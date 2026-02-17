Την αναβολή της εκταφής των σορών των θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών ζητούν οι συγγενείς τους, μετά το έγγραφο που έλαβαν από την Εισαγγελία Λάρισας σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Ειδικότερα, η Εισαγγελία Λάρισας δίνει εντολή να γίνει η εκταφή εννέα σορών των θυμάτων μέχρι την Παρασκευή, δίνοντας παράλληλα προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και δύο μέρες να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί. Επίσης, ζητεί να γίνουν μόνο οι εξετάσεις για τις οποίες υπάρχει δυνατότητα στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα όσες έγιναν στους μηχανοδηγούς (τοξικολογικές, βιοχημικές και DNA).

«Συνεχίζεται ο ψυχολογικός πόλεμος»

«Ο γιος μου, ο Παναγιώτης, ήταν ένας από τους επτά εργαζόμενους στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ στους οποίους έγιναν τοξικολογικές εξετάσεις για φάρμακα, αλκοόλ, ναρκωτικά, μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογονάνθρακες. Οι απαντήσεις για τα τρία πρώτα ήταν αρνητικές, ενώ για τα άλλα δύο, το μονοξείδιο του άνθρακα και τους υδρογονάνθρακες, εκκρεμούν ακόμη και σήμερα», δηλώνει στο «Βήμα», ο πατέρας του 29χρονου Παναγιώτη Χατζηχαραλάμπους, Βασίλης. «Ο λόγος που ζητάμε αναβολή είναι ότι θέλουμε να γίνει η εκταφή με τους όρους που έχουμε θέσει εξαρχής, δηλαδή τα δείγματα που θα ληφθούν να σταλούν σε πιστοποιημένα εργαστήρια του εξωτερικού, δεδομένου ότι τα εργαστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα δεν κάνουν το σύνολο των εξετάσεων που ζητάμε», εξηγεί. «Μέχρι στιγμής», αναφέρει, «το αίτημά μας δεν γίνεται αποδεκτό. Συνεχίζεται ο ψυχολογικός πόλεμος».

Πώς ξεκίνησε η αντιπαράθεση

Η ιστορία με την εκταφή των σορών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο. Τότε όλες οι απαντήσεις που ελάμβαναν οι συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν, ήταν απορριπτικές. Ο πρώτος που ανακίνησε το θέμα είναι ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του 26χρονου Δημήτρη, και νέος πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Ακολούθησε ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του 22χρονου Ντένι, ο οποίος έφθασε στο σημείο να κάνει μέχρι και απεργία πείνας επί 23 ημέρες, στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Υπό τον φόβο των έντονων αντιδράσεων στην περίπτωση που η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι προκαλούσε σοβαρή βλάβη στην υγεία του, η Πολιτεία «υποχώρησε» επιτρέποντας την εκταφή των σορών. Στην πορεία όμως, απεδείχθη ότι η ενέργεια αυτή έγινε για το θεαθήναι, με στόχο την καταστολή των αντιδράσεων. Με τους κ.κ. Ασλανίδη και Ρούτσι συντάχθηκαν άλλοι 7 συγγενείς θυμάτων.

Τι ζητούν οι συγγενείς

Τι ζητούν οι γονείς, οι σύζυγοι, τα αδέρφια και οι λοιποί συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης 28 Φεβρουαρίου 2023, επιλέγοντας να ταξιδέψουν με το – κατά κοινή ομολογία – πιο ασφαλές μεταφορικό μέσον; Να μάθουν από τι πέθανε το παιδί τους, ο σύζυγός τους, ο άνθρωπός τους. Ωστόσο, η Πολιτεία, αντί να σταθεί αρωγός σε αυτή την προσπάθειά τους, θέτει επιπλέον εμπόδια και χρονικούς περιορισμούς.

Το έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας

Στο τελευταίο έγγραφό της προς το Αστυνομικό Τμήμα της Λάρισας, με ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου 2026, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας καλεί τους διορισθέντες πραγματογνώμονες να οριστικοποιήσουν και να γνωστοποιήσουν τα κατάλληλα εργαστήρια ανά πόλη εντός 24 ωρών. «Οποιαδήποτε περαιτέρω δικαιολογία εκ μέρους τους περί αδυναμίας ή καθυστέρησης ανεύρεσης εργαστηρίων, δεν γίνεται πλέον αποδεκτή», σημειώνει, και συνεχίζει: «Εφόσον έχουν ήδη διοριστεί ιατροδικαστές – πραγματογνώμονες για το σύνολο των περιπτώσεων, εντέλλεσθε όπως διορίσετε άμεσα και το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο ημερών και τους επιπλέον πραγματογνώμονες – χημικούς, προς συνεπικουρία τους».

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι «κύριες εξετάσεις που επιβάλλεται να γίνουν είναι ταυτόσημες με αυτές που έλαβαν χώρα στους θανόντες μηχανοδηγούς των δύο εμπλακεισών αμαξοστοιχιών (τοξικολογικές – ιστολογικές – DNA). Διευκρινίζεται ρητά», προσθέτει, «ότι οι εξετάσεις αυτές είναι πρόσθετες και θα διενεργηθούν σωρευτικά, πέραν εκείνων που έχουν ήδη ζητηθεί από συγγενείς θυμάτων με ρητή ωστόσο επιφύλαξη και τον περιορισμό ότι θα υλοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο εκείνες οι εξετάσεις για τις οποίες υφίσταται αποδεδειγμένα η επιστημονική δυνατότητα διεκπεραίωσής τους από τα διαθέσιμα εργαστήρια της ημεδαπής».

Τέλος, τονίζει ότι «το σύνολο των ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας των εκταφών και στις 9 τοποθεσίες, εντέλλεσθε όπως ολοκληρωθεί οπωσδήποτε μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας».

Τι λέει η Ιατροδικαστική

Την περασμένη Δευτέρα εστάλη και δεύτερο έγγραφο, το συγκεκριμένο από τη Γενική Διεύθυνση Ιατροδικαστικής, σύμφωνα με το οποίο οι διορισμένοι από τους συγγενείς των θυμάτων τεχνικοί σύμβουλοι, θα παρίστανται στη διαδικασία εκταφής, πλην όμως δεν θα έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε δειγματοληψία υλικών για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο. Στην περίπτωση του Παναγιώτη Χατζηχαραλάμπους, «το τυχόν ανευρεθέν – συλλεχθέν γενετικό υλικό, θα αποσταλεί στη Δ.Ε.Ε. (Υποδιεύθυνση Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων και Αναλύσεων) της ΕΛ.ΑΣ.». Σημειώνεται δε, ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις θα διενεργηθούν από το Τοξικολογικό Εργαστήριο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο από τον νόμο. Επιπροσθέτως, θα σταλούν δείγματα στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. «Περαιτέρω διερεύνηση – αναζήτηση εργαστηρίων», υπογραμμίζεται, «εκφεύγει των δυνατοτήτων μας και των ορίων που η ιατροδικαστική επιστήμη, αλλά και γνώση και εμπειρία μας επιτρέπει».