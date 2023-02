Νέο τραγούδι της Γουίτνεϊ Χιούστον: «He Can Use Me» Περιέχεται στο δεύτερο γκόσπελ άλμπουμ της «I Go to the Rock: The Gospel Music of Whitney Houston» το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 24 Μαρτίου.