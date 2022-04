Russian Foreign Minister Sergei Lavrov attends a news conference after his talks with representatives of Arab League nations, in Moscow, Russia, April 4, 2022. Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε σήμερα ότι τα στοιχεία για τις δολοφονίες αμάχων στην πόλη Μπούκα είναι μόνο «η κορυφή του παγόβουνου» και δείχνουν την ανάγκη επιβολής σκληρότερων κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας. Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν χθες, Κυριακή, ότι ερευνούν πιθανά εγκλήματα πολέμου της Ρωσίας, αφότου εικόνες από την πόλη έδειχναν πτώματα πολιτών να κείτονται στο έδαφος, καθώς και αυτοσχέδιους τάφους. «Οι φρικαλεότητες που είδαμε στην Μπούκα είναι μόνο «η κορυφή του παγόβουνου» των εγκλημάτων που έχει διαπράξει ο ρωσικός στρατός», υποστήριξε ο Κουλέμπα σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Πολωνία με τη βρετανίδα υπουργό Εξωτερικών Λιζ Τρας. «Τα ημίμετρα δεν είναι αρκετά πλέον. Απαιτώ πιο σοβαρές κυρώσεις αυτήν την εβδομάδα, αυτή είναι η έκκληση των θυμάτων βιασμών και εκτελέσεων. Αν έχετε αμφιβολίες για τις κυρώσεις, πηγαίνετε στην Μπούκα πρώτα», δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας. Λαβρόφ: Συνέντευξη Τύπου για τα γεγονότα στην Μπούκα Ο Σεργκέι Λαβρόφ είπε ότι η ρωσική πλευρά θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα στη Νέα Υόρκη, σχετικά με τους ισχυρισμούς για τον ρόλο της στα γεγονότα στην πόλη κοντά στο Κίεβο. Ο «αναδασμός» Πούτιν