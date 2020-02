Κόμπι : Το Χόλιγουντ τίμησε τη μνήμη του

Το Χόλιγουντ τίμησε τη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ.

Κατά τη διάρκεια της τελετής των βραβείων Όσκαρ, την οποία παρακολούθησαν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, υπήρξε ιδιαίτερο αφιέρωμα στο θρύλο του μπάσκετ, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη συντριβή του ελικοπτέρου του, μαζί με την κόρη του Τζίτζι και επτά ακόμα άτομα.

Η Ακαδημία παρουσίασε την εικόνα του πρώην παίκτη των Λέικερς να κρατά το αγαλματίδιο που κέρδισε το 2018 για την ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων Dear Basketball, που πρόκειται για μια επιστολή που έγραψε για το The Players Tribune το 2015, στο τέλος της καριέρας του, μια επιστολή που αναβίωσε με εικόνες.

Δίπλα στην εικόνα, μια φράση από τον ίδιον τον Μπράιαντ: «Η ζωή είναι πολύ μικρή για να απογοητεύεστε. Πρέπει να κινηθείς, πρέπει να προχωρήσεις».

Αυτή δεν ήταν η μόνη μνήμη της νύχτας στην εμβληματική φιγούρα του Black Mamba.

Ο σκηνοθέτης Σπαίκ Λιλ, φανατικός φίλος των Nικς, εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα μπουφάν μοβ και κίτρινο και με τον αριθμό 24 στο πέτο, θυμίζοντας τον τελευταίο αριθμό που χρησιμοποιούσε ο Μπράιαντ στους Λέικερς.

Spike Lee hits the #Oscars red carpet in a full head to toe tribute to the late Kobe Bryant 💜💛 https://t.co/TUq7dnYDVF pic.twitter.com/tXGK3SqO7p

— Good Morning America (@GMA) February 9, 2020