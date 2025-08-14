Έφυγε από τη ζωή η Πόπη Χριστοδούλου, η «θρυλική υπηρέτρια» του Παρά Πέντε

Η είδηση του θανάτου της αγαπημένης ηθοποιού Πόπης Χριστοδούλου σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και σε όσους τη γνώρισαν μέσα από την εμβληματική συμμετοχή της στο «Παρά Πέντε».
Στη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, ενσάρκωσε τον διπλό ρόλο της πιστής υπηρέτριας της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου, Ρίτσας – Μάρθας, χαρίζοντας στο κοινό ξεκαρδιστικές ατάκες και αξέχαστες στιγμές. Η ενέργεια, η εκφραστικότητα και η κωμική της στόφα την κατέστησαν μία από τις πιο αγαπητές «δεύτερες» αλλά ουσιαστικά πρωταγωνιστικές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης.
Η θλιβερή είδηση ανακοινώθηκε από τη στενή της φίλη και συνεργάτιδα, Γιούλη Ηλιοπούλου, η οποία σε μια συγκινητική ανάρτηση μοιράστηκε προσωπικές μνήμες, γράφοντας:
«Έφυγε ένας ακόμη άγγελος, άφησες το στίγμα σου. Αυτή ήταν η Ρίτσα από το “Παρά Πέντε”, ένας ΑΓΓΕΛΟΣ».