Online 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη

Τα δύο τρίτα των ανθρώπων του πλανήτη, δηλαδή πάνω από 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, έχουν κινητό τηλέφωνο, ενώ 3,3 δισεκατομμύρια είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. Μάλιστα η τάση που καταγράφεται είναι οι χρήστες, παγκοσμίως, να παραμένουν online από όπου και εάν βρίσκονται, επιλέγοντας τις φορητές συσκευές τους ως μέσο σύνδεσης στο Internet. Ως το τέλος αυτής της δεκαετίας προβλέπεται ότι το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού θα έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω κινητού τηλεφώνου από μόλις 36% το 2015. Σύμφωνα με μελέτη του GSMA, ήδη, σήμερα πάνω από 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε παγκόσμιο επίπεδο συνδέονται σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή περίπου τα δύο τρίτα (66%) του παγκόσμιου πληθυσμού, από 4,6 δισεκατομμύρια στο τέλος του 2015. Το 2015 μόλις το 36% του παγκόσμιου πληθυσμού είχε πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω κινητών τηλεφώνων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η βιομηχανία έχει προσθέσει περισσότερα από 400 εκατ. μοναδικούς συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας στο διάστημα από το 2015 έως σήμερα. Η ψηφιακή πρόοδος του πλανήτη αποτυπώνεται στα αποτελέσματα της μελέτης του GSMA. Οπως διαπιστώθηκε, σχεδόν 600 εκατομμύρια άτομα, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αφορά κατοίκους πολίτες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο από το 2015. Ο αριθμός αυτός έφθασε τα 3,3 δισεκατομμύρια στο τέλος του 2017. Επιπλέον, περισσότεροι από 250 εκατ. πολίτες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν υπηρεσίες mobile banking από το 2015, αποκτώντας πρόσβαση σε μια σειρά από χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Μάλιστα, σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση, χωρίς τη συνδρομή του ηλεκτρονικού καναλιού, οι άνθρωποι αυτοί θα αποκλείονταν από το τραπεζικό σύστημα. Εκπαίδευση Το Διαδίκτυο έχει αρχίσει εδώ και καιρό να διεισδύει και σε άλλες πτυχές της κοινωνικής ζωής του πλανήτη. Για παράδειγμα, υπάρχουν πλέον πάνω από 750.000 εφαρμογές που σχετίζονται με την εκπαίδευση, αριθμός αυξημένος κατά 62% από το 2015, με αποτέλεσμα 1,2 δισ. πολίτες να χρησιμοποιούν τα κινητά τους για να βελτιώσουν την εκπαίδευσή τους ή την εκπαίδευση των παιδιών τους και να γεφυρώσουν το χάσμα των φύλων στην πρόσβαση στην εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, από το 2015 έως σήμερα περίπου 5 εκατομμύρια περισσότεροι αγρότες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν online υπηρεσίες για την εκτέλεση των καθημερινών καθηκόντων τους. Βιώσιμη ανάπτυξη Την ευθεία συνάρτηση της τεχνολογικής προόδου με τη βιωσιμότητα μιας χώρας επιβεβαιώνουν και άλλες μελέτες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Οι αναλυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα κράτη που επενδύουν σε τεχνολογικές υποδομές οδεύουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα προς τους στόχους της «Βιώσιμης Ανάπτυξης» (SDG) των Ηνωμένων Εθνών. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνει έκθεση που δημοσίευσε η Huawei και αξιολογεί τη συσχέτιση μεταξύ του τομέα Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) και την πρόοδο στην επίτευξη των στόχων της «Βιώσιμης Ανάπτυξης». Για την ακρίβεια, η ανάπτυξη του ICT σχετίζεται κατά 91% με την πρόοδο των στόχων της «Βιώσιμης Ανάπτυξης» και ως εκ τούτου, ο τομέας αποτελεί βασικό δείκτη για την αειφόρο ανάπτυξη των κρατών. Συνεπώς, η ψηφιακή αναβάθμιση είναι καθοριστική για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μέχρι το 2030, σε μόλις 12 χρόνια από σήμερα δηλαδή.