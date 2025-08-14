Έφυγε από τη ζωή η Πόπη Χριστοδούλου, η «θρυλική υπηρέτρια» του Παρά Πέντε

Η Πόπη Χριστοδούλου δεν περιορίστηκε μόνο στη σκηνή και τα γυρίσματα. Τα τελευταία χρόνια αφιερώθηκε στη διδασκαλία υποκριτικής, μεταλαμπαδεύοντας το πάθος και τη γνώση της στους νέους ηθοποιούς.

Στη σχολή του στενού της φίλου Παναγιώτη Καποδίστρια, αλλά και στο καλλιτεχνικό εργαστήρι «Tabula Rasa», υπήρξε δασκάλα που πίστευε ακράδαντα στο δυναμικό των μαθητών της. Σύμφωνα με τους συνεργάτες της, ήταν εκείνη που χειροκροτούσε δυνατά για να εμψυχώσει, που γέμιζε τον χώρο με θετική ενέργεια και που απαιτούσε το καλύτερο όχι από αυστηρότητα, αλλά από αγάπη για την τέχνη.

Ο Παναγιώτης Καποδίστριας την αποχαιρέτησε με λόγια που συμπυκνώνουν μια ολόκληρη κοινή πορεία: «Θέατρο, τηλεόραση, σκηνοθεσίες, γέλια, κλάματα, τσακωμοί και μετά αγκαλιά. Σε ευχαριστώ που υπήρξες κομμάτι της ζωής μου».

Η Πόπη Χριστοδούλου υπήρξε ένα πρόσωπο που ξεχώριζε όχι μόνο για το ταλέντο της αλλά και για την αυθεντική της ζεστασιά. Με τους ρόλους της, χάρισε αμέτρητες στιγμές γέλιου, ενώ ως δασκάλα, άγγιξε τις ζωές πολλών νέων ανθρώπων, δίνοντάς τους φτερά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Αν και έφυγε, η «Ρίτσα – Μάρθα» της θα συνεχίσει να ζει μέσα από τις ατάκες, τις σκηνές και τις αναμνήσεις που άφησε πίσω της, αποδεικνύοντας ότι κάποιες παρουσίες είναι πραγματικά αθάνατες.