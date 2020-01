Δίχως τέλος η καταστροφή από τις πυρκαγιές στην Αυστραλία

Οι δασικές πυρκαγιές πρωτοφανούς έκτασης και σφοδρότητας που σαρώνουν ολόκληρες περιοχές της Αυστραλίας έχουν προκαλέσει τον θάνατο ήδη 24 ανθρώπων και «σημαντικές υλικές ζημιές», ανακοίνωσαν οι αρχές, την επομένη μιας νέας ημέρας που σημαδεύτηκε από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Εκατοντάδες ιδιοκτησίες καταστράφηκαν και ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να σώσει το σπίτι ενός φίλου, ενώ η χώρα γνώρισε το Σάββατο μια από τις χειρότερες ημέρες από τότε που άρχισαν οι πυρκαγιές τον Σεπτέμβριο.

Στη νοτιοανατολική χώρα, ο ουρανός γέμισε μαύρους καπνούς και στάχτες έπεσαν σε απομακρυσμένες κατοικημένες περιοχές.

«Είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά»

«Είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά» δήλωσε η Γκλάντις Μπερετζικλιάν, η πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας. «Δεν μπορούμε να κάνουμε σαν να το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο» δήλωσε, προσθέτοντας ότι «αρκετά χωριά που ουδέποτε γνώρισαν την απειλή δασικής πυρκαγιάς κινδυνεύουν να αφανιστούν εντελώς».

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε στη νοτιοανατολική Αυστραλία, την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή, και την Παρασκευή δόθηκε εντολή σε περισσότερους από 100.000 κατοίκους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους σε τρεις πολιτείες.

Πολεμικά πλοία και ελικόπτερα

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Σκοτ Μόρισον, ο οποίος επικρίθηκε έντονα για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσε την ανάπτυξη 3.000 στρατιωτικών για να βοηθήσει στην προσπάθεια πυρόσβεσης.

We’re putting more Defence Force boots on the ground, more planes in the sky, more ships to sea, and more trucks to roll in to support the bushfire fighting effort and recovery as part of our co-ordinated response to these terrible #bushfires pic.twitter.com/UiOeYB2jnv — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) January 4, 2020

Πολεμικά πλοία και ελικόπτερα έχουν ήδη «επιστρατευτεί» για να βοηθήσουν στη μεγαλύτερη εκκένωση στην Αυστραλία από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο – μετακινώντας μερικούς από τους 4.000 παγιδευμένους ανθρώπους στην ακτή του Mallacoota.

Τι συνέβη το Σάββατο

Το Σάββατο, ο ουρανός κοκκίνισε και σκοτείνιασε σε περιοχές της νοτιοανατολικής Αυστραλίας, καθώς οι ριπές ανέμου επέτειναν τις πυρκαγιές.

Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε κάποιες περιοχές δυτικά του Σίδνεϊ άγγιξε τους 49 βαθμούς. Αναφορές μάλιστα, σύμφωνα με το BBC, θέλουν η θερμοκρασία αυτή να ήταν για ένα διάστημα η μεγαλύτερη στη Γη.

Δύο πλοία διέσωσαν εκατοντάδες ανθρώπους που έπεσαν σε παραλία μετά από πυρκαγιά που περικύκλωσε την πόλη Mallacoota στη Βικτώρια, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε ασφαλή σημεία.

«Για κάποιον που ποτέ δεν βρέθηκε σε πυρκαγιά, είναι πολύ τρομακτικό, είμαι τόσο χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ» δήλωσε η Emily Wellington, 16 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης καθ ‘όλη τη διάρκεια της ημέρας, προτρέποντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν ορισμένες περιοχές, ενώ ορισμένοι είπαν ότι ήταν πολύ αργά για να εκκενώσουν. Σε αυτούς δόθηκαν οδηγίες να βρουν καταφύγιο.

