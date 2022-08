Κύπρος: Η κινεζική πρεσβεία συνδέει το Κυπριακό με την πολιτική της μίας Κίνας

Η επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, «στην περιοχή της Ταϊβάν της Κίνας» αποτελεί κατάφωρη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας, αναφέρεται σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της κινεζικής πρεσβείας στην Κύπρο.

Και σε αναφορά στο Κυπριακό, σημειώνει ότι «ούτε η Κίνα ούτε η Κύπρος έχουν επανενωθεί πλήρως μέχρι σήμερα».

Στη μακροσκελή δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου της κινεζικής πρεσβείας στην Κύπρο τονίζεται ότι η αρχή της μίας Κίνας και η αρχή της μίας Κύπρου χρησιμεύουν ως το πολιτικό θεμέλιο για τη δημιουργία και ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας -Κύπρου, όπως μεταδίδει το ΚΥΠΕ.

«Ούτε η Κίνα ούτε η Κύπρος έχουν επανενωθεί πλήρως μέχρι σήμερα. Η εθνική ενότητα είναι το κοινό βασικό μέλημα και αποστολή των δύο χωρών μας. Η εξωτερική παρέμβαση υπήρξε το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη διευθέτηση του ζητήματος της Ταϊβάν και του Κυπριακού, το οποίο ο κυπριακός λαός γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον», σημειώνεται.

Προστίθεται ότι η κυβέρνηση και οι άνθρωποι από όλους τους κοινωνικούς τομείς της Κύπρου έχουν επανειλημμένα και ανοιχτά επιδείξει ακλόνητη υποστήριξη στην αρχή της μίας Κίνας και υπενθυμίζεται ότι φέτος είναι η πρώτη επέτειος της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κίνας-Κύπρου.

«Η Κίνα πιστεύει ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να στέκεται στη σωστή πλευρά της δικαιοσύνης, να τηρεί αυστηρά την αρχή της μίας Κίνας και να αντιτίθεται σε οποιαδήποτε παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κίνας από εξωτερικές δυνάμεις», καταλήγει η δήλωση.

Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στην πολιτική της μίας Κίνας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο ΚΥΠΕ.

Πρόσθεσε πως η πολιτική της μίας Κίνας εκφράζεται και από την Ευρωπαϊκή Ενωση με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα.

Καταλήγοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ευχήθηκε αποκλιμάκωση της έντασης και διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή.

Ο πρεσβευτής της Κίνας στη Λευκωσία, Λιου Γιαντάο, επικρότησε τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Μάριου Πελεκάνου, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στην πολιτική της μίας Κίνας.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο κινέζος πρεσβευτής ανέφερε ότι η χώρα του χαιρετίζει τη σταθερή θέση της κυπριακής κυβέρνησης στην αρχή της μίας Κίνας, σε σχέση με την επίσκεψη της προέδρου της αμερικανικής Βουλής στην Ταϊβάν.

Ο κύριος Λιου πρόσθεσε ότι η κοινή δέσμευση της Κίνας και της Κύπρου, στην κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και το διεθνές δίκαιο βρίσκονται στην καρδιά της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών.

We applaud Cyprus Government’s firm stance on the one-China principle on US House Speaker #Pelosi‘s visit to #Taiwan. #China and #Cyprus‘ shared commitment to sovereignty, territorial integrity and international law lie at the heart of our Strategic Partnership. pic.twitter.com/adongbC68i

— AmbassadorLiu (@AmbassadorLiu) August 3, 2022