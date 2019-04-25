Ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς της Basket League και η 26η αγωνιστική

Δύο εξ αναβολής παιχνίδια που εκκρεμούσαν και η 26η αγωνιστική -που είναι και η τελευταία της κανονικής περιόδου στη Basket league- ορίστηκαν από τον ΕΣΑΚΕ.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις ημερομηνίες και τις ώρες:
|ΑΓΩΝΕΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣΣάββατο 4-5-2019
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΩΡΑ
|ΑΓΩΝΑΣ
|TV
|22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
|ΣΕΦ
|18:00
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
|COSMOTE SPORT 4HD live
|25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
|Κ.Γ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
|19:00
|ΧΟΛΑΡΓΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ
|ΕΡΤ Sports live
|26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΤρίτη 7-5-2019
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΩΡΑ
|ΑΓΩΝΑΣ
|TV
|Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
|18:30
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΧΟΛΑΡΓΟΣ
|ΕΡΤ Sports live
|Τετάρτη 8-5-2019
|Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
|17:30
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΙΚΟΣ COLA – ΠΑΟΚ
|Basket League Show ΕΡΤ Sports
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|17:30
|ΑΡΗΣ – ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS
|Basket League Show ΕΡΤ Sports
|ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ
|17:30
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – ΑΕΚ
|Basket League Show ΕΡΤ Sports
|ΣΕΦ
|17:30
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
|COSMOTE SPORT 5HD live
|ΟΑΚΑ
|17:30
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ – ΚΥΜΗ
|COSMOTE SPORT 4HD live
|Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ
|17:30
|ΛΑΥΡΙΟ AEGEAN CARGO – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
|Basket League Show ΕΡΤ Sports