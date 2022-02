Για πρώτη φορά ενεργοποιείται η Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της συλλογικής άμυνας ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ύστερα από την έκτακτη σύνοδο των κρατών μελών κατά την οποία ο Γενς Στόλτενμπεργκ, μίλησε σε σκληρή γλώσσα κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μάλιστα, ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, αφού ανακοίνωσε την ανάπτυξη πρόσθετων ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ισχυρίστηκε πως οι επιδιώξεις του Κρεμλίνου δεν περιορίζονται στην Ουκρανία. Η Ρωσία «συνέθλιψε την ειρήνη στην Ευρώπη» είπε, μιλώντας για «νέα κανονικότητα» στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό -και ενώπιον της «μεγαλύτερης απειλής για την ευρω-ατλαντική ασφάλεια εδώ και δεκαετίες»- ενεργοποιείται η Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης.

Η Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης (NRF) είναι μια προηγμένη τεχνολογικά πολυεθνική δύναμη που περιλαμβάνει χερσαίες, εναέριες και θαλάσσιες μονάδες. Μπορεί να αναπτυχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα όπου χρειαστεί.

Πέρα από τον ρόλο της στο πεδίο της μάχης, η NRF μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασκήσεις αυξημένων απαιτήσεων, να παρέχει υποστήριξη στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και στη βελτιστοποίηση σε ό, τι αφορά τη χρήση της τεχνολογίας.

Ειδικότερα,

Διοικητής της NRF είναι ο ανώτατος συμμαχικός διοικητής Ευρώπης (SACEUR).

Σημειώνεται πως η ενεργοποίηση της Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης δεν σημαίνει ότι στρατεύματα των ΗΠΑ ή του ΝΑΤΟ θα εισέλθουν στην Ουκρανία, η οποία δεν είναι μέλος της συμμαχίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ήταν ξεκάθαρος ότι τα αμερικανικά στρατεύματα αναπτύσσονται στην Ανατολική Ευρώπη για να βοηθήσουν στην ενίσχυση των χωρών του ΝΑΤΟ.

Η δύναμη δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη, αλλά βρίσκεται σε ετοιμότητα.

Κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Γενς Στόλτενμπεργκ, τόνισε επίσης πως το Άρθρο 5 για τη συλλογική άμυνα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του ΝΑΤΟ και η δέσμευση των συμμάχων στην προστασία «κάθε ίντσας» ΝΑΤΟϊκής επικράτειας είναι ακλόνητη.

Επισήμανε ότι οι εταίροι του ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη επιβάλει σοβαρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και πρέπει να είναι έτοιμοι «να κάνουν περισσότερα». Ακόμη και αν αυτό σημαίνει, όπως τόνισε, πως «πρέπει να καταβάλλουμε τίμημα».

«Ο λαός της Ουκρανίας υποφέρει και μάχεται για την ελευθερία του ενώπιον μίας απρόκλητης ρωσικής επίθεσης. Λυπούμαστε βαθιά για την τραγική απώλεια ζωών, τον τεράστιο ανθρώπινο πόνο και την καταστροφή» πρόσθεσε.

