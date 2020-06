Με 6 παίκτες η short list για τη ΔΕΠΑ Υποδομών

Εκτός …κάδρου έμειναν τελικά τρία από τα εννέα επενδυτικά σχήματα, τα οποία τον περασμένο Φεβρουάριο είχαν εκδηλώσει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον για την εξαγορά του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, στη λίστα με τις εταιρείες που τελικά εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, καθώς πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, περιλαμβάνονται οι:

1.EP INVESTMENT ADVISORS. Καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος που δραστηριοποιείται κυρίως στην κεντρική Ευρώπη.

2.FIRST STATE INVESTMENTS (European Diversified Infrastructure Fund II). Αυστραλιανό fund, το οποίο διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 160,6 δισ. δολαρίων.

3.ITALGAS SpA. Ο μεγαλύτερο διανομέας φυσικού αερίου στην Ιταλία και ο 3ος μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύων στην Ευρώπη.

4.KKR (KKR Global Infrastructure Investors III L.P.). Εταιρεία επενδύσεων με 206 δισ. δολάρια περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση, από τα οποία 11.9 δισ. δολάρια σε επενδύσεις υποδομές.

5.MAQOUARIE (MEIF 6 DI HOLDINGS). Ενας από τους 50 κορυφαίους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως. Διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 129 δισ. δολαρίων.

6.Κοινοπραξία SINO-CEE FUND & SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP) Co., Ltd. Εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που σχετίζονται με την πρωτοβουλία «One Belt, One Road».

Τα funds που τελικά αποχωρούν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες είναι το επενδυτικό κεφάλαιο ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS, ο κινεζικός όμιλος που δραστηριοποιείται κυρίως στη διανομή αερίου CHINA RESOURCES GAS (HONG KONG) INVESTMENT LIMITED και η εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων ISQUARED CAPITAL ADVISORS (UK) LLP.

Σε κάθε περίπτωση, είναι αξιοσημείωτο ότι παρά την ύφεση που έφερε η πανδημία, το ενδιαφέρον για τη ΔΕΠΑ Υποδομών παραμένει, εξαιτίας τουεγγυημένου ρυθμιζόμενου εσόδου που δεν επηρεάστηκε από την ύφεση που έφερε η πανδημία του SARS-CoV-2.

H ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε. δημιουργήθηκε μετά τη μερική διάσπαση του κλάδου των υποδομών της ΔΕΠΑ Α.Ε. Σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και τα ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η «προίκα» της ΔΕΠΑ Υποδομών

Στην εταιρεία, μετά τον διαχωρισμό της από τη ΔΕΠΑ έχουν περάσει τα εξής περουσιακά στοιχεία:

• 100% του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου Αττικής (Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής ΑΕ –ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ), 51% του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας ΑΕ – ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας ΑΕ) και 100% του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου λοιπής Ελλάδας (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύου Διανομής ΑΕ – ΔΕΔΑ ΑΕ),

• η κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. επί των παγίων των δικτύων διανομής,

• το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε.,

• ​τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά με την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων έργων υποδομής συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας ΥΦΑ (Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου), εξαιρουμένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.