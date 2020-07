ΗΠΑ: «Ύποπτη φυγής» η σύντροφος του Επστάιν

Την χωρίς όρους προφυλάκιση της Γκισλέιν Μάξγουελ, της πρώην συντρόφου του Τζέφρι Επστάιν η οποία συνελήφθη, ζητούν οι εισαγγελικές αρχές της Νέας Υόρκης υποστηρίζοντας ότι υπάρχει μεγάλος «κίνδυνος φυγής» της ύποπτης.

Όπως αναφέρεται σε δικαστικά έγγραφα, οι ισχυρές αποδείξεις που υπάρχουν σε βάρος της καθώς και η βαριά ποινή κάθειρξης που θα αντιμετωπίσει εφόσον καταδικαστεί συνιστούν ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ. Σημειώνεται επίσης ότι η Μάξγουελ είναι εύπορη, έχει εκτεταμένους διεθνείς δεσμούς, διαθέτει τρία διαβατήρια και την υπηκοότητα άλλων δύο χωρών ενώ δεν έχει σοβαρούς δεσμούς στις ΗΠΑ, για αυτό και δεν υπάρχει «απολύτως κανένας λόγος» για να παραμείνει στη χώρα.

Η Μάξγουελ θα μπορούσε να καταδικαστεί σε κάθειρξη 35 ετών αν κριθεί ένοχη. Σύμφωνα όμως με τον Μαρκ Άλενμπο, τον συνιδρυτή του Sentencing Stats και πρώην στέλεχος της Επιτροπής Ποινών των ΗΠΑ, ενδέχεται να της επιβληθεί ισόβια κάθειρξη, ακόμη και αν δηλώσει ένοχη στις κατηγορίες.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, η 58χρονη κρυβόταν σε διάφορες τοποθεσίες στη Νέα Αγγλία μετά τη σύλληψη του Επστάιν, τον Ιούλιο του 2019.

Τους τελευταίους μήνες φαίνεται ότι διέμενε σε ένα σπίτι στο Μπράντφορντ του Νιου Χαμσάιρ, το οποίο αγόρασε τον Δεκέμβριο με μετρητά, χρησιμοποιώντας μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης για να αποκρύψει την ταυτότητά της. Δεν έχει κανέναν άλλο δεσμό με την περιοχή αυτή του Μπράντφορντ.

Οι εισαγγελείς ζητούν επίσης να μην της επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονικό «βραχιολάκι», υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε εύκολα να αφαιρέσει αυτή τη συσκευή.

SDNY officials announce charges against Ghislaine Maxwell.https://t.co/V0F6LFYfvr

«Maxwell played a critical role in helping Epstein to identify, befriend and groom minor victims for abuse,» they allege. «In some cases, Maxwell participated in the abuse.» pic.twitter.com/VnKSTaHZ2Z

— ABC News (@ABC) July 2, 2020