Την τεράστια ικανοποίησή του για την ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές σπεύσει να μοιραστεί με όλους τους «διαδικτυακούς» του φίλους ο αμερικανός πρώην πρέσβης στην Ελλάδα, Ντέιβιντ Πιρς.

Ο Ντέιβιντ Πιρς, που έχει συνταξιοδοτηθεί από το 2016, αποφάσισε να κάνει… το πιο θριαμβευτικό unfollow στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χρησιμοποιούσε ουκ ολίγες φορές το twitter ως εργαλείο πολιτικής.

Μάλιστα αιτιολόγησε την απόφασή του, μην κρύβοντας τους λόγους για τους οποίους προέβη στην κίνηση!

«Ακολουθούσα αυτόν τον ηλίθιο λογαριασμό για τέσσερα χρόνια, επειδή νόμιζα ότι είναι σημαντικό να γνωρίζω τι έλεγε ο πρόεδρός μας, ακόμη κι όταν διαφωνούσα μαζί του. Όχι πια. Αντίο, Ντόναλντ, τώρα άδειασέ μας τη γωνιά» έγραψε στο twitter, προσθέτοντας το hashtag #unfollowTrump.

I have followed this stupid account for four years, because I thought it important to know what our president was saying even though I disagreed with him. No more. Good bye, Donald, and good riddance. #unfollowTrump https://t.co/cz49BngWwS

— David D. Pearce (@daviddpearce) November 23, 2020