Με πολλές αλλαγές και 3-5-2 ο Ολυμπιακός

Με διαφορετικό σύστημα και πολλές αλλαγές παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Πέδρο Μαρτίνς στο αποψινό εκτός έδρας παιχνίδι με την Λάρισα (19:00), για την 30η και τελευταία αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος τεχνικός ξεκινάει τους Πειραιώτες με τον Λοντίνκιν κάτω από τα γκολπόστ και τους Μεριά, Αβραάμ Παπαδόπουλο και Σισέ στην τριάδα της άμυνας, ενώ στα δύο «φτερά» της οπισθοφυλακής θα βρίσκονται οι Ομάρ και Τσιμίκας.

Στον άξονα θα βρίσκονται οι Καμαρά και Ανδρούτσος, με τον Νάτχο να κινείται μπροστά τους σε ελεύθερο ρόλο και τους Σολδάνο και Χασάν να είναι στην επιθετική γραμμή. Ο Μαρτίνς αφήνει στην άκρη για λίγο το κλασσικό 4-2-3-1 και παρατάσσει τον Ολυμπιακό με 3-5-2.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Λοντίγκιν, Σισέ, Παπαδόπουλος, Μεριά, Τσιμίκας, Ομάρ, Ανδρούτσος, Καμαρά, Νάτχο, Σολδάνο, Χασάν.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΛ! / The line-up for today’s match against AEL FC! 🔴⚪️#Οlympiacos #Slgr #AELOLY #LineUp pic.twitter.com/Z6yvDJkhyF

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) May 5, 2019