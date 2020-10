NBA : Ο Λεμπρόν Τζέιμς ξεπέρασε τον Μάτζικ Τζόνσον

Ακόμα μια σπουδαία ατομική διάκριση κατέγραψε στο βιογραφικό του ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς ξεπέρασε τον Μάτζικ Τζόνσον σε μια ξεχωριστή στατιστική κατηγορία.

Συγκεκριμένα, ο King James, με τη συμμετοχή του στο παιχνίδι με τους Μαϊάμι Χιτ, έφθασε τις 51 σε τελικούς του ΝΒΑ και άφησε πίσω του τον Μάτζικ, ο οποίος έχει 50.

Πλέον ο Τζέιμς κατέχει την 6η θέση της λίστας, και στον τρίτο τελικό θα φθάσει τον Τομ Χέινσον, ο οποίος έχει 52 παρουσίες.

Ανάλογα με την εξέλιξη της σειράς, ο Λεμπρόν ίσως να φτάσει τους πιο πάνω της κατάταξης, Τζέρι Γουέστ με 55 και Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ με 56.

Πρώτος είναι ο Κερτ Ράσελ με το ακατάρριπτο ρεκόρ των 70 συμμετοχών και δεύτερος ο Σαμ Τζόουνς με 64.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 6th on the all-time #NBAFinals GAMES PLAYED list! pic.twitter.com/qs4MlEi0jV

— NBA (@NBA) October 3, 2020