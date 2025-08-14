ΤΟ ΒΗΜΑ logo

ΠΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Έφυγε από τη ζωή η Πόπη Χριστοδούλου, η «θρυλική υπηρέτρια» του Παρά Πέντε

Έφυγε από τη ζωή η Πόπη Χριστοδούλου, η «θρυλική υπηρέτρια» του Παρά Πέντε 1

Η ηθοποιός που χάρισε αμέτρητα γέλια μέσα από τον διπλό ρόλο της «Ρίτσας» και της «Μάρθας» στη σειρά του MEGA, «Στο Παρά Πέντε», δεν είναι πια κοντά μας. Η Πόπη Χριστοδούλου έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια παρακαταθήκη γέλιου, συγκίνησης και αγάπης για την τέχνη και τους μαθητές της.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Η είδηση του θανάτου της αγαπημένης ηθοποιού Πόπης Χριστοδούλου σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και σε όσους τη γνώρισαν μέσα από την εμβληματική συμμετοχή της στο «Παρά Πέντε».

Έφυγε από τη ζωή η Πόπη Χριστοδούλου, η «θρυλική υπηρέτρια» του Παρά Πέντε 2

Στη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, ενσάρκωσε τον διπλό ρόλο της πιστής υπηρέτριας της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου, Ρίτσας – Μάρθας, χαρίζοντας στο κοινό ξεκαρδιστικές ατάκες και αξέχαστες στιγμές. Η ενέργεια, η εκφραστικότητα και η κωμική της στόφα την κατέστησαν μία από τις πιο αγαπητές «δεύτερες» αλλά ουσιαστικά πρωταγωνιστικές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης.

Η θλιβερή είδηση ανακοινώθηκε από τη στενή της φίλη και συνεργάτιδα, Γιούλη Ηλιοπούλου, η οποία σε μια συγκινητική ανάρτηση μοιράστηκε προσωπικές μνήμες, γράφοντας:

«Έφυγε ένας ακόμη άγγελος, άφησες το στίγμα σου. Αυτή ήταν η Ρίτσα από το “Παρά Πέντε”, ένας ΑΓΓΕΛΟΣ».
Έφυγε από τη ζωή η Πόπη Χριστοδούλου, η «θρυλική υπηρέτρια» του Παρά Πέντε 3

Η Πόπη Χριστοδούλου δεν περιορίστηκε μόνο στη σκηνή και τα γυρίσματα. Τα τελευταία χρόνια αφιερώθηκε στη διδασκαλία υποκριτικής, μεταλαμπαδεύοντας το πάθος και τη γνώση της στους νέους ηθοποιούς.

Στη σχολή του στενού της φίλου Παναγιώτη Καποδίστρια, αλλά και στο καλλιτεχνικό εργαστήρι «Tabula Rasa», υπήρξε δασκάλα που πίστευε ακράδαντα στο δυναμικό των μαθητών της. Σύμφωνα με τους συνεργάτες της, ήταν εκείνη που χειροκροτούσε δυνατά για να εμψυχώσει, που γέμιζε τον χώρο με θετική ενέργεια και που απαιτούσε το καλύτερο όχι από αυστηρότητα, αλλά από αγάπη για την τέχνη.

Ο Παναγιώτης Καποδίστριας την αποχαιρέτησε με λόγια που συμπυκνώνουν μια ολόκληρη κοινή πορεία: «Θέατρο, τηλεόραση, σκηνοθεσίες, γέλια, κλάματα, τσακωμοί και μετά αγκαλιά. Σε ευχαριστώ που υπήρξες κομμάτι της ζωής μου».

Έφυγε από τη ζωή η Πόπη Χριστοδούλου, η «θρυλική υπηρέτρια» του Παρά Πέντε 4

Η Πόπη Χριστοδούλου υπήρξε ένα πρόσωπο που ξεχώριζε όχι μόνο για το ταλέντο της αλλά και για την αυθεντική της ζεστασιά. Με τους ρόλους της, χάρισε αμέτρητες στιγμές γέλιου, ενώ ως δασκάλα, άγγιξε τις ζωές πολλών νέων ανθρώπων, δίνοντάς τους φτερά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Αν και έφυγε, η «Ρίτσα – Μάρθα» της θα συνεχίσει να ζει μέσα από τις ατάκες, τις σκηνές και τις αναμνήσεις που άφησε πίσω της, αποδεικνύοντας ότι κάποιες παρουσίες είναι πραγματικά αθάνατες.

