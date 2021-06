Πόσο πράσινη είναι πραγματικά η ηλεκτροκίνηση;

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, το οποίο κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος καθώς οι κυβερνήσεις το έχουν θέσει ψηλά στην ατζέντα τους, είναι η μείωση των εκπομπών των οχημάτων και η ανακάλυψη περισσότερο οικολογικών τρόπων για τη μετακίνηση των πολιτών.

Ανάλυση του Reuters έδειξε ότι για να είναι ουσιαστικά πιο οικολογικό ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο από ένα συμβατικό, θα πρέπει να το οδηγήσει κανείς πρώτα για πάνω από 20.000 χιλιόμετρα για να εξαλειφθεί το αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα που προκύπτει από την κατασκευή του (μπαταρίες κλπ). Ως παράδειγμα χρησιμοποιείται από το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο το Model 3 της Tesla. Όπως αναφέρεται, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του να το οδηγήσει για 21.725 χλμ (ή 13.500 μίλια όπως έχουν υπολογιστεί στην έρευνα) για να κάνει λιγότερη ζημιά στο περιβάλλον από ένα αντίστοιχο βενζινοκίνητο όχημα.

Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση αυτή έγινε από το Εθνικό Ινστιτούτο Argonne βάσει του λεγόμενου μοντέλου GREET (Argonne’s Greenhouse Gases, Regulated Emissions and Energy Use in Technologies). Το μοντέλο χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία, ώστε να συμβάλλει στην εκπόνηση πολιτικών για τη μείωση των ρύπων από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών (EPA) και του οργανισμού California Air Resources Board (CARB).

Ο Jarod Cory Kelly, κύριος αναλυτής ενεργειακών συστημάτων στο Ινστιτούτο Argonne, τόνισε ότι κατά την κατασκευή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων χρησιμοποιείται περισσότερος άνθρακας σε σχέση με την παραγωγή οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, κυρίως λόγω της ανάγκης εξόρυξης και επεξεργασίας ορυκτών που χρησιμοποιούνται στις μπαταρίες τους και την παραγωγή κυψελών καυσίμου.

Ο υπολογισμός όμως για το πόσο μεγάλη είναι η ψαλίδα στο αποτύπωμα του άνθρακα όταν πωλείται ένα καινούργιο ηλεκτρικό όχημα και πότε κάνει αυτό «απόσβεση» στο περιβάλλον σε σύγκριση με ένα παρόμοιο συμβατικό, εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως το μέγεθος της μπαταρίας του ηλεκτρικού, η κατανάλωση καυσίμου του βενζινοκίνητου, αλλά και ο τρόπος που παράγεται η ενέργεια η οποία χρησιμοποιείται για τη φόρτιση του ηλεκτροκίνητου.

Η Νορβηγία ως Νο. 1

Η ανάλυση που έγινε από το Reuters χρησιμοποίησε μία σειρά μεταβλητών στο μοντέλο του Ινστιτούτου Argonne, ώστε να προκύψουν τα κατάλληλα συμπεράσματα. Το παραπάνω μοντέλο για το Model 3 της Tesla αναφερόταν -μεταξύ διάφορων άλλων μεταβλητών- στην οδήγησή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το 23% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από καύση άνθρακα, υπολογίζοντας ότι το όχημα έχει μπαταρία χωρητικότητας 54 κιλοβάτ ανά ώρα (kWh) και ότι για την κατασκευή έγινε χρήση υλικών όπως νικέλιο, κοβάλτιο και αλουμίνιο.

Ωστόσο, εάν το ίδιο μοντέλο ανάλυσης λάμβανε ως επιστημονικά δεδομένα για ανάλυση όσα ισχύουν στη Νορβηγία, όπου η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται σχεδόν αποκλειστικά από υδροηλεκτρικά εργοστάσια, το αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα θα εξαλειφόταν μόλις μετά από 13.838 χλμ (8.500 μίλια) οδήγησης. Ουσιαστικά η διάρκεια απόσβεσης αλλάζει από χώρα σε χώρα, όσο αλλάζουν και οι τρόποι παραγωγής ενέργειας. Για παράδειγμα στην Πολωνία ή την Κίνα θα πρέπει κανείς να οδηγήσει 126.655 χλμ (78.700) μίλια με ένα ηλεκτροκίνητο Corolla για πετύχει μηδενική ισοτιμία άνθρακα, καθώς στις χώρες αυτές η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται αποκλειστικά από άνθρακα.

