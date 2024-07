Οι τεχνικοί της Microsoft, δίνουν μάχη για να επιδιορθώσουν τα προβλήματα που οδήγησαν στο γενικό black out που σημειώθηκε νωρίτερα.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν από την Πέμπτη όταν ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός δήλωσε ότι οι πελάτες στην περιοχή των κεντρικών ΗΠΑ ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα με πολλαπλές υπηρεσίες Azure και τη σουίτα εφαρμογών Microsoft 365. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει «αποτυχίες με τις λειτουργίες διαχείρισης υπηρεσιών και τη συνδεσιμότητα ή τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών».

Την Παρασκευή, η Microsoft δήλωσε ότι προσδιόρισε την υποκείμενη αιτία και ότι η πλειονότητα των υπηρεσιών αποκαταστάθηκε. Ωστόσο, η εταιρεία δήλωσε ότι ορισμένοι πελάτες ενδέχεται να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα. «Ένα μικρό σύνολο υπηρεσιών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις του black out», δήλωσε η Microsoft.

Διάφορες υπηρεσίες του Microsoft 365 επηρεάστηκαν, συμπεριλαμβανομένων των Teams. Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά, καθώς τον περασμένο Ιανουάριο, το cloud της Microsoft υπέστη παγκόσμια διακοπή λειτουργίας που επηρέασε υπηρεσίες από το Outlook έως το Teams. Τότε, η Microsoft δήλωσε ότι αυτό οφειλόταν σε αλλαγή δικτύου.

Μέχρι στιγμής έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα στα παρακάτω προγράμματα

Τα προγράμματα που εξακολουθούν να έχουν πρόβλημα

Το Reuters ανέφερε την Παρασκευή ότι η διακοπή λειτουργίας του cloud της Microsoft οδήγησε ορισμένες αεροπορικές εταιρείες σε απαγόρευση πτήσεων. Η Frontier Airlines, με έδρα τις ΗΠΑ, δήλωσε την Παρασκευή ότι τα συστήματά της επηρεάστηκαν από τη διακοπή λειτουργίας της Microsoft.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ενδέχεται να επηρεαστούν οι κρατήσεις, το check-in, η πρόσβαση στην κάρτα επιβίβασης και ορισμένες πτήσεις», ανέφερε η εταιρεία στο X.

Our systems are currently impacted by a Microsoft outage, which is also affecting other companies. During this time booking, check-in, access to your boarding pass, and some flights may be impacted. We appreciate your patience.

— Frontier Airlines (@FlyFrontier) July 19, 2024