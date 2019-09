Μάιλς Τέρνερ: «Με τους συμπαίκτες μου θα πήγαινα και στον πόλεμο»

Η Εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών γλίτωσε την ήττα από τους Τούρκους, κυρίως χάρη στην αστοχία των παικτών του Ουφούκ Σαρίτσα. Ο Μάιλς Τέρνερ που ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές των Αμερικανών έστειλε το δικό του μήνυμα, παρά την όχι και τόσο καλή εμφάνιση.

Συγκεκριμένα, ο σέντερ των Ιντιάνα Πέισερς έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter δείχνοντας πως έχει μεγάλη πίστη στον εαυτό του, αλλά και στους συμπαίκτες του.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Μάιλς Τέρνερ:

«Διάολε! Αν όλο αυτό δεν κάνει την καρδιά σου να χτυπάει δυνατά, τότε τι μπορεί να την κάνει; Θα πήγαινα και στον πόλεμο κάθε βράδυ με αυτά τα παιδιά που βρίσκονται στην ομάδα μας».

Να θυμίσουμε πως ο 23χρονος τελείωσε το ματς έχοντας 11 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, αγωνιζόμενος για 28 λεπτά.

Holy Hell…. if that doesnt make your heart race…. id go to war with any of these guys any night 🇺🇸

— Myles Turner (@Original_Turner) September 3, 2019