Η ανάλυση του Reuters έδειξε ότι η κατασκευή ενός ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου μεσαίου μεγέθους παράγει 47 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά μίλι (1,6 χλμ) ή περισσότερα από 8,1 εκατομμύρια γραμμάρια CO2 πριν φτάσει στον πρώτο πελάτη. Συγκριτικά, ένα βενζινοκίνητο όχημα παρόμοιου μεγέθους παράγει 32 γραμμάρια ανά μίλι ή περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια γραμμάρια CO2. Ακόμη και στη χειρότερη των περιπτώσεων, όταν ένα ηλεκτροκίνητο φορτίζεται μόνο από παραγωγή ρεύματος μέσω άνθρακα, θα παράγει επιπλέον 4,1 εκατομμύρια γραμμάρια άνθρακα ετησίως, ενώ ένα αντίστοιχο βενζινοκίνητο θα παράγει πάνω από 4,6 εκατομμύρια γραμμάρια, σύμφωνα με την ανάλυση του Reuters.

Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο Reuters ότι χρησιμοποιεί το μοντέλο GREET με σκοπό να συμβάλλει στην αξιολόγηση των προτύπων για ανανεώσιμα καύσιμα και για εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από οχήματα. Το California Air Resources Board χρησιμοποιεί το μοντέλο για να εκτιμήσει το κατά πόσο συμμορφώνονται τα οχήματα με τα πρότυπα που θέτει η αμερικανική πολιτεία για χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι χρησιμοποίησε το μοντέλο GREET του Argonne για να αναπτύξει ένα διαδικτυακό πρόγραμμα, το οποίο θα επιτρέπει στους Αμερικανούς καταναλωτές να υπολογίζουν τις εκπομπές από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με βάση τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή τους.

Ευρωπαϊκή έρευνα

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του Reuters είναι παρόμοια με εκείνα της ευρωπαϊκής ερευνητικής ομάδας IHS Markit για την αξιολόγηση κύκλου ζωής ηλεκτρικών οχημάτων ή οχημάτων με κινητήρα καύσης. Η μελέτη έδειξε ότι για να μηδενιστεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εκπομπών άνθρακα που προκύπτει από την κατασκευή και χρήση ηλεκτρικών οχημάτων πρέπει να γίνουν περίπου 24.140 έως 32.186 χλμ (15.000 έως 20.000 μίλια), ανάλογα με τη χώρα, σύμφωνα με τον Vijay Subramanian, τον γενικό διευθυντή της ομάδα IHS Markit για τη συμμόρφωση εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2 compliance). Ο ίδιος, επίσης, προσέθεσε ότι η προσέγγιση αυτή δείχνει πως η μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα ωφελεί μακροπρόθεσμα.

Όχι και τόσο θετικές απόψεις

Ορισμένοι είναι ακόμη λιγότερο θετικοί. Ο ερευνητής Damien Ernst από το Πανεπιστήμιο της Λιέγης κατέληξε βάσει δεδομένων στο ότι για να μηδενιστεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα για ένα ηλεκτρικό όχημα πρέπει αυτό να διανύσει πρώτα μεταξύ 67.000 και 151.000 χλμ. Παράλληλα, άλλες ομάδες συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν είναι αναγκαστικά πιο οικολογική. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (API), το οποίο αντιπροσωπεύει περισσότερες από 600 εταιρείες στη βιομηχανία πετρελαίου, αναφέρει στον ιστότοπό του πως «Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι, κατά τον κύκλο ζωής ενός οχήματος, διαφορετικοί κινητήρες αυτοκινήτων οδηγούν, τελικά, σε παρόμοιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου».