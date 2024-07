Τεχνικό πρόβλημα που έπληξε επιχειρήσεις και χρήστες που χρησιμοποιούν τη Microsoft έχει προκαλέσει παγκόσμιο black out.

Ειδικότερα, προβλήματα σε όλο τον κόσμο έχει προκαλέσει βλάβη που υπάρχει σε λογισμικό της εταιρείας υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας Crowdstrike. Το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο για όσους χρησιμοποιούν το Windows workstations.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από το συγκεκριμένο πρόβλημα έχουν επηρεαστεί κυρίως τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, αεροπορικές καθώς και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών βλέπουν μπροστά τους μια μπλε οθόνη χωρίς να μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα. Αναφορές από όλο τον κόσμο τονίζουν ότι υπάρχουν προβλήματα αλλά κανείς δεν μπορεί να εντοπίσει με σιγουριά την πηγή τους.

Ειδικοί εκτιμούν ότι κάποιο πρόβλημα υπήρξε συνδυαστικά στα τελευταία updates που έκαναν οι δύο εταιρείες.

Τι ανακοίνωσε η Microsoft

Ο τεχνολογικός γίγαντας Microsoft ανακοίνωσε σήμερα ότι λαμβάνει μέτρα έπειτα από τεχνικό πρόβλημα που έπληξε αρκετές επιχειρήσεις, κυρίως της Αυστραλίας.

Οι υπηρεσίες μας βελτιώνονται καθώς συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα άμβλυνσης, αναφέρει η επιχείρηση σε μήνυμά της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

We’re investigating an issue impacting users ability to access various Microsoft 365 apps and services. More info posted in the admin center under MO821132 and on https://t.co/W5Y8dAkjMk — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) July 18, 2024

Έρευνες στην Αυστραλία

«Ευρείας κλίμακας τεχνική βλάβη» επηρεάζει δεκάδες επιχειρήσεις στην Αυστραλία από τράπεζες, εταιρίες τηλεπικοινωνιών ως μέσα ενημέρωσης και φαίνεται πως συνδέεται με προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία παροχής υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας Crowdstrike, δήλωσε εκπρόσωπος του αυστραλιανού υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Downdetector, η βλάβη επηρεάζει πολλές τράπεζες και εταιρείες τηλεπικοινωνιών. «Έχω ενημερωθεί για μια μεγάλης κλίμακας τεχνική βλάβη που επηρεάζει αριθμό επιχειρήσεων και υπηρεσιών σε όλη την Αυστραλία σήμερα το απόγευμα», επεσήμανε μέσω Χ η Μισέλ ΜακΓκίνες, της αυστραλιανής υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας.

«Οι τρέχουσες πληροφορίες υποδεικνύουν ότι η βλάβη αυτή συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα της πλατφόρμας λογισμικού που χρησιμοποιούν οι εταιρείες που έχουν επηρεαστεί», πρόσθεσε η ίδια.

Εξάλλου η ΜακΓκίνες τόνισε ότι «δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υπονοούν ότι πρόκειται για περιστατικό συνδεόμενο με την κυβερνοασφάλεια».

Good morning. Stay in bed today. Early reports suggest Crowdstrike Falcon – a computer threat checker used by lots (and lots and lots) of businesses pushed out an update that might have broken a lot of computers. Airlines, businesses etc affected https://t.co/amhNIqe1Ss — Chris Stokel-Walker (@stokel) July 19, 2024

Το βρετανικό Sky News δεν μπορεί να κάνει απευθείας μεταδόσεις

Το βρετανικό Sky News, ένας από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας, δεν μπορούσε σήμερα να εκπέμψει το πρόγραμμά του.

«Το Sky News δεν είναι σε θέση να μεταδώσει απευθείας τηλεοπτικό πρόγραμμα σήμερα το πρωί, δηλώνοντας αυτή τη στιγμή στους τηλεθεατές ότι ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση», δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος του δικτύου Ντέβιντ Ρόουντζ στην πλατφόρμα Χ.

Την ίδια ώρα το σύστημα κρατήσεων του τομέα υγείας που χρησιμοποιείται από γιατρούς στην Αγγλία βρίσκεται εκτός δικτύου, αναφέρουν σε αναρτήσεις τους σήμερα στην πλατφόρμα X υγειονομικοί αξιωματούχοι.

