Το μήνυμα του Βέσελι για την πρόκριση της Τσεχίας

Ο Γιαν Βέσελι δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα της Τσεχίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο ωστόσο η σκέψη του είναι με τους συμπατριώτες του.

Μετά την πρόκριση επί της Ελλάδας, ο σέντερ της Φενέρμπαχτσε έδωσε, μέσω ανάρτησης του στο twitter, τα συγχαρητήρια του στην Εθνική ομάδα της χώρας του κάνοντας λόγο για μια ιστορική στιγμή. Πλέον η Τσεχία θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία με φόντο τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

«Τι ταξίδι. Και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ιστορική στιγμή. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Το αξίζετε» έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση:

What a journey. It’s not over yet😬 #CzechRepublicGotGame

TOP 8

Historic moment. Congrats to all of you guys. You deserve it🤘🏼🇨🇿 pic.twitter.com/geOZMcQMHi

— Jan Vesely (@JanVesely24) September 9, 2019