Never thought I’d be looking at a photo of a sea of people, seeking refuge at the beach, waiting for the fire danger to pass. Will this become our ‘new normal’ – for future bushfires?#AustraliaBurning #bushfires #NSWfires #AustraliaOnFire #PrayForAustralia #VICfires pic.twitter.com/Z0Ipku1dYa — Fiona Bateman (@feebateman) January 4, 2020

Η «καταιγίδα της φωτιάς»

Το Σάββατο μάλιστα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Νότιας Ουαλίας (RFS) στην Αυστραλία προειδοποίησε ότι μια πυρκαγιά στην ακτή δημιούργησε το δικό της καιρικό σύστημα 287 χλμ νότια του Σίδνεϊ.

«Μία καταιγίδα που προκλήθηκε από την πυρκαγιά έχει σχηματιστεί πάνω από την εστία Currowan στο βόρειο άκρο της φωτιάς κοντά στο Nowra. Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Παρακολουθήστε τις συνθήκες γύρω σας και προχωρήστε στις κατάλληλες ενέργειες», ανέφερε η RFS στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, όπως μετέδωσε το Reuters.

Αυτές οι καιρικές συνθήκες είναι τα αποτελέσματα του σχηματισμού σύννεφων φωτιάς που είναι γνωστά και ως σύννεφα Pyrocumulonimbus ή PyroCb και μπορούν να προκαλέσουν μια «ξηρή καταιγίδα» η οποία συνοδεύεται από αστραπές και βροντές με καθόλου ή ελάχιστη βροχή.

Η υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο που καταγράφει το σχηματισμό του φαινομένου:

A fire-generated thunderstorm has formed over the Mines, Pilot Lookout and Nine Mile fires, south west of Thredbo and Ingebirah and west of Corrowong and Delegate. This is a very dangerous situation. Monitor the conditions around you and take appropriate action. #nswfires #nswrfs pic.twitter.com/2PpyCOGWGw — NSW RFS (@NSWRFS) January 4, 2020

A time lapse of the pyrocumulous clouds forming above the Currowan fire this evening. It was recorded at around 7pm January 4 from Suttons Forest looking toward Bowral.

Thanks to Christopher Mortimer.#nswfires #nswrfs https://t.co/cW1VxtNI9c — NSW RFS (@NSWRFS) January 4, 2020

Σύμφωνα με το Reuters, το καιρικό αυτό φαινόμενο έχει καταγραφεί σε όλο τον κόσμο αλλά, συχνότερα είναι τα περιστατικά στην Αυστραλία, σύμφωνα με το Συμβούλιο για το Κλίμα της χώρας και έκθεση του το 2019.

Τα σύννεφα pyrocumulonimbus είναι ουσιαστικά μια καταιγίδα που σχηματίζεται από την δίνη καπνού μιας πυρκαγιάς, καθώς η έντονη θερμότητα από τη φωτιά προκαλεί γρήγορη άνοδο αέρα, αντλώντας ψυχρότερο αέρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Αυστραλιανού Γραφείου Μετεωρολογίας.

Just seen these while descend into Sydney… Don’t know much about how clouds form, but I guess possibly related to the #firecrisis #NSWbushfires. pic.twitter.com/9jjecp010B — Aidan Morrison (@QuixoticQuant) January 4, 2020

Καθώς το σύννεφο ανεβαίνει και στη συνέχεια ψύχεται στις χαμηλές θερμοκρασίες της ανώτερης ατμόσφαιρας, οι συγκρούσεις σωματιδίων πάγου στα ψηλότερα τμήματα του νέφους δημιουργούν ένα ηλεκτρικό φορτίο, το οποίο μπορεί να απελευθερωθεί ως αστραπή.

Αυτά μπορεί να προκαλέσουν επικίνδυνες και απρόβλεπτες αλλαγές στη συμπεριφορά των πυρκαγιών, κάνοντας πιο δύσκολη την καταπολέμησή τους ενώ μπορεί να προκαλέσει αστραπές που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες πυρκαγιές. Το φαινόμενο είναι κάτι που ανησυχεί τους Πυροσβέστες με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του.