.@SkyNews have not been able to broadcast live TV this morning, currently telling viewers that we apologise for the interruption. Much of our news report is still available online, and we are working hard to restore all services. — David Rhodes (@davidgrayrhodes) July 19, 2024

Χάος στα αεροδρόμια

Οι επιβάτες στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου στη Βρετανία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αυτόματα μηχανήματα καρτών επιβίβασης, ενώ οι οθονές δείχνουν μήνυμα που αναφέρει ότι «ο σέρβερ είναι εκτός διαδικτύου», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Το αεροδρόμιο Σίπχολ στην Ολλανδία — ένα από τα πιο πολυσύχναστα της Ευρώπης — ανέφερε ότι έχει επίσης επηρεαστεί από την παγκόσμια τεχνική βλάβη, σημειώνοντας ότι οι επιβάτες που είναι προγραμματισμένο να ταξιδέψουν σήμερα θα πρέπει να επικοινωνήσουν πρώτα με την αεροπορική τους εταιρεία.

«Η βλάβη έχει επηρεάσει τις πτήσεις από και προς το Σίπχολ», εξήγησε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, προσθέτοντας ότι δεν είναι ξεκάθαρο πόσες πτήσεις αφορά το πρόβλημα.

Νωρίτερα το αεροδρόμιο του Βερολίνου είχε αναφέρει ότι αναστέλλει την εναέρια κυκλοφορία ως τις 10:00 λόγω τεχνικού προβλήματος.

«Προς το παρόν οι μόνες πληροφορίες που διαθέτουμε είναι ότι υπάρχει ένα τεχνικό συμβάν και κατά συνέπεια (…) χρειάστηκε να ανασταλεί η εναέρια κυκλοφορία ως τις 10:00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας)», εξήγησε εκπρόσωπος του αεροδρομίου χωρίς να διευκρινίσει τη φύση της βλάβης και χωρίς να είναι σε θέση να διευκρινίσει πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Το αεροδρόμιο της Μελβούρνης ενημέρωσε τους πελάτες ότι «αντιμετωπίζει ένα παγκόσμιο τεχνολογικό πρόβλημα που επηρεάζει τις διαδικασίες check-in για ορισμένες αεροπορικές εταιρείες» και συμβούλεψε τους επιβάτες να «δώσουν λίγο επιπλέον χρόνο για το check-in».

Melbourne Airport is experiencing a global technology issue which is impacting check-in procedures for some airlines. Passengers flying with these airlines this afternoon are advised to allow a little extra time to check-in. Please check with your airline for flight updates. pic.twitter.com/pFjOjReMKX — Melbourne Airport (@Melair) July 19, 2024

Μεγάλοι αερομεταφορείς των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των American Airlines, Delta Airlines και United Airlines ανακοίνωσαν ακύρωση πτήσεων με τα αεροσκάφη τους να παραμένουν καθηλωμένα στο έδαφος το πρωί της Παρασκευής αναφέροντας προβλήματα επικοινωνίας.

Δεν ήταν αμέσως σαφές εάν η κλήση να μην απογειωθούν οι πτήσεις σχετίζονταν με τα προβλήματα της Microsoft. Εκτός από την American και την Delta, η UAL και η Allegiant Air ανέστειλαν τις πτήσεις τους.

Από το τεχνικό πρόβλημα επηρεάστηκε και το σύστημα κρατήσεων του τομέα υγείας που χρησιμοποιείται από γιατρούς στην Αγγλία, καθώς βρίσκεται εκτός δικτύου, όπως αναφέρουν σε αναρτήσεις τους σήμερα στην πλατφόρμα X υγειονομικοί αξιωματούχοι.

BREAKING: American Airlines, United and Delta have asked the Federal Aviation Administration for a global ground stop on all flights, according to an alert from the FAA. Read more: https://t.co/2HU8xgzTos pic.twitter.com/coXPfzfJCh — ABC News (@ABC) July 19, 2024

Τεχνική βλάβη σε σύστημα πληροφορικής επηρεάζει τράπεζες, εταιρείες, μέσα ενημέρωσης, αεροδρόμια και σιδηροδρομικές μεταφορές σε διάφορες χώρες του κόσμου, όπως η Αυστραλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Τουρκία.