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    • Ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς της Basket League και η 26η αγωνιστική

    Ο ΕΣΑΚΕ όρισε τα ματς των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που εκκρεμούσαν, καθώς επίσης και την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου

    ΤοΒΗΜΑ Team
    Ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς της Basket League και η 26η αγωνιστική | tovima.gr

    Δύο εξ αναβολής παιχνίδια που εκκρεμούσαν και η 26η αγωνιστική -που είναι και η τελευταία της κανονικής περιόδου στη Basket league- ορίστηκαν από τον ΕΣΑΚΕ.

    Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις ημερομηνίες και τις ώρες:

    ΑΓΩΝΕΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣΣάββατο 4-5-2019
    ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΑΓΩΝΑΣTV
    22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
    ΣΕΦ18:00ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELSCOSMOTE SPORT 4HD live
    25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
    Κ.Γ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ19:00ΧΟΛΑΡΓΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠΕΡΤ Sports live

     

    26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΤρίτη 7-5-2019
    ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΑΓΩΝΑΣTV
    Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ18:30ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΧΟΛΑΡΓΟΣΕΡΤ Sports live
    Τετάρτη 8-5-2019
    Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ17:30ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΙΚΟΣ COLA – ΠΑΟΚBasket League Show ΕΡΤ Sports
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ17:30ΑΡΗΣ – ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGSBasket League Show ΕΡΤ Sports
    ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ17:30ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – ΑΕΚBasket League Show ΕΡΤ Sports
    ΣΕΦ17:30ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣCOSMOTE SPORT 5HD live
    ΟΑΚΑ17:30ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ – ΚΥΜΗCOSMOTE SPORT 4HD live
    Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ17:30ΛΑΥΡΙΟ AEGEAN CARGO – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥBasket League Show ΕΡΤ Sports
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