καρλ Σκάου, δήλωσε ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος απελπισμένοι κάτοικοι να σταματήσουν τα φορτηγά με την ανθρωπιστική βοήθεια και να τα υποχρεώσουν να επιβραδύνουν ταχύτητα σε μια διασταύρωση. «Το 50% του πληθυσμού λιμοκτονεί, οι 9 στους 10 δεν τρώνε καθημερινά», είπε το Σάββατο στο Reuters.

«Άραγε περίμενε κανείς από εμάς ότι ο λαός μας θα πέθαινε από την πείνα, είχε περάσει από κανενός το μυαλό η σκέψη αυτή πριν;», έγραψε ο Ρόλα Γκάνιμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας Παλαιστίνιος ανέφερε στο Reuters πως δεν έχει φάει τίποτα τις τελευταίες ημέρες και ότι αναγκάστηκε να ζητιανεύσει για να βρει ψωμί για τα παιδιά του. «Υποκρίνομαι πως είμαι δυνατός, όμως φοβάμαι ότι θα καταρρεύσω μπροστά τους, οποιαδήποτε στιγμή», περιέγραψε σε τηλεφωνική επικοινωνία, αρνούμενος να κατονομαστεί υπό τον φόβο αντίποινων.

