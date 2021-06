Φουλ… της φόρτισης

The establishment of a global network for e-manufacturing plays a crucial role for Volkswagen.

Τι φορτιστή να διαλέξω;

Η απάντηση προκύπτει από τον απαραίτητο έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και τη μελέτη που πραγματοποιείται από τον εγκαταστάτη, παράλληλα με τα χρήματα που μπορεί/επιθυμεί να δαπανήσει κάποιος. Ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου μπορεί να σας κατευθύνει στις ενδεδειγμένες/εγγυημένες λύσεις. Πρέπει απαραιτήτως να αγοράσω το σύστημα φόρτισης που προτείνει ο κατασκευαστής;

Με την προϋπόθεση ότι θα σεβαστεί κανείς τις εκάστοτε προδιαγραφές του αυτοκινήτου, τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό. Ωστόσο, αυτό που στην ουσία αλλάζει με τις διαφορετικές επιλογές είναι η τιμή και η εμφάνιση του συστήματος φόρτισης. Σε τι με συμφέρει η εγκατάσταση οικιακού φορτιστή;

Το προφανές πλεονέκτημα είναι η ταχύτητα. Σε μια συμβατική οικιακή παροχή, η φόρτιση μπαταρίας απόδοσης 30 kWh απαιτεί περίπου 12 ώρες. Οταν τοποθετηθεί φορτιστής 7 kW ο χρόνος μειώνεται σε περίπου 4 ώρες. Επίσης η εγκατάσταση φορτιστή συνεπάγεται περισσότερη ασφάλεια καθώς προστατεύονται από κυκλώματα ασφαλείας και δεν επηρεάζουν τη ροή ρεύματος στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού. Αρα, το Wallbox αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση στο σπίτι ή στο γραφείο. Ποιο είναι το κόστος εγκατάστασης φορτιστή;

Το κόστος των απλών επιτοίχιων φορτιστών (Wallbox) για οικιακή χρήση στην Ελλάδα ποικίλλει, από 500-600 ευρώ για τους απλούστερους έως 1.500-2.000 ευρώ για τους ευφυείς φορτιστές με δυνατότητα συνδεσιμότητας, απομακρυσμένης λειτουργίας και επικοινωνίας με τον διαχειριστή του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, υπό την ισχύ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» η αγορά Wallbox είναι επιδοτούμενη μέχρι του ποσού των 500 ευρώ, με την προϋπόθεση ύπαρξης θέσης στάθμευσης και φυσικά την αγορά ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος. Τι καλώδιο να χρησιμοποιήσω;

Δεν υπάρχουν διλήμματα καθώς κάθε ηλεκτρικό όχημα συνοδεύεται από ένα ή δύο διαφορετικών τύπων καλώδια, ανάλογα με τη μέθοδο της φόρτισης που επιλέγει ο ιδιοκτήτης του σε φορτιστές εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος. Διαφορές υπάρχουν από ήπειρο σε ήπειρο αλλά αυτό δεν αφορά τον τελικό χρήστη στην καθημερινή χρήση. Δεν μπορώ να αποσυνδέσω το καλώδιο φόρτισης. Τι κάνω λάθος;

Ο συνήθης λόγος είναι ότι η δικλίδα ασφαλείας δεν έχει απασφαλίσει λόγω λανθασμένου χειρισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό μπορεί να συμβεί εξαιτίας σωρευτικής φθοράς που έχει παραμορφώσει κάποια μέρη του βύσματος ή της υποδοχής του, λόγω κακής χρήσης, δηλαδή ακριβώς λόγω βίαιης απόπειρας αποσύνδεσης του βύσματος. Η σωστή αλληλουχία για την αποσύνδεση είναι να ξεκλειδώσετε πρώτα το αυτοκίνητο, να αφαιρέσετε την απόληξη του βύσματος από το αυτοκίνητο και στη συνέχεια την απόληξη του καλωδίου φόρτισης από τον φορτιστή. Υπάρχει κίνδυνος αν συνδέσω τις δύο άκρες του καλωδίου μεταξύ τους;

Οχι. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ένα ελάχιστο φορτίο 12V σε χιλιοστοαμπέρ, το οποίο όμως δεν ενέχει κανένα κίνδυνο. Μπορώ να φορτίζω το αυτοκίνητό κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων, π.χ. καταιγίδας; Η γείωση είναι επαρκής για να προστατεύσει το σύστημα από τις παρενέργειες μιας καταιγίδας, ωστόσο σε κάθε περίπτωση δεν συνιστάται η φόρτιση αυτοκινήτου όπως και οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρικής συσκευής, κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου φαινομένου.

Τα συστήματα φόρτισης έχουν σχεδιαστεί βάσει συγκεκριμένων προτύπων στεγανότητας και έχουν πιστοποιηθεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Κατ’ επέκταση το νερό δεν επηρεάζει τη λειτουργία τους, τουλάχιστον ως έναν βαθμό. Για την ακρίβεια, όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης στεγανότητας (ΙP) κάθε συστήματος φόρτισης τόσο πιο ανθεκτικά είναι ως προς αυτή την παράμετρο. Ο δείκτης στεγανότητας για την πλειονότητα των φορτιστών είναι IP65, κάτι που προσφέρει υψηλά επίπεδα προστασίας τόσο από την εισχώρηση σκόνης όσο και από το νερό της βροχής. Μπορεί να καταστρέψω το καλώδιο φόρτισης αν κατά λάθος το «πατήσω » με το αυτοκίνητο;

Υπάρχει διεθνές πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με το οποίο συμμορφώνονται όλα τα συστήματα φόρτισης. Κάθε εξάρτημα των φορτιστών δοκιμάζεται και ελέγχεται προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο συμβαδίζει με το παραπάνω πρότυπο, άρα είναι ασφαλές για χρήση. Κάθε σταθμός φόρτισης και φορτιστής είναι κατά κανόνα ασφαλέστερος από την πλειονότητα των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, καθώς οι τελευταίες συνήθως δεν επωφελούνται από τόσο αποτελεσματική γείωση. Πόσο χρόνο χρειάζεται η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου; Προφανώς, ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το αυτοκίνητο και τη μέθοδο φόρτισης που έχει επιλεγεί. Σε γενικές γραμμές όσο μεγαλύτερη είναι η μπαταρία τόσο περισσότερος χρόνος απαιτείται για τη φόρτιση. Ενδεικτικά, μπαταρία απόδοσης 30 kWh απαιτεί για την πλήρη αναπλήρωση της ενέργειάς της σε φορτιστή ισχύος 3,5 kW (16 Αmp) περίπου οκτώ ώρες. Σε φορτιστή 7 kW (32 Amp) ο χρόνος φόρτισης για την ίδια μπαταρία μειώνεται περίπου στο μισό, δηλαδή περίπου σε τέσσερις ώρες.