Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατηγόρησε σήμερα τον Έλον Μασκ, χωρίς να τον κατονομάσει, για διασπορά «ψευδών ειδήσεων» αφού ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας με ανάρτησή του στο Twitter, κάλεσε τις χώρες «να μην εκχωρήσουν την εξουσία τους» στον Οργανισμό με αφορμή το προσχέδιο συμφωνίας για την αντιμετώπιση των πανδημιών.

Countries should not cede authority to WHO

— Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2023