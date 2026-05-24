Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Την Κυριακή θα διεξαχθούν στην Κύπρο βουλευτικές εκλογές για την ανάδειξη των 56 νέων βουλευτών.

Σειρά δημοσκοπήσεων, προϊδεάζουν για ανατροπές, με πρώτη εκείνη που αφορά τα τρία ιστορικά κόμματα που κυβέρνησαν την Κύπρο από το 1974 και έπειτα. Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ.), ΑΚΕΛ και Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ.) δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το 45% σε καμία από τις πιο πρόσφατες έρευνες κοινής γνώμης. Την ίδια ώρα, η δυναμική εμφάνιση νέων κομμάτων θέτει ερωτήματα γύρω από τη νομοθετική λειτουργία και τον ρόλο της Κύπρου στην ΕΕ.

Ο ευρωβουλευτής του ΔΗ.ΣΥ. και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μιχάλης Χατζηπαντέλα μίλησε στο «Βήμα» για το διακύβευμα των βουλευτικών εκλογών και το πως το τελικό αποτέλεσμα επηρεάζει τη σχέση Λευκωσίας-Βρυξελλών.

Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το διακύβευμα των εκλογών της Κυριακής;

Εκείνο που πραγματικά διακυβεύεται την Κυριακή είναι η σταθερότητα, η σοβαρότητα και η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η χώρα τα επόμενα πέντε χρόνια, σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις και αβεβαιότητα, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ως η πολιτική δύναμη που ανήκει στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παραμένει σταθερά προσηλωμένος στις αρχές της υπευθυνότητας, της μεταρρύθμισης και της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας.

Ευχή και προσδοκία μου είναι την επόμενη μέρα να έχουμε μία Βουλή σοβαρή και ικανή να λαμβάνει υπεύθυνες αποφάσεις, να προωθεί μεταρρυθμίσεις και να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις ανάγκες της κοινωνίας. Να μην οδηγηθούμε σε έναν κατακερματισμό που θα δυσκολεύει τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων και θα ενισχύει την πολιτική αστάθεια.

Βλέπετε με κάποιο τρόπο να επηρεάζει το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών τη σχέση της Κύπρου με την ΕΕ;

Η σταθερότητα και η υπευθυνότητα στο εσωτερικό, θα επιτρέψει στην Κύπρο να έχει ισχυρή και αξιόπιστη φωνή στην ΕΕ, για να διεκδικεί αποτελεσματικά σε όλα τα θέματα που την αφορούν, όπως η οικονομία, η ενέργεια, το μεταναστευτικό και η ασφάλεια.

Ολόκληρη η υφήλιος τη δεδομένη χρονική στιγμή δοκιμάζεται από γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις. Ειδικά μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος δεν έχει την πολυτέλεια των πειραματισμών, του λαϊκισμού και των εύκολων συνθημάτων.

Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται να θωρακίσουμε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας μας και να επενδύσουμε σε πρόσωπα και δυνάμεις που μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Η επιλογή της Κυριακής πρέπει να είναι επιλογή ευθύνης για το μέλλον της χώρας και για τη θέση της Κύπρου μέσα στην Ευρώπη.